「父親節其實在倒數！」心理師揭這些事不做會成遺憾：別等失去才後悔

⏳ 關係的時鐘

你有沒有想過，我們的人生裡，其實只剩下有限次的父親節。

每過一次，數字就減一，卻沒有人知道，還能減幾次。

家庭系統理論創始人Murray Bowen提到，原生家庭的情感糾葛像是一條看不見的線，無論你走多遠，都牽動著你的人際模式與情感反應。

那些未解的衝突，不會因為時間流逝自動消失，而是靜靜地待在那裡，等著下一次觸發。

🩹 創傷與和解的時差

心理學研究發現，對許多人來說，與父母的創傷並非一次事件，而是一種反覆經驗的累積。

這意味著「和好」並不只是一次談話或一個擁抱，而是一段漫長、甚至不確定能走到終點的歷程。

我們害怕面對，不是因為恨，而是因為在關係裡受傷的自己，還沒有準備好被看見。

🎈 在終點前，留下什麼

悲傷心理學裡有個概念叫「未完成的告別」（unfinished goodbye）：人會在失去之後，才開始計算自己錯過了多少次擁抱與對話。

如果創傷讓你難以靠近，也許先問自己一個問題——在這段關係的終點到來之前，你想留下什麼證據，證明你來過？

這不一定是和解，也可以是一次不爭辯的晚餐、一張合照、一段沒有批評的對話。

