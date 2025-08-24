快訊

別再說「有空約吃飯」！成年人的友誼 最容易只剩敘舊

商業周刊／ 撰文者：倪旻勤 整理
聚餐示意圖。圖／AI生成
聚餐示意圖。圖／AI生成

摘要

現代人的友誼容易陷入「更新近況陷阱」，也就是見面時只聊工作和家庭，而未創造新的共同回憶或體驗，來深化友誼。

「工作怎麼樣？」、「家裡最近如何？」每次跟老朋友聚會，總是在餐廳或咖啡廳裡，你一言我一語的更新近況嗎？小心，你可能已經掉進了「更新近況陷阱」（Catch-up Trap）。

朋友聚會，只剩更新近況⋯

更新近況陷阱指的是，和朋友的相處陷入一種循環：平常各過各的，聚會時回報自上次見面以來發生的所有事。就像是「核對清單」一樣，把家庭、工作、健康等一項項任務打勾，很難建立更深層的連結。

澳洲喜劇演員譚雅（Tanya Hennessy）在Podcast中分享這項現代人的友誼困境：「我覺得我是在向別人回顧自己的人生，而不是和他們一起體驗生活。」她的影片在Instagram上獲得超過60萬次觀看和百則留言。

當我們有了工作、家庭責任後，忙碌的生活讓人傾向選擇用更便捷的方式與朋友見面，快速的喝杯咖啡、吃頓午餐，總比什麼都沒做好。

雖然聚會給人一種「我們還在維持友誼」的感覺，但其實，我們只是在依賴過去建立起的情誼，沒有一同創造新的共同話題和回憶。

如何避免落入「更新近況陷阱」？

要改善「更新近況陷阱」，關鍵在於從單純的資訊交流，轉為一起體驗生活、分享新興趣。以下是4個改善的方法：

1.意識到問題並渴望改變

許多人深陷更新近況陷阱卻不自知，或認為這是成年人友誼的常態。但當你開始感到「我厭倦了談論我自己」或「敘舊式的友誼真累人」時，就是改變的時機。

2.一起行動，創造新的共同記憶

與其只是坐下來抱怨或更新近況，不如一起做一些有趣的事情，創造新的回憶。譚雅建議，可以「去動物園、一起去玩陶藝，一起感受些什麼，一起擁有共同的經歷」。以下是可以嘗試的活動：

創造體驗：

‧參加陶藝課，一起動手做並從中找到樂趣。

‧嘗試密室逃脫，共同解決謎題。

‧上烹飪課，學習製作新菜餚。

‧去抱石，享受挑戰的樂趣。

‧參加新奇的健身課或舞蹈課。

‧舉行「來我家吃飯」之夜，一起煮菜、為他人的食物評分。

戶外探險：

‧去徒步旅行，在欣賞美景的同時，有充足的聊天時間。

‧嘗試到野外游泳，挑戰自我並找回活力。

‧預訂一場「說走就走」的旅行，即使是當天來回，也能製造新鮮感。

‧去露營，即使是住一晚也好。

‧去體驗SUP或衝浪，能夠一起冒險和對話。

‧去植物園踏青，在輕鬆自然的環境中交談。

文化娛樂：

‧看一場剛上映的電影。

‧逛美術館或博物館。

‧看喜劇表演，一起開懷大笑。

‧參加現場音樂會，音樂有助於凝聚人心。

放鬆身心：

‧做Spa，兼顧保養和優質時光。

‧舉行交換書籍活動。

‧進行「數位排毒」，把手機鎖起來，真正的重新連結。

‧安排一場沒有時間限制的咖啡約會，例如花一整個下午野餐。

‧一起請假一天，平日的聚會特別有趣。

3.重新分配「更新近況」的時間和方式

儘管創造新回憶很重要，但朋友仍想知道你生活中的一切。可以考慮利用見面的前10分鐘交代近況，把剩下的時間留給聊更真實、更深入的話題。

或是在日常生活中，將需要更新的資訊「分流」出去，例如傳訊息、在社群平台發文，見面時寶貴的相處時間，可以留給更有趣的活動。

甚至，可以在處理日常事務時邀請朋友同行，例如一起逛超市或去郵局辦事，不僅可以聊聊，也可以一起經歷生活。

還有一個小提醒，對話時多一些引導性問題，別光問「發生了什麼事」，可以多問一句：「你對這件事有什麼看法？」「你有什麼感受？」

4.投資友誼，更重視朋友對幸福感的益處

上述的具體行動，可能會讓你覺得「多了很多工作」，但我們得要有一個認知：友誼是需要經營的。光是交換資訊，無法加深人與人的連結，也會讓人覺得空虛和停滯不前。創造良好的社交連結，不僅可以減少壓力，也能更高的成就感和幸福感。

今天就開始行動

這個週末，別再傳「要不要一起吃頓飯」給朋友，改問「要不要一起去健行」、「我們去攀岩吧」，或是「一起上烹飪課如何？」。

記住，最珍貴的友誼不是建立在「保持聯繫」上，而是建立在「共同創造」的基礎上。當數十年過去，你和老友的感情依然堅不可摧時，你會發現現在付出的每一分努力都無比值得。

資料來源：Upworthy、Unplugged

※本文出自「商業周刊」，未經同意禁止轉載。

《原文別再說「有空約吃飯」！成年人的友誼，最容易只剩敘舊

