別再說是為我好…5個警訊幫你看清這段關係 究竟是愛還是操控？

作者：吳姿瑩（諮商心理師）

愛，應該是讓人感到安全、尊重與支持的重要元素。如果你的親密關係讓你承受了過多的精神壓力，時常感到困惑，甚至逐漸失去自我，那麼這可能不是愛，而是一種操控。

作為心理師，我常聽到來談者困惑問說：

「他明明說是因為愛我，是為了我好，但為什麼我越來越難受？」

會有這樣的疑問，可能正是因為你的伴侶以「愛」之名，行「操控」之實。操控型人格的特質往往隱藏在迷人的外表和表面的關心之下，隨著時間推移，才會逐漸顯露出操控的傾向。

這也解釋了為什麼在交往初期，操控型情人可能讓人覺得浪漫又貼心，但隨著關係深入，卻讓人感到越來越困惑，甚至壓抑、自我懷疑。

5大警訊：你的伴侶可能是操控型情人！

過度干涉你的生活細節

操控型伴侶常常對你的選擇指手畫腳，讓你覺得自己做什麼都不對：

- 「你不能穿這件衣服出門，這樣太不體面了。」

- 「你應該換一份工作，這份工作根本配不上你。」

表面上是關心，實際上是掌控！

【專業觀點】他們試圖藉由干涉你的選擇，來舒緩自己的不安感，卻讓你逐漸失去對自己人生的主導權。隨著時間推移，你可能會發現，這種「干涉」讓你越來越不敢表達自己的意見，甚至開始懷疑自己的判斷能力。

模糊界線與承諾，讓你困惑不安

操控型情人常常避免清楚表達立場，讓你陷入困惑：

- 「我們之間不要那麼計較，感情是自然的。」

- 「我當然想結婚，但不是現在，等時機成熟吧。」

這種模糊的態度讓你不斷懷疑自己是否做錯了什麼，卻無法確定問題在哪。他們利用模糊性來逃避責任，進一步操控你的情緒與行為。

【專業觀點】模糊界線與承諾是情緒操控的一種方式。他們利用你的不確定感，讓你不斷迎合他們的需求，進一步強化對你的控制。長期下來，你可能會感到疲憊，甚至失去對關係的信任。

用愛為藉口，讓你感到內疚

當你提出自己的需求時，他們可能會說：

- 「如果你真的愛我，就會聽我的。」

- 「我這麼努力對你好，你卻只看到我的缺點，太讓我失望了。」

【專業觀點】這是一種典型的情緒勒索！

他們利用你的內疚感來操控你，讓你懷疑自己的感受是否正確，甚至放棄自己的需求，完全按照他們的標準行事。

他們藉由讓你感到內疚，來掩蓋自己的羞恥感或不安，並暫時穩定自己的情緒。然而，這樣的行為會讓你在關係中感到壓抑，逐漸失去聲音與需求，直到你對這段關係感到困惑與疲憊。

要求切斷你與其他人的聯繫

操控型情人可能會讓你遠離朋友或家人，逐漸孤立你：

- 「你為什麼還跟那個朋友聯絡？他對你根本沒好處。」

- 「你還留著前任的東西，是不是還忘不了他？」

【專業觀點】操控型伴侶，尤其是具有自戀傾向的人，經常希望你成為他們唯一的「情感供應來源」（narcissistic supply）。他們藉由孤立你，確保你無法從其他人身上獲得支持，進一步鞏固對你的掌控。

這種行為可能讓你逐漸失去自己的社交支持系統，變得更加依賴他們，從而深陷在這段不健康的關係中。

他們的愛過度自我中心

操控型情人總是以自己的需求為核心，要求你改變：

- 「如果你真的愛我，就會照我的話去做。」

- 「你不願意改變，這讓我覺得你根本不在乎我們的感情。」

此外，他們對批評通常有過度反應，甚至把你的善意建議視為攻擊：

- 「你為什麼總是挑我的毛病？你根本不愛我。」

【專業觀點】 他們無法真正尊重你的需求，而是把你當作調節自己情緒的工具。他們的愛是以自我為中心的，讓你在關係中感到迷失與困惑，甚至懷疑自己是否值得被愛。

為什麼有人容易被操控型情人吸引？

操控型情人在關係初期總是充滿魅力，讓人覺得自己被全心全意地愛著。但有些人比其他人更容易被吸引，這可能與以下特質有關：

習慣討好伴侶的人

害怕衝突，習慣透過滿足對方需求來維繫感情，卻容易忽略自己的感受，長期下來更容易被操控。

過度同理他人的人

這類人總是為對方的行為找藉口，例如：「他只是壓力太大了，我應該多體諒他。」結果忽略了自己的感受，進而被控制。

對愛情過度理想化的人

認為愛情應該是無條件的包容與犧牲，甚至將對方的嫉妒或干涉解讀為「他太在乎我了」。

成長於缺乏安全感的家庭

這些人可能習慣把「被控制」與「被愛」劃上等號，因為這是他們熟悉的情感模式。

4個方式幫助你保護自己，遠離操控

如果你發現自己的關係好像有操控的影子，讓你對自己產生懷疑，請嘗試下列4個方法幫助自己：

評估關係的健康性：問問自己，這段關係是否讓你感到快樂與自由，而非壓力與限制。

信任自己的感受：如果你常感到壓力與不安，這不是健康關係應有的感覺。

尋求支持：向值得信任的朋友、家人或心理師傾訴，獲得情感上的支持。

設立界線：明確表達自己的需求與底線，並堅持自己的立場。

結語：愛應該帶來安全感與尊重

愛應該讓你感到安全、被支持，而非壓力與控制。如果你感到困惑或壓抑，請相信自己的感受，勇敢面對自己的需求。如果你需要更多觀點幫助自己釐清關係的健康程度，或是需要更多支持力量協助自己做出改變，歡迎你預約諮商，讓專業的心理師協助你、給你力量掌握自己的人生。

（本文經《看見心理諮商中心》授權，原文出處「5個警訊幫你看清這段關係，究竟是愛還是操控？」，未經同意禁止轉載。）

