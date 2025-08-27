失眠、心悸、呼吸急促…你以為只是壓力大？其實是焦慮症在找上你

什麼是焦慮？

焦慮是一種對未來的擔憂和恐懼的情緒反應，是人們在生活、工作和學習中經常遇到的一種心理狀態。適度的焦慮有助於提高注意力和表現，但過度的焦慮會對身心健康造成負面影響，影響人的生活質量和工作效率。

根據WHO的調查數據，焦慮是全球最常見的心理疾病之一，全球有2.7億人受到焦慮症的影響。而在台灣，根據中央研究院的研究報告顯示，焦慮症的患病率為7.1%，居心理疾病之首。且焦慮症患者中以女性居多，其患病率高達9.4%。

焦慮症的症狀表現多樣，包括身體不適、心理困擾、持續的擔憂和恐懼等。如果焦慮情緒持續存在且影響到生活和工作，建議及早尋求心理師的幫助。除了專業醫療支持，個人也可以嘗試運用深呼吸、冥想、運動等方法來緩解焦慮情緒。

焦慮症有哪些生理症狀？

焦慮症的生理症狀可以分為以下三大類：

1. 自律神經系統反應：焦慮症患者的自律神經系統常常會出現過度反應，這種反應通常表現為：

⠂心臟跳動加速、心跳加快

⠂呼吸急促、氣短

⠂肌肉緊張、震顫、顫抖

⠂出汗、手腳冰冷或發熱

⠂頭暈、頭痛、胃痛等身體不適感

2. 內分泌系統反應：焦慮症患者的內分泌系統也會出現異常反應，包括：

⠂腎上腺素和諾葉華的釋放增加，引起心臟和呼吸加速，血壓升高等症狀。

⠂腦下垂體分泌的類固醇類荷爾蒙分泌過多，引起失眠、食慾不振、性功能障礙等症狀。

3. 其他症狀：焦慮症患者還可能會出現其他症狀，包括：

⠂焦慮、害怕、不安等情緒症狀

⠂失眠、噩夢等睡眠問題

⠂注意力不集中、記憶力減退等認知問題

⠂食慾不振、消化不良等消化系統問題

焦慮症有哪些類型？

1. 廣義焦慮症：廣義焦慮症（GAD）是一種持續的、無休止的、無法控制的擔憂和不安情緒，常常涉及各種日常生活方面，如家庭、健康、工作、人際關係等。

2. 社交焦慮症：社交焦慮症（SAD）是一種害怕社交場合的疾病，患者在人群中感到不自在和緊張，擔心自己的表現被別人評價和拒絕，可能會導致社交場合的回避和孤獨感。

3. 恐慌症：恐慌症是一種突然出現的嚴重恐懼和不安症狀，伴隨有心悸、呼吸急促、出汗、頭暈等生理反應。患者可能害怕疾病、死亡、失控等，導致頻繁的驚恐發作。

4. 強迫症：強迫症是一種反復出現的強烈、不合理的想法或想象（強迫觀念），或反復做某些動作或行為（強迫行為），以減輕焦慮感。

5. 分離焦慮症：分離焦慮症是一種害怕離開家人或親密伴侶的疾病，患者擔心離開他人會導致危險或不安全，可能會導致生活的限制和困擾。

為什麼會有焦慮症？

焦慮症的原因是多種因素綜合作用的結果，其中包括遺傳、心理社會、環境等因素。人們可能因為生理機能異常、過度的擔憂和不安、生活經驗等因素而容易罹患焦慮症。在繁忙的現代生活中，壓力、不安、過度工作等也可能導致焦慮症。此外，人們的生活環境、文化背景、家庭環境等也可能影響焦慮症的發生。

如何治療、緩解焦慮症？

治療焦慮症的方法有很多種，心理諮商也是治療焦慮症的常用方法之一。心理師會與患者進行全面評估，了解他們的症狀和需求，然後選擇適合的心理治療方案。根據多項研究顯示，心理諮商對治療焦慮症是非常有幫助的。其中一項研究指出，與藥物治療相比，心理療法對治療憂鬱症和焦慮症的效果更長期和持久。此外，心理諮商也可以幫助人們學習管理和減輕焦慮症狀，以及改變對焦慮觸發因素的反應和思維方式。

藥物治療也是治療焦慮症的一種方法。常用的藥物包括抗抑鬱藥、抗焦慮藥等。藥物治療可以快速減輕焦慮症狀，但是對於長期治療並不是最佳選擇，因為藥物有很多副作用和風險。另外還有其他輔助治療方法，如瑜伽、冥想等。這些治療方法可以幫助患者放鬆身心，減輕焦慮和壓力。

（本文經《聊心茶室》授權，原文出處「如何快速緩解焦慮？從了解症狀、類型、治療方法開始」，未經同意禁止轉載。）