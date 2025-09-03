離婚不是失敗 「這1點」才是影響孩子發展的關鍵…婚姻破碎後如何療癒重生

作者：吳家慶（諮商心理師）

Phoenix跟Rene的婚姻在爭吵聲中結束，雙方吵到聲音沙啞、吵到鄰居報警、吵到孩子半夜躲進衣櫃裡抱著耳朵哭泣。

他們的婚姻不是突然崩塌的，而是日積月累。彼此的怨恨像磚塊一樣，一塊塊堆疊，最後砸下來把他們都壓垮。Phoenix脾氣火爆，Rene也不是溫吞的人，彼此誰都不肯退讓。冷戰、爆炸、和好、再冷戰，這種循環一演就是數年。

吵到最後，連哄小孩入睡、家用開銷、洗碗這種小事，都像談判桌上的籌碼。他們彷彿不是在經營婚姻，而是在爭輸贏，比賽誰比較委屈，誰犧牲比較多，誰才是「對」的那一方。後來，Phoenix開始記錄對話、截圖對方的訊息、向律師諮詢；而Rene偷偷錄音、調監視器影像，整個婚姻變成一場沒有硝煙的戰場。

最終，兩人在法院裡相對而坐，法官冷靜地翻閱資料，一張張紙上的財產數字、一條條撫養權條件，像是在分割兩個陌生人的財產與過去的點點滴滴。離婚的當下，Phoenix手在抖，但還是簽了名。不是因為他放下了，而是已經遍體鱗傷，這場婚姻已經變成一場沒人會勝利的戰爭。

現在的日子安靜得出奇，平常Phoenix一個人住在空蕩蕩的屋子裡，四面白牆無聲無息，有時他會呆坐一整個下午，想哭卻哭不出來。原本他以為離婚會是一種解脫，實際上，更像是一場重傷後的漫長復健。Phoenix經常思索著，自己在這段婚姻裡到底失去了什麼？也許是溫柔，也許是安全感，也許是那個能好好被理解的自己。

離婚對孩子的影響

當許多家長面對離婚的決定時，最常掛心的是孩子會不會因此失去一個「完整的家」。事實上，目前的研究並沒有明確的證據指出「離婚一定比維持一段不幸福的婚姻來得更好」，反之亦然，所以真正影響孩子發展的關鍵是家庭的互動品質。不論最後是否離婚，如果長期處於高衝突的家庭環境，對孩子的影響是深遠的。尤其當孩子被迫捲入父母之間的衝突、感受到拉扯或必須選邊站時，內心的壓力與混亂可能遠比家庭形式的改變來得更難以承受。

此外，離婚本身不是造成困擾的唯一因素，若離婚之後還同時經歷多次搬家、學校不斷的轉換、經濟困難、父母快速再婚，或是缺乏穩定的照顧與陪伴，這些生活的變動也會讓孩子的適應變得更加困難。

因此不管家庭的形式如何改變，最重要的是家庭「氛圍」是否安全、支持與充滿愛。即便家庭經歷了變化，只要有穩定的關係連結與正向的照顧，孩子依然有能力走過這段轉變的，也能在不同的家庭樣貌中，依然健康、自在地長大。

離婚不僅是結束，而是一段重新出發的旅程

離婚，往往不只是單一的法律事件，而是一段充滿挑戰、轉變與學習的歷程。多數人在離婚後的一至兩年間，會面臨生活中的劇烈變動與情緒起伏，有些人會感到疲憊、混亂，懷疑自己離婚的決定，甚至質疑自己是否還能撐下去。然而，許多研究和臨床經驗顯示：雖然過程中很艱辛，但大多數人最終都能慢慢走出困難，重新適應，建立新的平衡。

在這段轉變的期間，可能會經歷許多複雜而自然的情緒反應，舉凡悲傷、憤怒、不安、空虛、孤獨與失落、悔不當初或自我懷疑等等。加上生活中可能出現各種變動，例如搬家、財務重整、孩子監護的安排，與前伴侶家人關係的改變等等…，這些轉變，常常讓人感到煩躁、壓力與失衡。有些人會說：「我好像不像原來的自己了。」開始懷疑自己是誰、未來該往哪裡去。

另外，若曾經歷高衝突的離婚，出現對前伴侶的憤怒、失望、責備、防衛等感受，也是常見且正常的情緒反應，這些情緒有時能幫助我們與過去切割、重新界定關係。但當情緒轉為破壞性的行為時，則可能對自己與他人都造成更多的傷害。

除此之外，在某些傳統或父權文化較濃厚的社會中，離婚可能仍被視為違反常規的行為，甚至遭遇外界的不理解與指責。這樣的污名化，經常讓離婚者難以重新與原生家庭或社群建立連結，從而感到孤單與無力。

最後，我想說：「離婚不是失敗，而是一種重新選擇幸福與尊重自己的勇氣」。離婚的確可能帶來疼痛與不安，但它同時也開啟了重新釐清自己在關係中的需求、梳理關係的傷痛以及學習照顧自己的機會。我們不需要急著堅強，也不必否認自己的脆弱，每一個情緒的出現與流動，都是在調整與適應的過程。在復原之路上，每個人值得擁有一個屬於自己的新開始。

（本文經《看見心理諮商中心》授權，原文出處「離婚不是結束，而是重新開始：離婚後的療癒重生」，未經同意禁止轉載。）

