諮商不需要「準備好」才能開始：談真實表達的療癒力量

擁抱心理／ 徐維廷（諮商心理師）
示意圖／ingimage
作者：徐維廷（諮商心理師

談真實表達的療癒力量

常見的諮商迷思

「我需要先把問題想清楚才能去諮商嗎？」、「如果我說得亂七八糟，會不會浪費心理師的時間？」、「諮商費用不便宜，我是不是要做好功課才划算？」

這些是許多人在考慮尋求心理諮商時的內心疑問。這些擔憂反映了社會大眾對諮商過程的常見誤解，也顯示出我們習慣用「效率」和「準備」的標準來衡量心理治療的價值。

重新理解諮商的本質

諮商是陪伴整理的過程

心理諮商的核心並非要求來談者事先將問題梳理得井然有序。事實上，許多人正是因為內在世界的紊亂、情緒的糾結，才需要專業的心理協助。心理師的專業訓練使我們具備引導來談者探索內在、整理思緒的能力。

我們的角色是陪伴者，在安全的治療環境中，與您一同面對內在的困惑與痛苦。這個過程本身就具有療癒的力量。

共同建構理解的合作關係

來談者無需為心理師是否「聽得懂」承擔責任。專業的心理師會運用同理心、澄清技巧、適當的提問等治療技術，與您共同建構對問題的理解。當表達不夠清晰時，心理師會主動探詢、反映，這正是治療互動的重要組成部分。

自由聯想：真實表達的療癒價值

超越社會化的表達模式

在日常生活中，我們習慣戴著社會化的面具，學會「適當」地表達情感、「合理」地陳述想法。然而，在諮商室裡，這種過度修飾、理性包裝的表達方式，反而可能成為治療進展的阻礙。

古典精神分析提到的自由聯想（free association）概念提醒我們：當個案能夠自由、隨意地表達時，往往能觸及更深層的內在世界。這些看似雜亂無章的話語，實際上蘊含著豐富的無意識材料、真實的情感訊息，以及重要的內在動力。

真實情感的珍貴價值

相較於經過社會化「美化」的純文字敘述，那些帶著情感波動、甚至顯得混亂的表達，更能反映個案的真實狀態。心理師受過專業訓練，能夠在這些「原始」的表達中敏銳地捕捉到：

● 語調變化背後的情感訊息

● 重複出現的主題與模式

● 情緒波動的意義

● 甚至是沉默所傳達的訊息

專業心理師的角色與能力

專業敏感度與治療技巧

專業的心理師具備足夠的敏感度和治療技能，能夠在來談者的自由表達中找到治療的方向。我們不會因為個案的表達方式而感到困擾，相反地，我們歡迎這種真實、未經修飾的呈現。

核對與澄清的專業責任

心理師會主動進行核對和詢問，這是我們的專業責任。透過適當的提問、反映和澄清，我們能夠與個案共同建構對問題的理解，並找出適合的治療方向。

給尋求諮商者的建議

允許真實的自己進入諮商室

我們鼓勵有意尋求諮商的朋友：

● 帶著您的困惑、情緒和對未來的期待前來

● 允許自己在諮商中呈現最真實的狀態

● 不需要擔心表達是否「合邏輯」或「有條理」

● 讓內在的聲音自由流淌

重新定義諮商的「效率」

諮商的價值不在於單次會談解決多少明確的問題，而在於：

● 建立安全的治療關係

● 促進自我覺察與理解

● 培養面對困難的內在資源

● 經歷真實的情感體驗與整合

過度準備或擔心「浪費時間」的想法，反而可能限制了真實表達的可能性。

結語：真實療癒始於真實表達

心理治療的神奇之處，正在於它為我們創造了一個可以真實存在的空間。在這裡，您不需要完美，不需要有條理，不需要討好任何人。您只需要做您自己。

當我們放下社會化的面具，允許真實的情感流露時，真正的療癒才能開始。這種真實的表達，不僅不會造成心理師的困擾，反而是我們最珍視的治療素材。

記住：諮商室是一個安全的港灣，在這裡，您的每一份真實都值得被看見、被理解、被陪伴。

本文由註冊諮商心理師撰寫，旨在提供民眾對心理諮商的正確認知。如有心理健康相關需求，建議尋求專業心理師協助。

（本文經《擁抱心理諮商所》授權，原文出處「諮商不需要「準備好」才能開始：談真實表達的療癒力量」，未經同意禁止轉載。）

相關新聞

工作壓力不只累！8大職場身心症狀你中招了嗎？

現代職場環境競爭激烈，工作壓力日益增加，許多工作者開始出現各種身心症狀。這些症狀不僅影響個人的身心健康，也可能降低工作表現，形成惡性循環。本文將從心理健康專業角度，協助讀者認識常見的職場身心症狀，並提供有效的因應策略。

全球3億人受影響！憂鬱症不只是心情不好 8大類型、原因、症狀、治療方法一次看懂

憂鬱症是一種常見的心理疾病，根據WHO統計，全球有3億人受到憂鬱症影響。患者可能會經歷長期的情緒低落、失去興趣、失眠等症狀，甚至還會有自殺傾向。憂鬱症對患者的身心健康造成嚴重影響，因此了解憂鬱症的症狀、原因和治療方法對於預防和治療這種疾病至關重要。讓我們深入了解憂鬱症及其影響，幫助減輕困擾。

失眠、心悸、呼吸急促…你以為只是壓力大？其實是焦慮症在找上你

焦慮是一種對未來的擔憂和恐懼的情緒反應，是人們在生活、工作和學習中經常遇到的一種心理狀態。適度的焦慮有助於提高注意力和表現，但過度的焦慮會對身心健康造成負面影響，影響人的生活質量和工作效率。

《精準顯化六步驟》：只有25%的人感到幸福？「享樂式幸福」與「意義式幸福」哪個更值得我們追求？

哲學家、精神導師和科學家曾經辨別出兩種形式的幸福：享樂式幸福和意義式幸福。享樂式幸福（也就是我們常說的「快樂」）只是短暫的感受，特徵是放在追求愉悅與避免痛苦上；意義式幸福則更著重於意義、實現自身潛力並對社會有所貢獻，最終換來長久的幸福感。在這兩種幸福中，究竟哪一種能帶來真正快樂的人生，已經爭論了幾個世紀。

《精準顯化六步驟》：顯化其實是科學，「神經可塑性」掌握療癒、心想事成超能力！

吸引力法則的概念讓許多人對顯化的本質產生糟糕的誤解。首先，有人把它跟某種自利繁榮的信條扯上關係，而這種信條在現今的物質主義文化中立刻受到吹捧，讓人相信可以藉由致富、住進豪宅和開上昂貴的汽車來創造幸福，找到人生的意義，並產生實現願望必須做出的實際行為改變。此外，它還散播了一種觀念，暗指我們所經歷的痛苦和不公不義的境遇，完全都是由自身的思想所導致，這項謬誤的殺傷力或許是最大的。

