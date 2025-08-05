41歲女總裁自爆「害怕太有錢」！背後竟藏家族金錢秘密

為什麼我老是害怕擁有很多錢？

劉總是一位女性企業家，在中國深圳開了一家公司，今年四十一歲，是個智慧與美貌雙全的女人，育有一個九歲的兒子，生活富裕。

【排列操作】

第一步「起」：建立關係，釐清問題，收集信息，達成共識。

周老師：「什麼問題？」

劉總：「我很害怕我擁有很多錢。我有很多資源，也有很多機會可以賺很多錢，但我覺得有點錢、夠花就好了。樹大招風，有太多錢也不想讓人知道，也要裝作沒有太多錢的樣子。我怕太有錢了，有人會害我，有人會綁架我的兒子。」

周老師：「好像是說，如果我把錢都捐出去了，就沒有人會害我了。」劉總笑了。周老師又問：「你恐懼、害怕擁有很多錢。你們家裡曾經很有錢的人是誰呢？」

劉總：「據我瞭解的情況並沒有。我父母都是一般人，務農為生，家裡的確有很多地。當初我爺爺被騙去當兵，參加了國民黨，在國共兩軍對戰時，就繳槍做了戰俘。爺爺說，他從來沒有開槍殺過一個人，他在軍隊裡只是煮飯的。但是由於曾加入國民黨，怕被鬥爭，後來也不敢回家，就一直帶著我爸爸流浪在外。」

周老師：「你們家裡為什麼會有很多地呢？」

劉總：「爺爺後來去了東北開墾荒地，去那裡的人都有很多地。」

周老師：「你爺爺是如何開拓荒地的？」

劉總：「比如去山上，看到這塊地還行，就把這塊地圈起來，把樹砍伐掉。有了很多地之後，就帶著爸爸耕種起這些地。而現在這些地都租出去了。」

周老師：「有了這麼多地，你們就變有錢人嗎？」

劉總說：「沒有，只夠基本生活、平常花費而已。」

第二步「承」：選擇代表，探索動力，詢問歷史，揭露真相。

周老師對劉總說：「現在，找一個人偶代表你自己，一個代表金錢，還有代表你爸爸及媽媽的一對人偶。」劉總找了一個黃色人偶代表自己，紅色人偶代表金錢，一對藍色人偶代表爸爸和媽媽。排列出來的畫面是：自己的人偶代表站在爸爸、媽媽的前面，金錢擺在自己的對面（圖6-6）。 圖6-6

周老師：「你們家裡有人被送走嗎？」

劉總：「我爺爺的親哥哥被過繼送走了。我聽說爺爺當年才十歲，自己坐船要去找他的哥哥，一個好心人還買了一張船票給他。」

周老師讓劉總加入爺爺和那未被送走的堂祖父的人偶代表。劉總把爺爺放在爸爸的身後，把堂祖父放在了金錢的身邊。

周老師問劉總：「這一群人互望呢！後來你堂祖父到哪裡去了？」

劉總說：「堂祖父有四個兒子，我這些堂伯們有的做縣長，有的開礦、做生意，都過得很好。在爺爺過世前，有聯絡到我這些堂伯們。」

周老師疑惑道：「他們怎麼樣會變得很有錢呢？你把堂祖父放在金錢的旁邊，金錢會有什麼反應呢？堂祖父會有什麼反應？你可以按照你的感覺移動他們。」劉總去摸著小人偶，一邊嘴裡說著：「他們好像關係很好，和金錢的關係很近。」一邊把堂祖父轉身，金錢也轉身，兩個人偶代表靠近地面對面。劉總又說：「但是感覺好像哪裡不對勁，好像有一種拿了別人的東西的感覺。」周老師讓劉總選一個人偶，代表家族中的「不當得利」。劉總把不當得利放在了金錢和堂祖父兩個人偶代表旁邊中間的位置。

周老師：「當你堂祖父被送走之後，你只聽說後來堂伯們的境況，但並不知道中間的過程，是吧？也許在這裡面有一些不當得利的金錢糾紛。你看到這個畫面，有什麼感覺？」

劉總仔細看著，感知了一會，說道：「就是感覺不應該拿別人的東西。我也不想陷入裡面去。我的堂祖父應該退回去。」周老師移動三個人偶的位置，讓金錢和堂祖父代表都看向不當得利，再問劉總的感覺。劉總說：「我害怕他們會打架。」周老師讓堂祖父退後一些，劉總說感覺好一些。當周老師把不當得利放在金錢和堂祖父中間，劉總則又害怕他們起衝突，並顯露出有些害怕、顫抖的樣子。周老師：「怎麼辦呢？」劉總說：「我也繞過去吧。」周老師鼓勵她試試看。劉總笑了笑，然後推著自己的人偶代表往前靠近，忽然開始哭泣，說道：「我害怕。」周老師問她：「有點想靠近，但又害怕，覺得那裡充滿張力，可是又被吸引。如果『不當得利』會說話，它會說什麼呢？」

