親人離世後…心裡的空位如何填補？心理學揭開「哀傷五階段」

作者：吳家慶（諮商心理師）

在傳統的告別儀式結束後，Dan回到這個熟悉的房子裡，這個房子，像是時間停止了一般，一切都沒變，卻又不一樣了。

客廳的舊沙發上，熟悉的位子空著。Dan兩眼發直盯著那裡看，這是家人生前經常坐的位子，扶手處留著歲月磨出的刮痕，像是上演著過去的點滴時光，彷彿一切如舊，耳裡迴盪家人的聲音叫喚著自己的小名。走進房間，衣櫃裡仍然掛滿著熟識的衣服，淡淡的洗衣粉氣味撲面而來，Dan拿起其中一件，理性的聲音說著「丟掉吧……」，但他嘴裡呢喃：算了。他將衣服緩緩放回原位。丟掉似乎抹去家人在現實生活中的最後一隅，Dan現在還沒準備好。

心裡空落落的，像是少了一半的拼圖，無法填補，也不再完整。Dan試圖讓自己忘記悲傷，下班與同事的聚餐中，他無意識不斷啜飲手上的酒精飲料，好像想要藉此麻痺自己，又好像想要讓自己快樂起來。白天工作時能讓自己暫時忘記，但一回到家中，聽著空間的沉默，失落就像海嘯一般，淹沒自己。

Dan以為自己已經接受了事實，但夜深人靜時，他總會習慣性地望向沙發，心裡仍然期待著，期待那個熟悉的身影還會坐在那裡。可是他知道，再也沒有可能了。

失落經驗的哀傷五階段

在面對重大失落，許多人會經歷一種心理上的調適歷程，這個歷程通常被稱為「哀傷五階段」，由心理學家Elisabeth Kübler-Ross所提出。這五個階段並非線性的，也不是每個人都會完整經歷所有階段，哀傷沒有絕對的進程，每個人都有屬於自己的節奏。以下是五個常見的階段：

1. 否認（Denial）

在失去摯親摯愛的最初階段，有些人心裡會浮現：「怎麼可能？這不是真的」。這些想法可以視為一種心理防衛機制，幫助我們暫時麻痺劇烈衝擊的情緒。

2. 憤怒（Anger）

當現實的輪廓逐漸清晰，逝世的事實已成為定局，許多人會感受到一股強烈的不甘與憤怒，可能會對命運、醫療處遇，甚至對自己或逝者產生怨懟感或憤怒。「為什麼是他？」「是不是那時候的檢查有疏漏？」「是不是我太晚注意到他的狀況？」「是不是他沒有聽從醫囑？」這些憤怒的背後其實是更深沉的哀傷與無助。

3. 討價還價（Bargaining）

在這個階段，人們常會有許多「如果當初……就不會……」的想法，試圖用想像中的不同選擇來換取一個截然不同的結果，這可能是一種對失控感的回應，想找出能讓事情「挽回」的可能性。

4. 沮喪（Depression）

當失落的事實逐漸沉澱下來，哀傷也不再只是震驚或憤怒，而是更深沉的空虛與無力。這時候，心裡可能會湧現強烈的悲痛、思念或無助，甚至一種無法言說的空洞感。有些人會對原本生活失去興趣，日常中的習慣與喜好－運動、追劇、podcast或社交，都可能無法帶來以往的歡笑或慰藉。

對此，也有人會懷疑：「這樣的我是不是太脆弱？」但事實上，這樣的情緒反應代表著你正在用真實的方式在思念、哀悼和失去。走進哀傷之中，才能真正的穿越哀傷。

5. 接受（Acceptance）

「接受」並不等於不再哀傷，也不是忘記所愛的人，而是心理上的轉變，從拒絕現實、與痛苦對抗，到慢慢學會與它共處。如果在這個階段，Dan可能仍會每天望向沙發那個熟悉的位子，仍會在翻衣櫃時忍不住鼻酸，但他不再否認這個人已經離開的事實，而是開始嘗試把這份哀傷融入日常生活的一部分。

這階段也可能伴隨著一種新的意義感的建立，許多人在經歷深刻的失落後，開始重新思考生命的價值、關係的意義，甚至投入紀念親人的行動，例如：寫一封信給逝者、從事逝者生前喜愛的活動、或保留某件物品作為記憶的寄託。

「接受」是一種帶著悲傷繼續走下去，就像拼圖中缺少的一角，永遠無法補回原樣，但整幅畫仍可以以不同的方式呈現。缺席將成為生活背景中的一部分，提醒著我們曾經在意過，失去了，以及學習怎麼以新的方式活著。

哀傷是一段深刻而獨特的旅程，沒有標準答案，也沒有固定終點。每個人面對哀傷的方式都不同，有人流淚，有人沉默，有人透過行動找回連結，也有人只是靜靜地讓時間流過。Dan的故事或許使你回憶起某段自己的經歷，那些深夜的沉默、那個熟悉的位置、那件捨不得丟的衣物—每一個細節，都見證著不捨與思念的痕跡。哀傷不是脆弱，而是牽掛的證明；學習與悲傷共處，學會帶著這份記憶與思念繼續生活。些深夜的沉默、那個熟悉的位置、那件捨不得丟的衣物—每一個細節，都見證著不捨與思念的痕跡。哀傷不是脆弱，而是牽掛的證明；學習與悲傷共處，學會帶著這份記憶與思念繼續生活。

（本文經《看見心理諮商中心》授權，原文出處「從今以後，我活在沒有你的餘生：摯親摯愛逝世的哀傷」，未經同意禁止轉載。）