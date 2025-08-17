「超過40歲」你若還執著這7件事 恐怕餘生就耽誤了

摘要 1.有些過去的包袱會隨著年齡的增長而變得越來越重：在它把你壓垮之前，需要先放下一些執著。 2.與其整天幻想「那個我本來可以變成的自己」，不如學會接受當初的選擇，也相信現在的自己依然有重新選擇的能力。

超過40歲以後，如果還執著以下這7件事，恐怕會誤了自己餘生。若能能鼓起勇氣放下，或許會發現—這是你此生為自己做過最睿智、最值得的轉變。

1. 太在意別人怎麼看你的人生

40歲之後該懂一件事：你的人生不用所有人都拍手叫好，只要你自己不後悔就夠了。

研究顯示，按照自己價值觀做選擇的人，生活滿意度更高。到了40歲，你應該很清楚自己真正在乎什麼。

這不是自私，也不是不聽勸。是要明白自己一直在追求的那些認同，永遠不會讓你真正滿足，因為你要的其實不是別人的肯定，是能找到自我。

2. 一直幻想「如果當初」會怎樣

「潛力」是我們年輕時期的財富。但到了40歲，該好好認真接納現實中的自己，而不是你未來可能成為的那個人。

你是否出現過這種想法：「如果當初...我現在會不會...？」當我們困在這種懊悔的迴圈，真會越想越無力。人生沒有重播鍵，這不是在叫我們不要進步，而是要接受一個事實：40歲的人生，可能還會持續修修改改，但也已不是尚待完成的草稿。

與其整天幻想「那個我本來可以變成的自己」，不如學會接受當初的選擇，也相信現在的自己依然有重新選擇的能力。你現在的樣子跟你心中「理想的自己」之間的差距，就是痛苦的來源。別再把現在的生活當成是在等待「真正人生」開始前的過渡期了。

3. 對過去的事耿耿於懷

那個在你30多歲傷你很深的朋友、那位放不下的前任，還有從沒道過歉的家人。這些事情很難說放就能放，但真正傷害你的，往往不是那件事本身，而是不肯原諒、不肯遺忘、不肯放下糾結前進的自己。

原諒不是為了他們，是為了把心裡那塊被他們佔住的地方清出來，不再讓那些傷害你人事物，繼續佔據你的現在和未來。

4. 認為忙碌是最重要的事

「我很忙」是這個世代最普遍的自我標籤。但忙，不等於有價值。很多人用忙來逃避不安，也用忙來證明存在感。

到了40歲，如果你還覺得「一直忙才是對的」，把過勞看成什麼榮譽勳章，那你可能會錯過那些真正該花時間的事——陪伴家人、關心自己、反思未來。

太忙碌，可能是因為不懂拒絕人、不會安排時間。40歲後真正厲害的人都學會「挑三揀四」，懂得拒絕還不錯的事，把時間留給真正重要的事。

5. 活在過去的光輝歲月裡

「我以前多風光」「那年我做到Top Sales」「年輕時我也很衝」，我們身邊可能都有這種常把過去功績一直掛嘴邊的人。

人若一直活在過去，就會忘了當下還有新的可能性。若一個人最精彩的故事都是20年前的事，就表示他早就不再創造新的故事。40歲該做的是書寫人生新篇章，不是一直重複播放舊的光輝歲月。

6. 每件事都要爭個輸贏

總是堅持自己是對的，是一件是既疲憊又很無趣的事。成熟，是要懂得什麼時候該放手。要明白你可以選擇當對的人，也可以選擇當快樂的人，但想兩個都要？機會不大。比起爭輸贏，內心平靜比較重要。

7. 假裝你不需要幫助

過了40歲，那種「我什麼都能自己撐過去」的心態，其實很危險。這個年紀開始，身體可能出狀況、爸媽需要照顧、婚姻得花心思經營，工作上也可能遇到瓶頸。不再是能靠熬夜就解決一切的年紀。

很多人習慣自己苦撐不願意開口求助，覺得那樣很丟臉。其實真正會拖垮你的，不是問題本身，而是那種「不能麻煩別人」的執念。

40歲以後，真正聰明的人會開始經營自己的「精神支柱網」。他們知道，需要別人並非軟弱，而是人之常情，是一種成熟的態度，因為沒有人可以永遠靠自己撐住全世界

「放不下」會怎麼樣？

時光流逝，我們是否有讓自己長成更好的樣子？放下執念，能讓你回歸最真實的自己——那個一直藏在表面風光或逞強背後的你。

這代表你要學著接受：不是每個人都會喜歡你，沒關係。因為你開始選擇讓自己快樂，而不只是看起來「還不錯」。你會更在意自己的平靜，而不是活在別人的眼光中。

40歲之後，真正該問的不是「有沒有勇氣放手」，而是「真的撐得住一直不放手的代價嗎？」因為，越緊抓著那些早就失去意義的東西不放，越容易錯過真正屬於你的——混亂的、不完美的，但很真實、很自由的下半人生。

資料來源：VegOut、The Guardian

※本文出自「商業周刊」，未經同意禁止轉載。

《原文40歲後若還執著這7件事，恐怕餘生就耽誤了》