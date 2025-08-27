快訊

獨／釀全台863人受害…檢破恐怖偷拍暗網 淫魔遭重判16年

普發一萬完成朝野黨團協商！ 特別預算公布後一個月內發放

現場一片狼藉！土城汽車突逆向撞翻5機車 騎士遭撞飛、人車倒地

失眠、心悸、呼吸急促…你以為只是壓力大？其實是焦慮症在找上你

聊心茶室／ 聊心茶室
根據WHO的調查數據，焦慮是全球最常見的心理疾病之一，全球有2.7億人受到焦慮症的影響。 示意圖／Ingimage
根據WHO的調查數據，焦慮是全球最常見的心理疾病之一，全球有2.7億人受到焦慮症的影響。 示意圖／Ingimage

什麼是焦慮

焦慮是一種對未來的擔憂和恐懼的情緒反應，是人們在生活、工作和學習中經常遇到的一種心理狀態。適度的焦慮有助於提高注意力和表現，但過度的焦慮會對身心健康造成負面影響，影響人的生活質量和工作效率。

根據WHO的調查數據，焦慮是全球最常見的心理疾病之一，全球有2.7億人受到焦慮症的影響。而在台灣，根據中央研究院的研究報告顯示，焦慮症的患病率為7.1%，居心理疾病之首。且焦慮症患者中以女性居多，其患病率高達9.4%。

焦慮症的症狀表現多樣，包括身體不適、心理困擾、持續的擔憂和恐懼等。如果焦慮情緒持續存在且影響到生活和工作，建議及早尋求心理師的幫助。除了專業醫療支持，個人也可以嘗試運用深呼吸、冥想、運動等方法來緩解焦慮情緒。

焦慮症有哪些生理症狀？

焦慮症的生理症狀可以分為以下三大類：

1. 自律神經系統反應：焦慮症患者的自律神經系統常常會出現過度反應，這種反應通常表現為：

⠂心臟跳動加速、心跳加快

⠂呼吸急促、氣短

⠂肌肉緊張、震顫、顫抖

⠂出汗、手腳冰冷或發熱

⠂頭暈、頭痛、胃痛等身體不適感

2. 內分泌系統反應：焦慮症患者的內分泌系統也會出現異常反應，包括：

⠂腎上腺素和諾葉華的釋放增加，引起心臟和呼吸加速，血壓升高等症狀。

⠂腦下垂體分泌的類固醇類荷爾蒙分泌過多，引起失眠、食慾不振、性功能障礙等症狀。

3. 其他症狀：焦慮症患者還可能會出現其他症狀，包括：

⠂焦慮、害怕、不安等情緒症狀

⠂失眠、噩夢等睡眠問題

⠂注意力不集中、記憶力減退等認知問題

⠂食慾不振、消化不良等消化系統問題

焦慮症有哪些類型？

1. 廣義焦慮症：廣義焦慮症（GAD）是一種持續的、無休止的、無法控制的擔憂和不安情緒，常常涉及各種日常生活方面，如家庭、健康、工作、人際關係等。

2. 社交焦慮症：社交焦慮症（SAD）是一種害怕社交場合的疾病，患者在人群中感到不自在和緊張，擔心自己的表現被別人評價和拒絕，可能會導致社交場合的回避和孤獨感。

3. 恐慌症：恐慌症是一種突然出現的嚴重恐懼和不安症狀，伴隨有心悸、呼吸急促、出汗、頭暈等生理反應。患者可能害怕疾病、死亡、失控等，導致頻繁的驚恐發作。

4. 強迫症：強迫症是一種反復出現的強烈、不合理的想法或想象（強迫觀念），或反復做某些動作或行為（強迫行為），以減輕焦慮感。

5. 分離焦慮症：分離焦慮症是一種害怕離開家人或親密伴侶的疾病，患者擔心離開他人會導致危險或不安全，可能會導致生活的限制和困擾。

為什麼會有焦慮症？

焦慮症的原因是多種因素綜合作用的結果，其中包括遺傳、心理社會、環境等因素。人們可能因為生理機能異常、過度的擔憂和不安、生活經驗等因素而容易罹患焦慮症。在繁忙的現代生活中，壓力、不安、過度工作等也可能導致焦慮症。此外，人們的生活環境、文化背景、家庭環境等也可能影響焦慮症的發生。

