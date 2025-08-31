工作壓力不只累！8大職場身心症狀你中招了嗎？

作者：徐維廷（諮商心理師）

認識職場身心症狀

前言

現代職場環境競爭激烈，工作壓力日益增加，許多工作者開始出現各種身心症狀。這些症狀不僅影響個人的身心健康，也可能降低工作表現，形成惡性循環。本文將從心理健康專業角度，協助讀者認識常見的職場身心症狀，並提供有效的因應策略。

什麼是身心症？

身心症（psychosomatic disorders）是指心理壓力透過神經內分泌系統影響身體功能，進而產生的生理症狀。這些症狀是真實存在的，並非「想像」或「裝病」，而是身體對長期壓力的自然反應。 常見的職場身心症狀

1. 睡眠障礙

症狀表現：失眠是職場壓力最常見的表現，包括難以入睡、睡眠中斷、早醒或睡眠品質不佳。

生理機制：長期工作壓力會過度激活交感神經系統，使大腦持續處於警覺狀態，難以進入深層睡眠。

2. 消化系統問題

常見症狀：

腸躁症（大腸激躁症）：腹痛、腹瀉與便秘交替

胃食道逆流：胸口灼熱感、嗝氣

胃潰瘍：上腹痛、消化不良 -壓力連結：壓力會影響胃酸分泌、腸胃蠕動，並改變腸道菌叢平衡。

3. 心血管症狀

表現形式：心悸、胸悶、血壓升高、頭暈等。

風險因子：慢性工作壓力會導致皮質醇分泌增加，長期下來可能增加心血管疾病風險。

4. 肌肉骨骼症狀

常見部位：頸肩僵硬、下背痛、緊張性頭痛。

雙重成因：既來自不良工作姿勢，也源於壓力導致的肌肉持續緊張。

5. 皮膚症狀

主要表現：

蕁麻疹：皮膚出現紅腫、搔癢的風疹塊

壓力性皮膚炎、濕疹惡化

壓力性掉髮

機制說明：壓力會促使身體釋放組織胺等發炎介質，影響免疫系統功能。

6.恐慌症

典型情境：常在重要工作場合發作，如上台報告、重要會議時。

症狀特徵：

突然出現強烈恐懼感

心跳加速、呼吸困難

出汗、發抖、頭暈

害怕失控或死亡的想法 -預期性焦慮：對下次發作的恐懼往往比發作本身更困擾，可能導致迴避行為，影響工作表現。

7. 成癮行為

常見類型：

酒精依賴：透過飲酒緩解工作壓力

藥物濫用：過度使用安眠藥、抗焦慮藥物

咖啡因依賴：過度依賴咖啡提神

網路成癮：工作外過度上網作為壓力出口

發展過程：初期可能有效緩解壓力，但逐漸需要更多劑量才能達到相同效果，最終可能惡化原本症狀。

8. 情緒與認知症狀

表現形式：焦慮、憂鬱情緒、注意力不集中、記憶力下降、易怒。

影響範圍：這些症狀可能直接影響工作效率和人際關係。

身心症狀的惡性循環

職場身心症狀往往會形成惡性循環：

壓力源 → 身心症狀 → 工作表現下降 → 更大壓力 → 症狀惡化

例如：工作壓力導致失眠 → 白天精神不濟 → 工作效率降低 → 擔心被責備 → 壓力增加 → 失眠更嚴重。

何時需要專業協助？

當出現以下情況時，建議尋求專業的身心科醫師或心理師協助：

症狀持續超過兩週且影響日常功能

症狀嚴重影響工作表現或人際關係

出現成癮行為或自傷想法

自我調適策略效果有限

身體檢查排除器質性疾病後症狀仍存在

專業治療方式

心理治療

認知行為治療（CBT）：識別和改變不合理的思考模式

壓力管理訓練：學習有效的壓力因應技巧

放鬆技巧訓練：包括深呼吸、肌肉放鬆等

藥物治療

在必要時，專業醫師可能會建議短期藥物治療來緩解急性症狀，但需要專業評估和監控。

自我照護策略

1. 壓力管理

學習時間管理和優先順序設定

適度說「不」，設定合理界限

培養問題解決技巧

2. 生活型態調整

規律作息：固定睡眠和起床時間

適度運動：每週至少150分鐘中等強度運動

均衡飲食：避免過度咖啡因和酒精

充足睡眠：成人每晚7-9小時

3. 放鬆技巧

腹式呼吸：緩慢深呼吸，吐氣時間比吸氣長

漸進式肌肉放鬆：依序緊張和放鬆各部位肌肉

正念冥想：專注當下，不評判地觀察想法和感受

4. 社會支持

與信任的同事、朋友或家人分享感受

參加員工協助方案（EAP）

考慮加入相關支持團體

職場環境改善

個人層面

改善工作環境（如座椅高度、螢幕角度）

適當休息，避免連續長時間工作

學習有效溝通技巧

組織層面

推動友善職場文化

提供員工身心健康資源

建立合理的工作負荷和期待

預防勝於治療

預防職場身心症狀的關鍵在於：

1.早期識別：注意身體和情緒的警訊

2.主動因應：不等症狀嚴重才處理

3.持續調適：定期檢視和調整因應策略

4.尋求支持：適時尋求專業或社會支持

結語

職場身心症狀是現代工作者常見的健康議題，這些症狀是身體對壓力的自然反應，並非個人軟弱的表現。重要的是要正視這些症狀，了解其成因和影響，並採取適當的因應策略。

透過專業協助、自我照護和環境改善的整合性方式，不僅可以有效管理身心症狀，更能提升整體的工作滿意度和生活品質。記住，照顧自己的身心健康不是奢侈，而是維持長期工作效能和人生幸福的必要投資。

如果您正在經歷相關困擾，建議及早尋求專業協助。每個人都值得擁有健康的身心狀態和充實的職場生活。

本文僅供衛教參考，如有症狀困擾，請諮詢專業醫療人員獲得個別化的評估和治療建議。

（本文經《擁抱心理諮商所》授權，原文出處「職場身心症狀：識別、理解與因應策略」，未經同意禁止轉載。）