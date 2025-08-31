黃仁勳強調的「韌性」 原來能靠7種嗜好養成

摘要 我們以為韌性，是經歷大風大浪後才能養成；但其實它能透過幾種嗜好，慢慢建立起來。

輝達執行長黃仁勳也曾多次強調，韌性（resilience）是他成功的關鍵。你可能以為韌性是來自打擊後的浴火重生，但其實，心理韌性可以從一些最尋常的活動中慢慢養成。以下這7種休閒嗜好，可以慢慢鍛鍊我們的心，讓人擁有在逆境中持續前行的勇氣：

1. 寫日記

只要堅持一週，會發現一件神奇的事：當想法全部被抒發在白紙上，壓力就被隔離在紙上，不再在大腦裡糾纏。不論工作煩惱、人際糾結，轉換成文字紀錄後，竟然沒那麼可怕了。寫日記可以提醒我們：情緒是可以被承受的，不必害怕直視它。這份自我覺察與承受力，正是心理韌性的基礎。

2. 繪畫或素描

沒有人第一次畫畫就能畫出神作。繪畫最重要的意義，不在於作品的完美，而在於它讓人習慣事情在我們的「掌控之外」。水彩會暈開、素描線條會歪──就像人生一樣充滿意外。當你能接受意外，就在練習一種心理韌性，學會與不確定共處。

3. 烹飪新料理

烹飪的每個環節都是學問，看似失敗的嘗試，其實都在訓練我們和「錯誤」共處，更讓人學到：「失敗只是暫時的，這頓搞砸了，明天再試一次。」這種「錯了再來」的心態，是心理韌性最核心的能力，相信不是所有事情都按照你的時間表，同時能把失敗視為過程的一部分。

4. 學習樂器

長期練習樂器教會我們一件事：進步是日積月累的。更重要的是，暫停與是節奏的一部分，懂得等待與調整拍子，正是磨練內心韌性的過程。

5. 園藝

園藝的最大功課就是「慢」。你不能催促它開花結果，只能持續澆水、觀察、調整。植物的回應細微而隱晦，卻逼迫你學會耐心。而且，澆水太多根會爛、日照不足會長不大，植物的生長也讓我們學會拿捏平衡，過與不及都是問題。這種「在緩慢中承受不確定」的心境，正是長期心理韌性的養分。

6. 志工服務

志工服務能讓人「轉移注意力」，你可以暫時跳出自己的世界，用更寬闊的視角看待問題。這種活動培養的是「人際韌性」，願意與他人建立連結。這提醒我們：不必掌控一切，也能用自身力量發揮影響。

7. 說故事

這聽起來可能有點抽象，但當你學會把困難描述成冒險、把失敗描述成轉機、把痛苦描述成成長時，你不只是在應對，也為過往經歷創造新的意義。

二戰倖存者維克多·弗蘭克（Viktor Frankl）說：「當我們無法改變處境時，我們被挑戰去改變自己。」心理學家稱之為「意義建構」，這是一種最高層次的韌性。把無法改變的外在環境，轉化成有力量的故事，就改變你與挫折的關係。

這7個嗜好看似平凡，卻在日常中悄悄鍛鍊著我們的心理肌力。當生活再給你出難題，也許你不會再嘆氣「為什麼總是我」。下次素描畫歪、炒菜燒焦，不妨笑一笑，再試一次。

資料來源：VegOut、Positive Psychology