如何治療、緩解焦慮症？

治療焦慮症的方法有很多種，心理諮商也是治療焦慮症的常用方法之一。心理師會與患者進行全面評估，了解他們的症狀和需求，然後選擇適合的心理治療方案。根據多項研究顯示，心理諮商對治療焦慮症是非常有幫助的。其中一項研究指出，與藥物治療相比，心理療法對治療憂鬱症和焦慮症的效果更長期和持久。此外，心理諮商也可以幫助人們學習管理和減輕焦慮症狀，以及改變對焦慮觸發因素的反應和思維方式。

藥物治療也是治療焦慮症的一種方法。常用的藥物包括抗抑鬱藥、抗焦慮藥等。藥物治療可以快速減輕焦慮症狀，但是對於長期治療並不是最佳選擇，因為藥物有很多副作用和風險。另外還有其他輔助治療方法，如瑜伽、冥想等。這些治療方法可以幫助患者放鬆身心，減輕焦慮和壓力。

（本文經《聊心茶室》授權，原文出處「如何快速緩解焦慮？從了解症狀、類型、治療方法開始」，未經同意禁止轉載。）

焦慮 恐懼

聊心茶室

追蹤

延伸閱讀

「她不是在哭，只是不再說話了」精神科醫師解析職場人「慢慢蒸發」的真相

「父親節其實在倒數！」心理師揭這些事不做會成遺憾：別等失去才後悔

原來你不是自律，而是害怕快樂！心理師揭你刪掉「想要」的真相

比失眠更可怕的，是你習慣了不想睡──寫給那些每天都「不小心」熬到凌晨的人

相關新聞

全球3億人受影響！憂鬱症不只是心情不好 8大類型、原因、症狀、治療方法一次看懂

憂鬱症是一種常見的心理疾病，根據WHO統計，全球有3億人受到憂鬱症影響。患者可能會經歷長期的情緒低落、失去興趣、失眠等症狀，甚至還會有自殺傾向。憂鬱症對患者的身心健康造成嚴重影響，因此了解憂鬱症的症狀、原因和治療方法對於預防和治療這種疾病至關重要。讓我們深入了解憂鬱症及其影響，幫助減輕困擾。

失眠、心悸、呼吸急促…你以為只是壓力大？其實是焦慮症在找上你

焦慮是一種對未來的擔憂和恐懼的情緒反應，是人們在生活、工作和學習中經常遇到的一種心理狀態。適度的焦慮有助於提高注意力和表現，但過度的焦慮會對身心健康造成負面影響，影響人的生活質量和工作效率。

《精準顯化六步驟》：只有25%的人感到幸福？「享樂式幸福」與「意義式幸福」哪個更值得我們追求？

哲學家、精神導師和科學家曾經辨別出兩種形式的幸福：享樂式幸福和意義式幸福。享樂式幸福（也就是我們常說的「快樂」）只是短暫的感受，特徵是放在追求愉悅與避免痛苦上；意義式幸福則更著重於意義、實現自身潛力並對社會有所貢獻，最終換來長久的幸福感。在這兩種幸福中，究竟哪一種能帶來真正快樂的人生，已經爭論了幾個世紀。

《精準顯化六步驟》：顯化其實是科學，「神經可塑性」掌握療癒、心想事成超能力！

吸引力法則的概念讓許多人對顯化的本質產生糟糕的誤解。首先，有人把它跟某種自利繁榮的信條扯上關係，而這種信條在現今的物質主義文化中立刻受到吹捧，讓人相信可以藉由致富、住進豪宅和開上昂貴的汽車來創造幸福，找到人生的意義，並產生實現願望必須做出的實際行為改變。此外，它還散播了一種觀念，暗指我們所經歷的痛苦和不公不義的境遇，完全都是由自身的思想所導致，這項謬誤的殺傷力或許是最大的。

《精準顯化六步驟》：顯化的本質在「練習幸福」，「在乎自己」才能掌握真正的魔法

事實上，成功顯化的第一步，就是把自己和「我的問題需要透過外在資源來解決」的信念分離，並了解顯化並非依賴外在資源來達成。如果你想過著豐盛、別具意義又繁榮的人生，並不需要安撫任何超越自己以外的力量。只需要相信，你的幸福與成功都來自你的內心。其實，阻止你獲得理想人生的阻礙，都來自你的大腦，而偏偏這個大腦又能帶來讓你實現理想人生的意圖—這才是真正的祕密。

別再說「有空約吃飯」！成年人的友誼 最容易只剩敘舊

「工作怎麼樣？」、「家裡最近如何？」每次跟老朋友聚會，總是在餐廳或咖啡廳裡，你一言我一語的更新近況嗎？小心，你可能已經掉進了「更新近況...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。