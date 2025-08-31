作者：徐維廷（諮商心理師）

談真實表達的療癒力量

常見的諮商迷思

「我需要先把問題想清楚才能去諮商嗎？」、「如果我說得亂七八糟，會不會浪費心理師的時間？」、「諮商費用不便宜，我是不是要做好功課才划算？」

這些是許多人在考慮尋求心理諮商時的內心疑問。這些擔憂反映了社會大眾對諮商過程的常見誤解，也顯示出我們習慣用「效率」和「準備」的標準來衡量心理治療的價值。

重新理解諮商的本質

諮商是陪伴整理的過程

心理諮商的核心並非要求來談者事先將問題梳理得井然有序。事實上，許多人正是因為內在世界的紊亂、情緒的糾結，才需要專業的心理協助。心理師的專業訓練使我們具備引導來談者探索內在、整理思緒的能力。

我們的角色是陪伴者，在安全的治療環境中，與您一同面對內在的困惑與痛苦。這個過程本身就具有療癒的力量。

共同建構理解的合作關係

來談者無需為心理師是否「聽得懂」承擔責任。專業的心理師會運用同理心、澄清技巧、適當的提問等治療技術，與您共同建構對問題的理解。當表達不夠清晰時，心理師會主動探詢、反映，這正是治療互動的重要組成部分。

自由聯想：真實表達的療癒價值

超越社會化的表達模式

在日常生活中，我們習慣戴著社會化的面具，學會「適當」地表達情感、「合理」地陳述想法。然而，在諮商室裡，這種過度修飾、理性包裝的表達方式，反而可能成為治療進展的阻礙。

古典精神分析提到的自由聯想（free association）概念提醒我們：當個案能夠自由、隨意地表達時，往往能觸及更深層的內在世界。這些看似雜亂無章的話語，實際上蘊含著豐富的無意識材料、真實的情感訊息，以及重要的內在動力。

真實情感的珍貴價值

相較於經過社會化「美化」的純文字敘述，那些帶著情感波動、甚至顯得混亂的表達，更能反映個案的真實狀態。心理師受過專業訓練，能夠在這些「原始」的表達中敏銳地捕捉到：

● 語調變化背後的情感訊息

● 重複出現的主題與模式

● 情緒波動的意義

● 甚至是沉默所傳達的訊息

專業心理師的角色與能力

專業敏感度與治療技巧

專業的心理師具備足夠的敏感度和治療技能，能夠在來談者的自由表達中找到治療的方向。我們不會因為個案的表達方式而感到困擾，相反地，我們歡迎這種真實、未經修飾的呈現。

核對與澄清的專業責任

心理師會主動進行核對和詢問，這是我們的專業責任。透過適當的提問、反映和澄清，我們能夠與個案共同建構對問題的理解，並找出適合的治療方向。

給尋求諮商者的建議

允許真實的自己進入諮商室

我們鼓勵有意尋求諮商的朋友：

● 帶著您的困惑、情緒和對未來的期待前來

● 允許自己在諮商中呈現最真實的狀態

● 不需要擔心表達是否「合邏輯」或「有條理」

● 讓內在的聲音自由流淌

重新定義諮商的「效率」

諮商的價值不在於單次會談解決多少明確的問題，而在於：

● 建立安全的治療關係

● 促進自我覺察與理解

● 培養面對困難的內在資源

● 經歷真實的情感體驗與整合

過度準備或擔心「浪費時間」的想法，反而可能限制了真實表達的可能性。

結語：真實療癒始於真實表達

心理治療的神奇之處，正在於它為我們創造了一個可以真實存在的空間。在這裡，您不需要完美，不需要有條理，不需要討好任何人。您只需要做您自己。

當我們放下社會化的面具，允許真實的情感流露時，真正的療癒才能開始。這種真實的表達，不僅不會造成心理師的困擾，反而是我們最珍視的治療素材。

記住：諮商室是一個安全的港灣，在這裡，您的每一份真實都值得被看見、被理解、被陪伴。

本文由註冊諮商心理師撰寫，旨在提供民眾對心理諮商的正確認知。如有心理健康相關需求，建議尋求專業心理師協助。

（本文經《擁抱心理諮商所》授權，原文出處「諮商不需要「準備好」才能開始：談真實表達的療癒力量」，未經同意禁止轉載。）