快訊

影／颱風重創七股慘況曝！廢校國小鐵皮屋頂被吹落 民宅屋頂帆布撕開

陳冠希遭Nike天價求償！38億變380萬羅生門 內幕細節曝光

300萬張不夠黃牛搶！日本麥當勞為「寶可夢之亂」道歉 專家點出癥結

聽新聞
0:00 / 0:00

原來你不是自律，而是害怕快樂！心理師揭你刪掉「想要」的真相

聊心茶室／ 聊心茶室
購物車開了又關，假期排了又刪，選便宜的、點健康的、挑不太喜歡但最合理的。那不是自律，是神經系統在提前預防失落。精神醫學稱之為「預期性懲罰偏誤」（anticipated punishment bias）：一種讓人下意識避開快樂的習慣。 示意圖／Ingimage
購物車開了又關，假期排了又刪，選便宜的、點健康的、挑不太喜歡但最合理的。那不是自律，是神經系統在提前預防失落。精神醫學稱之為「預期性懲罰偏誤」（anticipated punishment bias）：一種讓人下意識避開快樂的習慣。 示意圖／Ingimage

🫧《我對自己有點狠》——寫給那些連「想要」都會刪掉的人

🧊 快樂前，腦袋先踩了煞車

購物車開了又關，假期排了又刪，選便宜的、點健康的、挑不太喜歡但最合理的。那不是自律，是神經系統在提前預防失落。精神醫學稱之為「預期性懲罰偏誤」（anticipated punishment bias）：一種讓人下意識避開快樂的習慣。

根據《Journal of Psychiatric Research》，這種偏誤經常與童年時期的壓抑經驗有關──當獎賞不可預期、情緒被忽視，大腦會逐漸學會：期待太多，會痛。

久而久之，想要什麼的念頭還沒長出來，就先被刪掉了。

🪫 當自律變成一種防禦

那些看起來很穩定、很理性的人，不見得真的平靜。他們只是用極低的期待維持住生活的邊界。他們說「夠了」，不是因為滿足，而是害怕再往前一步就會被拉回來。

：「我不敢太快樂，我要先練習難過。」

以為自己的冷靜執著，其實只是提前悲觀。你一邊說要演練失敗，一邊根本沒有參與當下。

可惜悲傷從來不是可以預習的東西，花了好多力氣為最壞的結果做準備，結果它還是來了，只是你連曾經快樂的證據都沒有。

心理治療師Janina Fisher在創傷研究中觀察到一種「創傷型自我約束」（trauma-bonded inhibition）現象：個體會在無意識中發展出對快樂與需求的迴避策略，不是因為放棄，而是因為曾經在主動爭取後遭遇傷害。

於是他們不再想要太多、不再走太遠、不再說「我希望」。這不叫節制，這叫萎縮。與其在心裡反覆模擬崩潰，不如在還沒崩潰前，好好擁抱你還擁有的。

🧷 想對自己好一點，不該需要勇氣

你曾經在付款頁面停留太久，最後點了關閉。曾經排好旅行的住宿和路線，最後決定不去了。曾經走進一間你很想進的店，繞一圈後默默走出來。

不是你不想擁有，而是我們不知道自己能不能承受那份快樂的重量。

對自己好，從來不是奢侈。那是一種能力，是我們與信任、允許、接納的關係狀態。

｜那些你刪掉的「想要」，其實都還在等你。

預期性懲罰偏誤 創傷型自我約束

聊心茶室

追蹤

相關新聞

原來你不是自律，而是害怕快樂！心理師揭你刪掉「想要」的真相

購物車開了又關，假期排了又刪，選便宜的、點健康的、挑不太喜歡但最合理的。那不是自律，是神經系統在提前預防失落。精神醫學稱之為「預期性懲罰偏誤」（anticipated punishment bias）：一種讓人下意識避開快樂的習慣。

性事不合怎麼辦？5大改善方法+常見床事問題全解析

性事不合是許多伴侶面臨的挑戰，性愛是親密關係中不可或缺的一環，本文將深入探討性事不合怎麼辦，提供5個性生活改善方法，同時解答關於性愛時間、頻率等床事常見問題，引導你們走出「性不合」困境。

性生活重要嗎？夫妻房事不和諧恐傷感情 專家曝3招重拾甜蜜時光

性生活重要嗎？夫妻間為什麼會出現性生活不協調？本文將從性生活的意義開始，帶您了解做愛好處，以及無性生活原因，接著分享夫妻性生活改善3大秘訣，讓擁抱心裡協助您解決夫妻房事問題，找回幸福時光！

那些夜裡驚醒的人…專家揭PTSD四大徵兆 你也可能正經歷

小婉在一年前經歷了一場車禍，自此之後，夜裡她常被惡夢驚醒。白天，她害怕過馬路，寧願繞遠路也不願走回那條熟悉的街道。聽到喇叭聲會讓她渾身發抖，有時甚至無預警地心跳加快、呼吸急促。她無法解釋這些反應，只覺得自己與人生都逐漸失控…

「靈魂伴侶」根本不存在？專家直言：真愛不是找到 而是「一起成為對的人」

許多人終其一生追求「靈魂伴侶」——那個彷彿命中注定、完美契合自己的人，好像找到了這個人，愛情便會如童話一般水到渠成、毫無摩擦。

41歲女總裁自爆「害怕太有錢」！背後竟藏家族金錢秘密

劉總是一位女性企業家，在中國深圳開了一家公司，今年四十一歲，是個智慧與美貌雙全的女人，育有一個九歲的兒子，生活富裕。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。