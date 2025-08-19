從最大地主到賣官求生存 日本天皇不為人知的破產黑歷史

今日的日本天皇，形象多是溫和端坐於國事儀典上，象徵著國家的延續與和諧。但在千年前，他們不只是象徵，而是實打實的「最大地主」與財富中心，擁有全國最廣袤的土地與資源。令人意外的是，這份財富並非一成不變，反而在歷史長河中數度由盛轉衰，甚至曾經窮到連即位典禮都辦不起。

日本史學者胡煒權在《解開天皇祕密的70個問題》中揭示，大和朝廷時代的大王（天皇的前身），以豪族盟主兼最強豪族之姿統治全國，直轄的土地稱為屯倉、御廚，並擁有名代、子代等直屬民戶，不僅要繳納貢物，也需提供勞動力，構成統治的基礎經濟。七世紀，大王改稱天皇，引入仿唐的律令制度，將王家領地制度化，由宮內省下的大炊寮與內膳司管理，負責皇室生活與飲食。宮內省成為皇室的家政機關，延續至今。

儒家思想隨唐制一併傳入，「普天之下，莫非王土；率土之濱，莫非王臣」成為天皇的信念。全國的山澤資源、田賦租稅、貢品自然視為天皇財產，稅收則由中務省下的內藏寮與縫殿寮負責徵收。然而，律令制逐漸失效，九世紀平安時代前期改行莊園制，土地被分封給貴族、寺社管理，領主須繳納朝廷規定的租稅額，以維持政務與祭祀。

在莊園領主中，最高位的便是天皇與太上天皇（上皇）。為避免被指責「一國之君歛財自肥」，天皇與上皇常將莊園登記在皇室寺院名下，成為供神禮佛的「院領」。此外，部分領地會暫時交由妃子或公主管理，被稱為「女院領」，待繼承人成年後再歸還上皇。除了田產收入，古來的祭祀活動仍需大量供品與費用，來源多半來自官私莊園徵收。為皇室採辦物資的「供御人」，也在這過程中逐漸形成壟斷市場的「座」商人，專為天皇與上皇供應生活與享樂必需品。

十三世紀以降，鎌倉與室町幕府相繼成立，武士奪取貴族莊園的情況屢見不鮮。雖然幕府將軍以「勤王」為名保護皇室莊園，但國家租稅徵收權實際已落入幕府之手，皇室經濟實力大幅衰退，無法獨自負擔國事與祭祀。室町時代，天皇即位、祭祀甚至葬禮費用都需由幕府全額支付，後奈良與後柏原兩位天皇更因財困無法按祖制退位，只能終老於皇座。

戰國時代，皇室被迫向新崛起的戰國大名索求「官職獻金」維生，實際上是賣官鬻爵。天皇雖多次表達不情願，但幕府默許，加上龐大的政治資金需求，這種做法延續了約四十年。直到織田信長於十六世紀掌控京都，取代室町幕府管治，京畿局勢才趨於穩定，皇室財政開始回春。豐臣政權延續保護皇室的方針，讓領地與權威得以恢復，正親町天皇得以重啟久違的讓位大典。

進入德川幕府時代，皇室迎來經濟上的黃金期。幕府不僅出資修繕皇宮與太上天皇的仙洞御所，還確保皇室與貴族領地總額達十二萬石，與當時中級藩國相當。從貧困到安定，這段千年財富興衰史，映照出日本政權更替下皇室角色的轉變：由權傾天下的實權統治者，逐步成為依附於武家政權的象徵性存在。

圖為《解開天皇祕密的70個問題第一部+第二部套書【送百人一首海報】》書封。時報出版提供

歷史告訴我們，天皇的財富並非單靠土地與稅收，而是與政權格局、社會制度緊密相連。從屯倉、御領，到院領、女院領，再到依賴幕府與大名資助，每一次變動都刻畫著日本千年權力與財富的脈動，也提醒世人，即便是最高權力者，也可能在時局裡被迫改寫命運。

※本文節錄自《解開天皇祕密的70個問題第一部+第二部套書【送百人一首海報】》一書，時報出版提供，未經同意請勿轉載。