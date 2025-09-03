白天是女強人、晚上是全能媽媽…「超級媽媽」的無形枷鎖 讓她在忙碌中迷失自己

作者：吳家慶（諮商心理師）

在職場中奮鬥，在家庭中付出，但到頭來，卻失去了自我

清晨五點鬧鐘響起，May已經悄悄起身準備早餐。廚房裡，她快速地煎蛋、烤吐司，還不忘幫兩個正在就讀小學的孩子準備便當，精心計算著營養比例和菜色搭配。孩子們醒來後，May一邊幫他們穿衣服，同時還要應對小女兒起床時的壞情緒和大兒子的賴床。每當先生試圖幫忙，小女兒總是撇嘴：「我要媽媽幫！」大兒子也皺著眉：「爸爸，你不會弄啦！」先生無奈地聳聳肩，繼續刷牙洗臉，留下May獨自忙亂。

和先生一起送完孩子上學後，她匆匆趕到公司，開始一整天的工作會議和專案任務。May是部門裡的效率王，她總能在緊迫的時間內提出周詳的報告和企劃書。但忙碌的工作結束後，不代表她的一天到此為止。下班的路上，她順路買菜，思索著晚餐的菜單，既不能重複，又要兼顧家人的口味。May問先生想要吃什麼，他回答：「都可以呀。」

回到家，晚餐剛上桌，孩子們已經圍在她身邊吵成一團，小女兒要May餵飯，大兒子要她聽學校的故事，兩個孩子輪番拉著她，生怕被忽略。而先生夾起一口菜，才剛開口說：「今天公司啊——」話還沒說完，孩子們已經插話：「媽媽，明天我們學校有活動，你要來喔！」「媽媽，我的作文比賽得名了，你有空看嗎？」

好不容易忙完一天，May拖著疲憊的身體想休息，卻又被孩子們拉進房間：「媽媽，你要陪我們睡覺！」May試圖跟孩子們商量：「今天換爸爸說故事，好不好？」話還沒說完，小女兒已經皺起眉頭：「不要！爸爸講的故事都不好聽。」大兒子也跟著抗議：「上次你不在，我睡得超不好！」May躺在孩子們中間，輕輕拍著小女兒的背，大兒子則抱著她的手臂，堅持要聽她親口說故事。等到兩個孩子的呼吸漸漸平穩，她才小心翼翼地抽出自己的手臂，卻發現先生已經睡著了，而她，還有一份報告沒完成……

當全家都安靜下來，May終於有了自己的時間，她喝了一口冷掉的咖啡，但同時還在處理明天會議的報告。這樣馬不停蹄的生活，日復一日，May開始思考，是不是要卸下主管的職務……

超級媽媽的困境

在當代的台灣社會中，多數女性擁有自己的事業似乎已成為理所當然。然而，踏入婚姻的女性，卻未能從家務勞動中解放，陷入「既要成為女強人，又要扮演好媽媽」的雙重壓力之中。

這種超級媽媽的角色迫使許多女性採取各種應對策略，有些人自願或不情願的減少工作或放棄升遷機會；有些人努力不在意家裡的髒亂；有些人尋求後援，例如褓母或是其他家人。最終，在這樣的拉扯中，許多女性往往忽視了自己的需求，放棄以前熱愛的運動、閱讀、追劇、獨處時間或是與朋友相聚的機會，甚至遠離自己的感受，變得麻木和情感疏離。

超級媽媽的緣由

因為我們不是活在一個「積極父職」的文化中。傳統上，家務工作的責任大多都落在女性身上，男性被評價的標準是賺錢養家的能力，分擔家務工作不見得可以獲得認可或社會地位。因此，超級媽媽的處境看似是個人時間管理的問題，但以更宏觀的觀點而言，其實是一種社會文化的矛盾與兩難。

超級媽媽的解方

想要擺脫「超級媽媽」的重擔，最重要的，是別再對自己那麼嚴格。記得，妳已經做得很好了，無論是在家庭還是工作中，都已經傾盡了心力。別讓「還不夠好」的想法，成為壓垮自己的枷鎖。

或許，有時候會因為家裡沒打掃乾淨、孩子的功課沒盯緊、工作上有完美而感到內疚，甚至懷疑自己是不是不夠稱職。但可以試著換個角度想想，家人的愛，不是因為妳無所不能，而是因為妳的存在本身就很珍貴，也值得擁有喘息的時間，不需要時刻肩負所有人的期待與需求。

另外，也可以嘗試設立界線。拒絕不代表自私，而是對自己溫柔的一種方式。當覺得疲憊時，請允許自己停下來，請求幫助，讓其他家人一起分擔責任，讓伴侶更深地參與家庭生活。照顧自己，並不代表忽略家人，而是讓自己有更多的力量，去愛、去陪伴。

當開始願意為自己發聲，與伴侶攜手建立更平衡的家庭關係，壓力才不會落在一個人身上，而幸福也才能慢慢回到你的日常裡。

（本文經《看見心理諮商中心》授權，原文出處「超級媽媽：職業婦女的職家衝突」，未經同意禁止轉載。）

