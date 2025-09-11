作者：朱芯儀（諮商心理師）

最近的你，還好嗎？你是不是也正感覺到：打開新聞全是負面消息，國際局勢充滿著巨大變動，台股更是史詩級的雲霄飛車。朋友傳訊給我說：「帳戶綠油油一片，我已經好幾天睡不好了。今天忽然漲了也不敢確定該繼續下去…」

也有人說：「公司開始裁員了，我好怕下一個是我。」經濟衰退的焦慮悄悄蔓延；更多人什麼都沒說，卻每天默默焦慮，甚至開始懷疑：是不是生活正在一點一滴，慢慢垮掉？未來，還可以期待嗎？

也許你不是投資人，但你肯定能感覺到——怕自己的努力化為泡影，怕生活的穩定被抽走，怕再也看不見希望。

不只是股市，我們的心，也跟著一起上下震盪…

我不會對你說「一切都會好起來」，因為這樣的話在現實壓力面前，是多麼蒼白無力。

但我想給你三個心理上的穩定工具，讓你可以在風暴裡，學會站穩自己。

這來自心理學家 Martin Seligman 提出的「三個P」：是我們在逆境中最常陷入的三種誤區——也是三個可以練習「穩住」的方向。

第一個P：Personalization（把一切都怪自己）

當投資虧損、工作不保，很多人會第一時間怪自己不夠聰明、判斷錯誤、能力不足：「我是不是太笨了才會買在高點？」、「是不是我能力不夠，公司才會把我列入裁員名單？」

但你知道嗎？這不是你一個人的錯。這是一場風暴，不是你能力不夠。

我們可以學習為選擇負責，但不是為這場風暴全然背鍋。

小練習：給自己的信一封

今晚，寫一句話給現在的自己：「你已經做得很好了，不是所有事都能靠努力改變。」把它放在你每天會看到的地方。讓這句話像一層防風的外套，提醒你：你值得溫柔以待。

第二個P：Pervasiveness（覺得全世界都壞了）

當新聞鋪天蓋地，焦慮蔓延，我們會開始懷疑：是不是整個人生都完了？懷疑自己的價值、人際關係、未來的路，好像一切都被拖著下沉。但其實不是所有事都壞了。

你今天仍然起床，喝了熱咖啡；你可以如常的回朋友的訊息；你還持續推進著生活中的其他事。這些「還在」的小事，就是你活著的地基。

小練習：找出今天還穩定的三件小事

例如：「我的早餐還是熱的。」、「有個朋友今天傳訊息問候我。」、「我還能好好呼吸。」

這不是強迫感恩，而是提醒自己：即使局勢再壞，有些東西還是沒被打壞 。

第三個P：Permanence（覺得痛苦會永遠）

當困難不斷來襲，我們最容易陷入：「完了，這輩子大概就這樣了。」

但還記得，2020年的疫情股災，我們也以為「完蛋了」；2008年的金融海嘯，也有無數人說「這次真的完了」。結果呢？我們都走過來了。

小練習：改變內心的語言

把「我一直都很焦慮」換成：「這幾天，我常常感到焦慮。」

把「我永遠賺不回來」改成：「現在我很擔心，但未來還有機會。」

當你願意給痛苦一個「期限」，就等於開始為自己創造出口。

我也曾經走過生命的風暴。

那時，我剛失明，爸爸的公司出狀況，媽媽摔斷肋骨，家裡經濟壓力沉重，同時還經歷了最親的家人離世。

災禍一波接著一波，那時我也曾想：還能更糟嗎？

現在的你，如果也站在風雨裡，看不見方向，

但請記得：心理上的「穩住」，不是壓抑情緒，不是假裝堅強，而是溫柔地選擇：選擇不再責怪自己、選擇記得世界不是全黑的、選擇相信「這段日子，會過去」

我們最需要的，不是振奮人心的大道理，而是一份穩定、溫柔的支持。

（本文經《看見心理諮商中心》授權，原文出處「當世界劇烈搖晃，如何才能撐下去？你可以用3個P穩住自己」，未經同意禁止轉載。）

商品推薦