劉總：「自私、貪心。」

周老師：「我代表它說這些話，好嗎？」劉總點點頭。

周老師代表不當得利說：「你太自私、貪心了，你拿了別人的部分。你太自私、貪心了，你拿了我的部分。」

說完後問了劉總：「你覺得堂祖父會是什麼反應？」

劉總：「我覺得他應該道歉。」

周老師問：「你覺得他會願意嗎？」

劉總：「剛才覺得他想，現在又覺得他不想了。」

周老師對其他學員說：「她身上有她的系統的信息，如果她的感知是正確的，可以跟著她的方向走。」

周老師問劉總：「你可以怎麼做？」

劉總：「我替堂祖父道歉。」

周老師：「那樣你就變太大了」

劉總：「那我尊重他們。」

周老師啟發地問道：「你還可以做什麼？」

劉總說：「我做好事。」

周老師再度啟發引導：「在堂祖父想道歉又不想的時候，你該怎麼辦？」

劉總搖搖頭：「不知道。」

周老師對旁聽的學員說：「這就是人們在系統當中的盲點。」

第三步「轉」：尋找解決之道，表達情感，回歸序位的愛。

然後，周老師問劉總：「你願意陪著你的堂祖父去道歉嗎？試試看。」劉總推著自己的人偶代表慢慢靠近堂祖父。

周老師代表不當得利對堂祖父說：「你太貪心了，我不會讓你得逞。」

劉總猶豫：「我感覺我和堂祖父沒有多少連結。畢竟是他們家的獲利，我們家並沒有受益。」

周老師：「但是，你把金錢擺在他的旁邊，就說明肯定是有關係的。他是你爸爸的大伯。當年，家裡為什麼要把堂祖父送走呢？」

劉總：「我曾祖父生了兩個兒子，養不起。」

周老師問：「為什麼是你爺爺被留下來？如果是你的爺爺被送走呢？你現在就完全不一樣了。因為被送走的是你的堂祖父，你的爺爺才會留在家裡，也才有你的爸爸和你。」劉總陷入沉思，她把自己移動到堂祖父身後。

周老師讓不當得利的代表看向劉總的代表，問劉總：「你覺得它會怎麼想？」周老師又找了一個小人偶，代表劉總的金錢，放在劉總的代表身邊，然後讓不當得利的代表看向劉總和她的金錢代表（圖6-9）。周老師代表不當得利問劉總說：「你帶錢來了嗎？」 圖6-9

然後讓不當得利一隻手伸向劉總，把堂祖父的代表移到離金錢更近的位置，讓不當得利面對劉總和她的金錢。問劉總：「怎麼辦？」

劉總很委屈地說：「我辛苦賺的錢，不想給它。」

周老師引導說：「所以怎麼辦？試試看，陪堂祖父一起給它道歉。」劉總陪著堂祖父一起面對不當得利的代表，真誠地說：「對不起，我的堂祖父拿了屬於你的部分，傷害了你，讓你損失了。我的堂祖父太貪心了，現在我陪著他向你深深地道歉，對不起！」

周老師又引導劉總對堂祖父說：「親愛的堂祖父，你被送走了，你沒有辦法留在家裡，是我爺爺留在家。那時候你一定很辛苦。我害怕有人會來搶我的錢，如果有錢我會變得不安全，我知道這也是你的感受，也是這位長輩的感受，你們都有這樣的感受。求求你也向對方道歉！」

周老師：「我有一個感覺，你堂祖父和不當得利好像關係不是很緊張，不是要打起來的感覺，可能彼此是合夥關係，或是有金錢上的往來，最後結果是不歡而散。而這個『不當得利』的人偶代表的就是那個合夥人。你有聽過相關的故事嗎？」

劉總：「我不清楚那些細節，但我知道在他們那個年代，在東北做生意都有許多類似的事。」

接著，周老師問劉總：「你覺得我們說了這些話，你的堂祖父會是什麼反應？」

劉總：「他好像覺得還可以，也不是特別對不起別人。」

周老師：「他是不是好像願意去看見『不當得利』了？」

劉總點點頭：「是的。」

周老師讓堂祖父對不當得利的代表鞠躬道歉（圖6-10），問劉總感覺怎麼樣。劉總說：「感覺還不錯。」 圖6-10

周老師讓劉總也向不當得利的代表鞠躬，讓劉總再說一次對不起。這次劉總的鞠躬比較真誠了，她對不當得利的代表真誠地說：「我陪著堂祖父向你道歉。對不起！對不起！對不起！」

此時，金錢的代表開始靠向堂祖父和不當得利的代表。周老師問劉總：「你感覺到什麼？」

劉總：「和平。」

周老師問劉總：「這些錢屬於誰？」

劉總：「大家。」

周老師又問：「你在這裡學到什麼？」

劉總：「雙贏。一起賺錢！」

周老師：「很好，向他們鞠躬吧！」

劉總對他們行三鞠躬禮。

第四步「合」：扣回主題，內化過程，回家之後，行動建議。

周老師對劉總說：「剛剛是你們家族的錢，現在，把屬於你自己的錢拿出來，給你的錢放一個位置。」劉總把代表她的錢的人偶，放在自己代表的對面。

周老師：「現在要加入一個關鍵的人物──和你一起賺錢的人，選一個人偶代表和你合作賺錢的人。」（圖6-11） 圖6-11

周老師問劉總：「你覺得你的合夥人願意和你一起賺錢嗎？」

劉總：「我感覺他願意。」

圖為《系統排列的全息智慧：一對一排列與線上個案的理論與實踐》書封。心靈工坊提供

周老師：「他怎麼會知道你不會把他的部分的錢搶去呢？」

劉總：「我讓他靠錢近一些。我在後面，我支持他。」

周老師：「嗯，你頗有悟性，很有感覺。你覺得你這樣做，他會怎麼樣？」

劉總：「我覺得他想和我一起賺錢。」

最後，周老師讓合夥人退後，和劉總並排站在一起，然後讓他們都退後一些，離金錢稍微遠一些。周老師：「你和合夥人如果離錢太近，你們眼裡只會看到錢，看不清彼此，這樣有所領悟吧？」劉總點點頭。

※本文為心靈工坊出版的《系統排列的全息智慧：一對一排列與線上個案的理論與實踐》，未經同意請勿轉載。