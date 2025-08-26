《精準顯化六步驟》：顯化的本質在「練習幸福」，「在乎自己」才能掌握真正的魔法

在當代流行文化中，顯化是個令人困惑的概念，所以在更深入探討之前，我想先說明一下這個詞的意思：顯化是將某個意圖加以定義，藉此讓它嵌入你的潛意識中，也就是大腦在意識層面以下所運作的部分。透過這種做法，可以啟動大腦中與目標導向相關的區域，進而讓這個意圖對大腦來說變得重要、顯著或值得關注。就實際而言，代表無論這個意圖是否存在於意識層面，都能讓大腦聚焦於自身目標的機制，隨時處於啟動狀態。我們的人生由內在意圖所引導，透過利用內在力量啟動大腦中龐大的資源，將漸漸停止對外界環境做出反應，開始順從最深層的意圖來生活。

事實上，成功顯化的第一步，就是把自己和「我的問題需要透過外在資源來解決」的信念分離，並了解顯化並非依賴外在資源來達成。如果你想過著豐盛、別具意義又繁榮的人生，並不需要安撫任何超越自己以外的力量。只需要相信，你的幸福與成功都來自你的內心。其實，阻止你獲得理想人生的阻礙，都來自你的大腦，而偏偏這個大腦又能帶來讓你實現理想人生的意圖—這才是真正的祕密。

你必須在乎自己，這才是真正的魔法。

我之所以這麼說，是因為我不但是神經外科醫師、研究過人類的大腦，也是神經科學家，曾花費數十年探究人類心智，同時也是精神治療師，曾經和達賴喇嘛與其他精神領袖共事，教導過成千上萬的人學習憐憫，更是親身體驗過深刻教訓的人類。

顯化的重點在於：對不同的可能性，培養出堅定的信念。我年幼時，曾深刻意識到負面環境對生命有多大的局限。我是窮人家的小孩，父親酗酒，母親長期深受憂鬱症所苦，並有自殺傾向。在這種環境下長大的我，總覺得生命是種懲罰、詛咒，或者在最糟的情況下，是種沒有條理或意義可言、各種隨機與混亂的組合體。或許你也曾在看似雜亂無章的人生中掙扎，苦尋不著事件背後究竟有什麼意義，或者疑惑為什麼你和心愛之人必須承受莫名其妙的痛苦，偏偏又無力改變。這些掙扎會讓你對不同可能性的視野變得越來越狹隘。

許多年來，我允許環境左右我的人生，從不認為自己能創造任何有意義的改變。人經歷創傷時，往往會有這種情況：內心被痛苦和震驚所主宰，讓人難以去挑戰、也害怕面對如此權威的存在。這股痛苦的力量不只足以改變基因，甚至還會影響後代的基因，而表觀遺傳學領域的研究人員也確實發現了這種現象。我們的身心會為此做好準備，以免未來再次遭遇類似的創傷；在此過程中，意識會被困住，不斷對不可靠的外在世界做出被動的反應，而無法主動想像能夠做出的改變。我們因此消耗了原有的能量、注意力和焦點，結果反倒無法真的改變人生—我們的注意力放錯地方，忽略了自身的力量。我們在不知不覺中交出了與生俱來的自主權，只換來迷人的幻想。這是場不平等的交易，卻也沒辦法責怪任何人。

世界的確可能極度不公平，而這種不公可以摧毀一個人的夢想。儘管我也曾覺得這個世界辜負了我，但我現在很清楚，世上有無數人遭遇了更大的不公不義，無論在個人或整個體系而言都是如此。他們生活的社會創造了結構性的障礙，無論是由於種族、社會階級、宗教、性傾向、性別表現或其他各種武斷的評判準則，都壓抑了他們顯化的能力；還有些人深受身體或心理疾病所苦，遍尋不著舒緩之道。顯化並非解藥，更不是萬靈丹，它跟所有人類行為一樣，會受到無數非人力所能控制的因素影響；而無論我們的意圖是什麼，最後仍然是現實說了算。

話說回來，我曾聽過一個感人的故事，主角是一位越戰戰俘，抱持著「長期非特定樂觀主義」的心態。他並不知道會不會得救或何時會得救，並清楚意識到自己對眼下的處境無能為力：反抗只會喪命，或因絕望而失去求生意志。相反地，他有意識地練習樂觀心態，讓自己抱持希望，相信有可能迎來轉機。他並非顯化最後重獲自由的樣貌，而是利用心智的力量對於可能性保持信念，因此獲得了強大的韌性。當他最後終於獲釋時，樂觀的心態也成功幫助他重新振作，建立嶄新的人生。

圖為《精準顯化六步驟：用心智魔法練習幸福，實現你想要的一切》書封。方智出版社提供

因此，我認為顯化在本質上是在練習幸福，藉此與世界產生互動並過著美好的生活。我們可以透過實踐顯化，培養所謂的「樂觀傾向」（dispositional optimism），這指的是一種整體性格，代表期望在人生中各個重要領域獲得良好的結果。研究顯示，樂觀傾向能帶來大量的健康益處，從改善心血管到提升傷口癒合的速度，甚至還能夠延緩病程。有些人可能會認為，物質成果是決定顯化成功與否的唯一標準，但我認為這種觀點並不正確。透過不斷將意圖視覺化，可以讓我們以愉快的心態面對生活，始終相信一切都會變得對我們有利，無論面對何種外在環境都能保持應變能力和強大的韌性，這才是顯化帶給我們真正的禮物。

（本文出自《精準顯化六步驟：用心智魔法練習幸福，實現你想要的一切》，方智出版社出版，未經同意禁止轉載。）