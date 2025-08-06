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「靈魂伴侶」根本不存在？專家直言：真愛不是找到 而是「一起成為對的人」

看見心理／ 葉力溱（諮商心理師）
許多人終其一生追求「靈魂伴侶」——那個彷彿命中注定、完美契合自己的人，好像找到了這個人，愛情便會如童話一般水到渠成、毫無摩擦。 示意圖／Ingimage
許多人終其一生追求「靈魂伴侶」——那個彷彿命中注定、完美契合自己的人，好像找到了這個人，愛情便會如童話一般水到渠成、毫無摩擦。 示意圖／Ingimage

作者：葉力溱（諮商心理師

許多人終其一生追求「靈魂伴侶」——那個彷彿命中注定、完美契合自己的人，好像找到了這個人，愛情便會如童話一般水到渠成、毫無摩擦。

但事實上，再相似的兩個人，也會因性格、價值觀生活習慣的差異而產生矛盾。更何況，隨著我們各個人生階段的經歷、處境與目標不同，想法與感受也在不斷變動。若一味期待對方「天生就懂你」，反而可能忽視了關係中最重要的本質：努力理解的意願。

在諮商工作中，也有個案詢問過我類似的疑問，我的回答是與其等待一個「完全同步」的伴侶，不如珍惜那個願意停下來傾聽、即使不懂也努力理解你的人。我認為真正健康的親密關係，不是靜態的「找到對的人」，而是動態的「一起成為對的人」。

例如當你陷入低潮時，對方不會以「你不像從前快樂、有趣」而離開，而是陪你梳理情緒、共同尋找解決方法；當爭吵發生時，你們不會冷戰或指責，而是約定「暫停規則」，在冷靜後重新對話。如同植物需要定期修剪才能茁壯，愛情也需要透過不斷的溝通與調整，才能扎根於現實的土壤。

世上沒有讀心術，所有長久的關係，都建立在「不放棄對話」的堅持上。當雙方都願意坦承脆弱、接納差異，關係便能在時間中發酵出遠比「默契」更珍貴的信任與親密。

放下對「靈魂伴侶」的執念，去愛那個願意和你一起學習、犯錯、修正的人。相較於執著虛幻的「靈魂伴侶、完美契合」，不如尋找一個願意與你並肩成長、在衝突中仍堅持溝通的夥伴。這樣的關係，或許才是真正能抵禦時間考驗的答案。

（本文經《看見心理諮商中心》授權，原文出處「「靈魂伴侶」是否值得追尋？」，未經同意禁止轉載。）

愛情 價值觀 靈魂伴侶 生活習慣 親密關係

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