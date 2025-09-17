快訊

深夜時分，孤獨的現代人常打開手機或電腦，與AI聊天機器人分享心情。它是一個近乎完美的對象，不會生氣、不會冷漠、也不會忽略訊息，可以溫柔地回應，讓我們感到被理解。當我們渴望著一段溫暖且親密的關係時，「AI戀人」彷彿是一個荒蕪沙漠中，一個可以承接孤獨過客的綠洲。

現實總是讓人失望，找伴侶不如找AI？

生成式AI作為生活中的協助已成常態，不僅止於學業或工作報告的神奇小幫手，或是在需要時給我們情緒價值，近期則是有更甚者，有人與AI機器人建立情感連結，發展出類似戀愛關係的討論，也如雨後春筍般出現在各大論壇及媒體當中。

AI戀人的興起是否是人類開始放棄愛情的起點？在另外一隅可以看到，在追求一段愛情的過程中，總是充滿了失落、沮喪、生氣、委屈等等複雜的情緒；恰巧生成式AI可以「客製化」和對談者的互動，像伴侶一樣貼近個人的需求。又不像現實戀愛中需應對摩擦與衝突，一切都可以自己的感受為優先，藉此避免在關係中遇到的挫折，甚至是可以滿足我們平常沒有勇氣向他人訴說的渴望。

AI戀人滿足了我們的需求，抑或是回應了我們心中的投射？

和AI戀人互動不像是和真人互動一般會經驗到失望，其原因也不難想像，每個人都有各自的壓力與需求，要求一個真人無條件地回應自己的期待既不現實，也免不了會讓自己有罪惡感。和AI戀人發展一段關係，會讓我們感覺到被接住，也得以維持高品質互動而獲得的滿足。這是因為是AI機器人的設計初衷，本來就是透過對話推敲我們的意圖和需求，僅需要針對我們的需求回應，使人們不斷地放大與自己相近的聲音與想法，就如回聲室效應一般。

AI戀人這種「理想伴侶」的特性與形象不僅讓人感到安全，的確是避免了戀愛中的不確定性與風險，少了失望和恐懼；在使我們感受到安全的同時，也顯示了親密關係當中，難免對於挫折經驗感到憂心與恐懼。然而當我們在與AI戀人「理想」的互動時，也可能在短暫滿足的過度後，也使我們減少了在關係中經驗與接納差異，而帶來的成長與覺察，進而加深孤獨與空虛的感受。

固然在關係中滿足自己的需求是無比重要的一件事，也是我們尋找關係的重要原因；然而愛情的發展過程，是來自於自我探索與了解後，也去了解、同理並接納彼此差異的過程，相愛是如此的不容易且珍貴，我們也期待換來的是身心整體的滿足。

相愛沒有那麼容易？面對的情感失落從有品質的回應開始

即使AI戀人無法真正地取代現實中愛與隸屬及依附的需求，或許也不需要急著停止和AI戀人的互動，藉此我們得以覺察自己對親密關係的期待，包含AI戀人提供了什麼樣的情感支持，或是提供了什麼樣的回應讓我們重新找回力氣，甚至是什麼樣的互動讓我們重新感受到被愛；這些反應與感受也無比真實，也反應了我們對於伴侶的期待，以及情感上的需求。

當我們走過感情的風風雨雨，對重新進入到一段關係感到害怕，同時也擔心再次受傷，因此我們需要一段安全且被呵護的關係，讓我們有勇氣準備並展開新的冒險，這是再正常也不過的事情。面對孤獨與挫折是我們生命發展的必經歷程，我們需要的不只是陪伴，也不只是透過AI戀人取代現實的情感連結。覺察內心的渴望、往昔的遺憾，及對愛的期盼；也請允許我們勇敢地擁抱自己的失落與受傷，才有機會帶著更深的自我理解與覺察，準備好未來更滿足的愛與被愛。

AI 伴侶 愛情

