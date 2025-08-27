全球3億人受影響！憂鬱症不只是心情不好 8大類型、原因、症狀、治療方法一次看懂

快訊

憂鬱症是一種常見的心理疾病，根據WHO統計，全球有3億人受到憂鬱症影響。患者可能會經歷長期的情緒低落、失去興趣、失眠等症狀，甚至還會有自殺傾向。憂鬱症對患者的身心健康造成嚴重影響，因此了解憂鬱症的症狀、原因和治療方法對於預防和治療這種疾病至關重要。讓我們深入了解憂鬱症及其影響，幫助減輕困擾。

憂鬱症是什麼？

憂鬱症患者常會出現長期的情緒低落、失去興趣和喜悅、睡眠和食欲改變、體重變化、疲勞和注意力不集中等症狀。憂鬱症的病因仍然不完全清楚，但許多研究表明，憂鬱症的發生與神經遞質、神經元新生和神經網絡功能異常有關。例如，一項發表在《自然》雜誌上的研究表明，憂鬱症患者的海馬體體積較小，而海馬體是與情緒調節密切相關的腦區域之一。此外，許多研究還表明，憂鬱症患者的額葉皮質、杏仁核和基底核等腦區域也可能受到影響。憂鬱症的治療通常包括藥物治療、心理治療或二者結合。及早治療可以有效地減輕症狀，提高生活品質。

憂鬱症的種類

憂鬱症的表現形式多種多樣，根據患者症狀和特點的不同，可以將其分為多個類型。以下是憂鬱症的8大類型：

1. 大體型憂鬱症：這種憂鬱症的症狀較嚴重，包括明顯的體重減輕、嗜睡和活動減少等症狀。

2. 常態型憂鬱症：這種憂鬱症的症狀較輕，通常表現為長期的情緒低落、睡眠和食欲改變等症狀。

3. 心因性憂鬱症：這種憂鬱症通常由精神因素引起，如遭受重大壓力、失去摯愛等情況。

4. 生物性憂鬱症：這種憂鬱症的發生與生理因素有關，如荷爾蒙失調或甲狀腺功能異常。

5. 後天型憂鬱症：這種憂鬱症通常是由生活中的壓力和經歷引起的，如失業、離婚、家庭暴力等。

6. 季節性情感障礙：這種憂鬱症通常在冬季出現，並且在春季得到緩解。

7. 青少年憂鬱症：這種憂鬱症通常在青少年期間出現，並且可能與青春期和社交壓力有關。

8. 老年憂鬱症：這種憂鬱症通常在老年人中出現，並且可能與身體機能衰退、孤獨和失去摯愛等因素有關。

造成憂鬱症的四個主要原因

1. 生物學原因：生物學因素可以是憂鬱症的主要原因之一。例如，腦化學物質不平衡可能會導致憂鬱症，包括血清素、多巴胺、腎上腺素等。此外，甲狀腺功能異常、慢性疼痛、遺傳等也會增加患上憂鬱症的風險。

2. 心理因素：心理因素包括自尊心低下、負面思維、心理壓力和壓抑等。這些因素會導致患者無法正確看待自己和周圍的世界，以及無法應對壓力，從而增加患上憂鬱症的風險。

3. 環境因素：環境因素如工作壓力、人際關係問題、財務問題、家庭暴力等，也會增加患上憂鬱症的風險。這些因素會導致患者感到壓力和失落，進而引發憂鬱症。

4. 藥物和物質濫用：某些藥物和物質濫用會導致憂鬱症的發生。例如，某些興奮劑和致幻劑、酒精和毒品等，這些物質可能會影響患者的腦化學物質，進而導致憂鬱症的發生。

憂鬱症的心理和生理表現

憂鬱症的心理和生理表現常常相互影響，以下是常見的心理和生理表現：

心理表現：

1. 感到沮喪和悲傷，失去興趣和快樂感。

2. 焦慮和不安，對未來感到擔憂和恐懼。

3. 自我價值感下降，對自己的能力和價值產生懷疑。

4. 情緒不穩，易怒或易淚，情緒波動大。

5. 自閉和孤獨感，對周圍的事物漠不關心，渴望孤獨。

生理表現：

1. 身體疲勞和無力感，容易疲倦和精神恍惚。

2. 失眠或過度睡眠，睡眠質量下降，常常失眠或睡眠不足。

3. 飲食改變，食欲不振或暴飲暴食，容易體重增加或減輕。

4. 頭痛、胃痛、背痛等身體不適，身體各部位經常感到疼痛。

5. 性慾下降，性功能障礙，對性生活失去興趣。

如何治療憂鬱症？

憂鬱症是一種常見的心理疾病，其治療方法包括藥物治療、心理諮商和物理治療等多種方法。以下是其中三種常見的治療方法：

1. 藥物治療：憂鬱症患者通常接受抗抑鬱藥物治療。這些藥物可以調節腦部神經傳導物質的平衡，緩解憂鬱症的症狀。然而，藥物治療可能存在一些副作用，如頭暈、口乾、睡眠問題等，需要在醫生的指導下使用。

2. 物理治療：物理治療通常是指光療和運動療法。光療是通過人工模擬日光，幫助患者調節生物鐘，緩解憂鬱症症狀。運動療法是通過運動來釋放身體和心理壓力，提高情緒狀態，從而改善憂鬱症的症狀。

3. 心理諮商：心理諮商是治療憂鬱症的另一種常見方法，旨在幫助患者改變負面思維和行為模式，增強自我認知和自我管理能力。相較於藥物治療，心理諮商可以幫助患者更徹底地解決憂鬱症問題，並降低憂鬱症的復發率。

由於藥物治療會有副作用例如嗜睡、頭暈等和成癮性，越來越多的專家推崇心理諮商作為治療憂鬱症的首選方法。根據一篇發表於《美國醫學會期刊》的研究報告，心理治療對於輕度至中度憂鬱症的患者來說，治療效果甚至可以媲美藥物治療。另一份發表於《神經精神疾病學期刊》的研究報告則表明，心理治療和藥物治療的療效是相當的，但心理治療對於患者的心理健康狀態有較長效的改善。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

（本文經《聊心茶室》授權，原文出處「憂鬱症症狀、原因及治療方式—全面解析憂鬱症的迷霧」，未經同意禁止轉載。）

