快訊

高雄興達電廠3、4號機組不運轉 仍買燃煤儲放導致自燃惹議

黃國昌表態選新北市長 李四川首發聲「願為國家做事是好事」

午後有雨濕答答！5縣市大雨特報 雨彈一路炸到晚上

「她不是在哭，只是不再說話了」精神科醫師解析職場人「慢慢蒸發」的真相

聊心茶室／ 聊心茶室
你有沒有看過一個人從開朗變沉默？從敢提案、敢笑、敢發表意見，到後來坐在角落、把訊息打好又刪掉，開會時耳朵泛紅但始終沒開口？她沒有崩潰，也沒請假，只是慢慢地，像蒸發一樣，從辦公室裡消失。 示意圖／Ingimage
你有沒有看過一個人從開朗變沉默？從敢提案、敢笑、敢發表意見，到後來坐在角落、把訊息打好又刪掉，開會時耳朵泛紅但始終沒開口？她沒有崩潰，也沒請假，只是慢慢地，像蒸發一樣，從辦公室裡消失。 示意圖／Ingimage

🪞「她不是在哭，只是不再說話了。」——寫給那些在公司裡默默消失的人

👁️ 一種「變透明」的方式死去

你有沒有看過一個人從開朗變沉默？從敢提案、敢笑、敢發表意見，到後來坐在角落、把訊息打好又刪掉，開會時耳朵泛紅但始終沒開口？她沒有崩潰，也沒請假，只是慢慢地，像蒸發一樣，從辦公室裡消失。

根據《Harvard Health》報導，長期處於羞辱與輕忽的環境中，會導致「習得性無助（learned helplessness）」與「社交解離反應」，使人放棄表達與求援。

精神科醫師Judith Herman曾說：「當一個人不再說話，不是因為沒話說，而是他已經不確定，說出來會不會讓情況更糟。」

🧬 別人看起來很正常，是因為你不是他

精神醫學研究顯示，高功能抑鬱（High-functioning depression）的人，在外表上毫無異狀，實則在內心每日進行著極限的自我壓抑。根據《Journal of Affective Disorders》研究，長期經歷社交邊緣化與微侵害（microaggressions），容易出現延遲性創傷反應。

「最可怕的，不是你被打擊，而是你開始懷疑自己是否值得被尊重。」— Dr. Gabor Maté

這些創傷不是劇烈的，而是潛伏的。不是一次性事件，而是日復一日「太小而無法開口」的折磨。

🧭 那些「很想離開卻走不了」的人

很多人不是沒意識到環境的惡意，而是深怕說出來後，會被貼上情緒化、脆弱、不專業的標籤。他們選擇留下來、忍耐、合理化。結果就是身體生病了，還不敢說。

根據《British Journal of Psychiatry》，長期被邊緣化的職場工作者，常發展出逃避型依附與自我責難傾向，而這些創傷通常延後數月才爆發。

「一個人在職場學會閉嘴，久了，就會在生活裡也不再說話。」— Dr. John Cacioppo，社會孤立研究權威

創傷 職場 高功能抑鬱 習得性無助 社交解離反應

聊心茶室

追蹤

相關新聞

「她不是在哭，只是不再說話了」精神科醫師解析職場人「慢慢蒸發」的真相

你有沒有看過一個人從開朗變沉默？從敢提案、敢笑、敢發表意見，到後來坐在角落、把訊息打好又刪掉，開會時耳朵泛紅但始終沒開口？她沒有崩潰，也沒請假，只是慢慢地，像蒸發一樣，從辦公室裡消失。

「父親節其實在倒數！」心理師揭這些事不做會成遺憾：別等失去才後悔

你有沒有想過，我們的人生裡，其實只剩下有限次的父親節。每過一次，數字就減一，卻沒有人知道，還能減幾次。

原來你不是自律，而是害怕快樂！心理師揭你刪掉「想要」的真相

購物車開了又關，假期排了又刪，選便宜的、點健康的、挑不太喜歡但最合理的。那不是自律，是神經系統在提前預防失落。精神醫學稱之為「預期性懲罰偏誤」（anticipated punishment bias）：一種讓人下意識避開快樂的習慣。

性事不合怎麼辦？5大改善方法+常見床事問題全解析

性事不合是許多伴侶面臨的挑戰，性愛是親密關係中不可或缺的一環，本文將深入探討性事不合怎麼辦，提供5個性生活改善方法，同時解答關於性愛時間、頻率等床事常見問題，引導你們走出「性不合」困境。

性生活重要嗎？夫妻房事不和諧恐傷感情 專家曝3招重拾甜蜜時光

性生活重要嗎？夫妻間為什麼會出現性生活不協調？本文將從性生活的意義開始，帶您了解做愛好處，以及無性生活原因，接著分享夫妻性生活改善3大秘訣，讓擁抱心裡協助您解決夫妻房事問題，找回幸福時光！

那些夜裡驚醒的人…專家揭PTSD四大徵兆 你也可能正經歷

小婉在一年前經歷了一場車禍，自此之後，夜裡她常被惡夢驚醒。白天，她害怕過馬路，寧願繞遠路也不願走回那條熟悉的街道。聽到喇叭聲會讓她渾身發抖，有時甚至無預警地心跳加快、呼吸急促。她無法解釋這些反應，只覺得自己與人生都逐漸失控…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。