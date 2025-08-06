那些夜裡驚醒的人…專家揭PTSD四大徵兆 你也可能正經歷

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看見心理／ 解景然（諮商心理師）
創傷創傷是指讓人感受到極度無助、恐懼或威脅的經歷，可能來自單一事件（如車禍、性侵、自然災害），也可能源自長期處境（如家庭暴力、情緒忽略）。這些經驗不僅可能造成當下的情緒困擾，更可能對身心功能、關係與生活產生長遠的影響。 示意圖／Ingimage
創傷創傷是指讓人感受到極度無助、恐懼或威脅的經歷，可能來自單一事件（如車禍、性侵、自然災害），也可能源自長期處境（如家庭暴力、情緒忽略）。這些經驗不僅可能造成當下的情緒困擾，更可能對身心功能、關係與生活產生長遠的影響。 示意圖／Ingimage

作者：解景然（諮商心理師

小婉在一年前經歷了一場車禍，自此之後，夜裡她常被惡夢驚醒。白天，她害怕過馬路，寧願繞遠路也不願走回那條熟悉的街道。聽到喇叭聲會讓她渾身發抖，有時甚至無預警地心跳加快、呼吸急促。她無法解釋這些反應，只覺得自己與人生都逐漸失控…

上面的虛擬故事主角正符合《精神疾病診斷與統計手冊》第五版（DSM-5）中對「創傷後壓力症候群」（PTSD）的定義，包括：

1. 侵入性症狀（如夢魘、閃現畫面或感知）

2. 過度警覺與反應性過高

3. 迴避與麻木

4. 對自我或世界的負面認知轉變

如果您也曾經歷過類似的情緒、身體或生活反應，即使成因不同，這篇文章希望能帶給您一些理解與陪伴。

壹、什麼是創傷

創傷是指讓人感受到極度無助、恐懼或威脅的經歷，可能來自單一事件（如車禍、性侵、自然災害），也可能源自長期處境（如家庭暴力、情緒忽略）。這些經驗不僅可能造成當下的情緒困擾，更可能對身心功能、關係與生活產生長遠的影響。

貳、創傷反應有哪些

創傷反應是一種源自本能的保護行動，身體與大腦會啟動「求生機制」，以避免再次受傷。然而，當創傷事件已過，但這套機制卻仍頻繁啟動，對我們就會產生困擾性的反應。常見的創傷反應有：

1. 侵入性症狀：如夢魘、強烈的回憶畫面、情緒重現。

2. 迴避與麻木：避免相關人事物，或出現情感隔離、記憶空白或失憶。

3. 負向認知與情緒變化：出現負面自我評價、無望感、疏離感。

4. 過度反應：如易怒、失眠、專注困難、驚嚇，類化跟創傷有關的人事物與感覺。

參、如何照顧創傷

照顧創傷就像照顧曬傷的皮膚，需要溫柔與耐心。您需要的是「被照顧、被理解、被陪伴」。

以下是幾個自我照顧的方向：

1. 回顧你過去的應對經驗：有哪些方式曾安撫你？試著記下並重複使用。

2. 延伸原有的紓壓策略：像是寫日記、運動、冥想、聽音樂，都能在情緒升溫時協助降溫。

3. 發展新方法：觀察自己在「獨處還是陪伴」、「動態還是靜態」時較易穩定，並據此設計個人修復策略。

4. 尋求專業協助：如EMDR、rTMS、心理治療、正念減壓、藝術治療、身體導向療癒、團體支持等，找到你最有感的方法。

肆、重建生活

當我們能穩定情緒、辨識反應，就能開始慢慢回到生活。創傷反應不一定會完全消失，但會越來越少來打擾，就像我們小時候一定有做過一個常出現的惡夢，隨著年齡成長它也好久沒做了一樣。當它偶爾出現時，您也可以學著平靜地說：「噢，它來了，我知道怎麼陪自己走過去。」

謝謝您願意讀到這裡。理解創傷，是通往修復的第一步。願您找到適合自己的節奏與方法，在混亂中慢慢安頓，在裂縫中慢慢重建。願平靜與力量逐步回到您的生活中。

您值得被好好照顧，也值得過上穩定、安心的日子。

（本文經《看見心理諮商中心》授權，原文出處「創傷的認識與修復指引」，未經同意禁止轉載。）

PTSD 創傷後壓力症候群

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