原來你不是自律，而是害怕快樂！心理師揭你刪掉「想要」的真相

🫧《我對自己有點狠》——寫給那些連「想要」都會刪掉的人

🧊 快樂前，腦袋先踩了煞車

購物車開了又關，假期排了又刪，選便宜的、點健康的、挑不太喜歡但最合理的。那不是自律，是神經系統在提前預防失落。精神醫學稱之為「預期性懲罰偏誤」（anticipated punishment bias）：一種讓人下意識避開快樂的習慣。

根據《Journal of Psychiatric Research》，這種偏誤經常與童年時期的壓抑經驗有關──當獎賞不可預期、情緒被忽視，大腦會逐漸學會：期待太多，會痛。

久而久之，想要什麼的念頭還沒長出來，就先被刪掉了。

🪫 當自律變成一種防禦

那些看起來很穩定、很理性的人，不見得真的平靜。他們只是用極低的期待維持住生活的邊界。他們說「夠了」，不是因為滿足，而是害怕再往前一步就會被拉回來。

：「我不敢太快樂，我要先練習難過。」

以為自己的冷靜執著，其實只是提前悲觀。你一邊說要演練失敗，一邊根本沒有參與當下。

可惜悲傷從來不是可以預習的東西，花了好多力氣為最壞的結果做準備，結果它還是來了，只是你連曾經快樂的證據都沒有。

心理治療師Janina Fisher在創傷研究中觀察到一種「創傷型自我約束」（trauma-bonded inhibition）現象：個體會在無意識中發展出對快樂與需求的迴避策略，不是因為放棄，而是因為曾經在主動爭取後遭遇傷害。

於是他們不再想要太多、不再走太遠、不再說「我希望」。這不叫節制，這叫萎縮。與其在心裡反覆模擬崩潰，不如在還沒崩潰前，好好擁抱你還擁有的。

🧷 想對自己好一點，不該需要勇氣

你曾經在付款頁面停留太久，最後點了關閉。曾經排好旅行的住宿和路線，最後決定不去了。曾經走進一間你很想進的店，繞一圈後默默走出來。

不是你不想擁有，而是我們不知道自己能不能承受那份快樂的重量。

對自己好，從來不是奢侈。那是一種能力，是我們與信任、允許、接納的關係狀態。

｜那些你刪掉的「想要」，其實都還在等你。

商品推薦