快訊

柯文哲交保 民眾黨：一同找回台灣的司法正義

詐騙粉絲買寫真集撈1713萬 孫安佐表姊求刑5年、主嫌15年

泰國政局紛亂！9%總理人民挺不挺？

「下班後，老地方見」 日曆，也是一本小情書

聯合新聞網／ 報時光
圖／聯合報系資料照(2000/08/06 徐世經攝影)
圖／聯合報系資料照(2000/08/06 徐世經攝影)

「放在床頭的日曆，多年來已經成為我們夫妻間的小情書了」，50歲的老王說，有時是寫些提醒事項、有時是吵架後的道歉，而因為「手寫的溫度」，讓他們夫妻的平凡生活變得更有質感。

入職場不到五年的小張說，兩年前買了一本日曆送給當時想追的女孩，我在12月31日那張日曆上寫著，「明年，我還會送妳一本」。他說，因為這個「告白」禮物，女孩後來真的成了他的女朋友，小張說，「我真的很喜歡日曆那種天天陪伴的感覺」。

報時光與暢銷作家肆一合作，推出《2026老派時光練愛曆》，每一張都有一個金句、一張復古圖片，訴求的是愛情雖然美好，但也是一門功課，每個人、每一天都在練習著愛自己、愛家人，每翻一頁，讓自己可以在愛中成長。

老王說，有一次我們入睡前有些爭吵，第二天我起個大早，在日曆上留言說，

「別氣了，我去買妳最愛的阜杭，等我啊」，我還在店外的人龍裡時，就收到老婆傳來的訊息，「神經病，你是想回味疫情時排隊買口罩的往事嗎？」看到這幾個字，我知道「家庭冰風暴」已經過去，這些手寫的字跡，「讓我們每天都在練習、也在複習著愛情」。

「下班後，老地方見」，這是老王常在日曆上的留言，老王說，老夫老妻了，還是偶爾要約個會，他說，很想念那個「偷偷藏不住」的感覺。

年輕的小張買第二本日曆送給女朋友時，就已經在日曆上的重要日子寫了些話語，例如，兩個人的生日、第一次約會的紀念日，他說，「連發薪水的日子都寫上去了」。女朋友在收到日曆時的反應呢？小張說，「我是送到她公司樓下，沒看到她收到時的表情」，不過，她回了我一個訊息，「幫你加2分」。

小張說，以前都是長輩在用日曆，那種很大張、醜醜的，但現在的日曆則是一種質感的象徵，「我喜歡日曆天天陪伴的感覺」，小張說，他希望很快就可以天天陪伴她了，「每天睡醒時，眼裡就是我，很幸福」。

在愛裡，年齡從來不是問題，從年少走到年老、從青春正盛到滿頭華髮，都需要愛、需要陪伴，「要個懂你的人」，沒人愛時更要珍愛自己，老王跟小張都認為，「愛是需要不斷地練習的」。

《2026老派時光練愛曆》用十二個月，一天一句話、一點療癒，陪你練習十二種情感習題。🩷

即刻入手珍藏→https://www.zeczec.com/projects/oldschoolcalendar2026?r=c887b5f90e

報時光經典老派日曆，2026攜手肆一，用一日一句為你備足一整年的溫柔能量，擁抱並練習愛，在時光裡燦爛自己。
報時光經典老派日曆，2026攜手肆一，用一日一句為你備足一整年的溫柔能量，擁抱並練習愛，在時光裡燦爛自己。

相關新聞

「下班後，老地方見」 日曆，也是一本小情書

報時光與暢銷作家肆一合作，推出《2026老派時光練愛曆》，每一張都有一個金句、一張復古圖片，訴求的是愛情雖然美好，但也是一門功課，每個人、每一天都在練習著愛自己、愛家人，每翻一頁，讓自己可以在愛中成長。

被性騷、性侵的當下無法反抗？心理師用「多重迷走神經」解答：你並不孤單

近期社會上再度傳出大專校園內的性騷擾與性侵害事件，引發心理輔導學界廣泛的關注與討論。雖然這樣的新聞讓人深感沉重，但它也提醒了我們一件重要的事：性騷擾/性侵害事件可能發生在任何年齡、性別、身分、職業領域的人身上，而地點也可能是在校園、職場、或日常生活中各個地方。

白天是女強人、晚上是全能媽媽…「超級媽媽」的無形枷鎖 讓她在忙碌中迷失自己

在當代的台灣社會中，多數女性擁有自己的事業似乎已成為理所當然。然而，踏入婚姻的女性，卻未能從家務勞動中解放，陷入「既要成為女強人，又要扮演好媽媽」的雙重壓力之中。

離婚不是失敗 「這1點」才是影響孩子發展的關鍵…婚姻破碎後如何療癒重生

Phoenix跟Rene的婚姻在爭吵聲中結束，雙方吵到聲音沙啞、吵到鄰居報警、吵到孩子半夜躲進衣櫃裡抱著耳朵哭泣。

黃仁勳強調的「韌性」 原來能靠7種嗜好養成

輝達執行長黃仁勳也曾多次強調，韌性（resilience）是他成功的關鍵。你可能以為韌性是來自打擊後的浴火重生，但其實，心理韌性可以從一些最...

諮商不需要「準備好」才能開始：談真實表達的療癒力量

「我需要先把問題想清楚才能去諮商嗎？」、「如果我說得亂七八糟，會不會浪費心理師的時間？」、「諮商費用不便宜，我是不是要做好功課才划算？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。