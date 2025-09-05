「下班後，老地方見」 日曆，也是一本小情書

「放在床頭的日曆，多年來已經成為我們夫妻間的小情書了」，50歲的老王說，有時是寫些提醒事項、有時是吵架後的道歉，而因為「手寫的溫度」，讓他們夫妻的平凡生活變得更有質感。

入職場不到五年的小張說，兩年前買了一本日曆送給當時想追的女孩，我在12月31日那張日曆上寫著，「明年，我還會送妳一本」。他說，因為這個「告白」禮物，女孩後來真的成了他的女朋友，小張說，「我真的很喜歡日曆那種天天陪伴的感覺」。

報時光與暢銷作家肆一合作，推出《2026老派時光練愛曆》，每一張都有一個金句、一張復古圖片，訴求的是愛情雖然美好，但也是一門功課，每個人、每一天都在練習著愛自己、愛家人，每翻一頁，讓自己可以在愛中成長。

老王說，有一次我們入睡前有些爭吵，第二天我起個大早，在日曆上留言說，

「別氣了，我去買妳最愛的阜杭，等我啊」，我還在店外的人龍裡時，就收到老婆傳來的訊息，「神經病，你是想回味疫情時排隊買口罩的往事嗎？」看到這幾個字，我知道「家庭冰風暴」已經過去，這些手寫的字跡，「讓我們每天都在練習、也在複習著愛情」。

「下班後，老地方見」，這是老王常在日曆上的留言，老王說，老夫老妻了，還是偶爾要約個會，他說，很想念那個「偷偷藏不住」的感覺。

年輕的小張買第二本日曆送給女朋友時，就已經在日曆上的重要日子寫了些話語，例如，兩個人的生日、第一次約會的紀念日，他說，「連發薪水的日子都寫上去了」。女朋友在收到日曆時的反應呢？小張說，「我是送到她公司樓下，沒看到她收到時的表情」，不過，她回了我一個訊息，「幫你加2分」。

小張說，以前都是長輩在用日曆，那種很大張、醜醜的，但現在的日曆則是一種質感的象徵，「我喜歡日曆天天陪伴的感覺」，小張說，他希望很快就可以天天陪伴她了，「每天睡醒時，眼裡就是我，很幸福」。

在愛裡，年齡從來不是問題，從年少走到年老、從青春正盛到滿頭華髮，都需要愛、需要陪伴，「要個懂你的人」，沒人愛時更要珍愛自己，老王跟小張都認為，「愛是需要不斷地練習的」。

