快訊

高雄興達電廠3、4號機組不運轉 仍買燃煤儲放導致自燃惹議

黃國昌表態選新北市長 李四川首發聲「願為國家做事是好事」

午後有雨濕答答！5縣市大雨特報 雨彈一路炸到晚上

「父親節其實在倒數！」心理師揭這些事不做會成遺憾：別等失去才後悔

聊心茶室／ 聊心茶室
你有沒有想過，我們的人生裡，其實只剩下有限次的父親節。每過一次，數字就減一，卻沒有人知道，還能減幾次。 示意圖／Ingimage
你有沒有想過，我們的人生裡，其實只剩下有限次的父親節。每過一次，數字就減一，卻沒有人知道，還能減幾次。 示意圖／Ingimage

🕰️《倒數的父親節》——寫給那些還在與父親關係拉扯的人

⏳ 關係的時鐘

你有沒有想過，我們的人生裡，其實只剩下有限次的父親節。

每過一次，數字就減一，卻沒有人知道，還能減幾次。

家庭系統理論創始人Murray Bowen提到，原生家庭的情感糾葛像是一條看不見的線，無論你走多遠，都牽動著你的人際模式與情感反應。

那些未解的衝突，不會因為時間流逝自動消失，而是靜靜地待在那裡，等著下一次觸發。

🩹 創傷與和解的時差

心理學研究發現，對許多人來說，與父母的創傷並非一次事件，而是一種反覆經驗的累積。

這意味著「和好」並不只是一次談話或一個擁抱，而是一段漫長、甚至不確定能走到終點的歷程。

我們害怕面對，不是因為恨，而是因為在關係裡受傷的自己，還沒有準備好被看見。

🎈 在終點前，留下什麼

悲傷心理學裡有個概念叫「未完成的告別」（unfinished goodbye）：人會在失去之後，才開始計算自己錯過了多少次擁抱與對話。

如果創傷讓你難以靠近，也許先問自己一個問題——在這段關係的終點到來之前，你想留下什麼證據，證明你來過？

這不一定是和解，也可以是一次不爭辯的晚餐、一張合照、一段沒有批評的對話。

創傷 父親節 原生家庭 未完成的告別

聊心茶室

追蹤

相關新聞

「她不是在哭，只是不再說話了」精神科醫師解析職場人「慢慢蒸發」的真相

你有沒有看過一個人從開朗變沉默？從敢提案、敢笑、敢發表意見，到後來坐在角落、把訊息打好又刪掉，開會時耳朵泛紅但始終沒開口？她沒有崩潰，也沒請假，只是慢慢地，像蒸發一樣，從辦公室裡消失。

「父親節其實在倒數！」心理師揭這些事不做會成遺憾：別等失去才後悔

你有沒有想過，我們的人生裡，其實只剩下有限次的父親節。每過一次，數字就減一，卻沒有人知道，還能減幾次。

原來你不是自律，而是害怕快樂！心理師揭你刪掉「想要」的真相

購物車開了又關，假期排了又刪，選便宜的、點健康的、挑不太喜歡但最合理的。那不是自律，是神經系統在提前預防失落。精神醫學稱之為「預期性懲罰偏誤」（anticipated punishment bias）：一種讓人下意識避開快樂的習慣。

性事不合怎麼辦？5大改善方法+常見床事問題全解析

性事不合是許多伴侶面臨的挑戰，性愛是親密關係中不可或缺的一環，本文將深入探討性事不合怎麼辦，提供5個性生活改善方法，同時解答關於性愛時間、頻率等床事常見問題，引導你們走出「性不合」困境。

性生活重要嗎？夫妻房事不和諧恐傷感情 專家曝3招重拾甜蜜時光

性生活重要嗎？夫妻間為什麼會出現性生活不協調？本文將從性生活的意義開始，帶您了解做愛好處，以及無性生活原因，接著分享夫妻性生活改善3大秘訣，讓擁抱心裡協助您解決夫妻房事問題，找回幸福時光！

那些夜裡驚醒的人…專家揭PTSD四大徵兆 你也可能正經歷

小婉在一年前經歷了一場車禍，自此之後，夜裡她常被惡夢驚醒。白天，她害怕過馬路，寧願繞遠路也不願走回那條熟悉的街道。聽到喇叭聲會讓她渾身發抖，有時甚至無預警地心跳加快、呼吸急促。她無法解釋這些反應，只覺得自己與人生都逐漸失控…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。