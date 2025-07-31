為什麼總愛上錯的人？心理學曝：你的愛情觀，藏著童年的影子

你的愛情觀從何而來

愛是種概念，也是種感覺。你如何定義它、對它有何期待，這些對你找到的伴侶和你對他們的滿意程度，有重要的關係。

既然愛情觀通常反映出雙親或照顧者對待你或對待彼此的方式，那麼回頭探討這些關係，探索你在成長過程中受到什麼樣的影響，會有所啟發。

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）性學者約翰．曼尼（John Money）的研究，我們所有人心中都帶有獨一無二的尋找理想伴侶的潛意識指南。「愛情地圖」在我們到達靑春期時，就銘刻在我們的大腦線路。曼尼指出，如果我們在情人和愛情地圖間，體驗到充分的相合或相似，就會體驗到愛。相似度愈高，來電吸引力可能就愈高。

如果照顧者提供你成熟愛的模式，那麼你經歷成熟愛的可能性也會增加。如果這個模式功能失調，而且沒有讓你感受到安全、安心和特別，那麼，你很可能會被看起來與你的照顧者不同的伴侶所吸引，但結果他會用同樣阻礙成長、但熟悉的方式對待你，重新打開過去的傷口。

約翰的母親罹患氣喘，酗酒的父親則是不斷換工作。他在成長過程中不得不一肩扛起，承擔很多家庭日常雜務─採買用品、煮飯、在雙親吵架後收拾環境。大一時，他發現自己受到一位叫作黛比的女孩吸引，她有臨床憂鬱的症狀。他覺得很舒服，非常怡然自得，他照顧她，在他們的第五次約會時向她求婚。他的幸福持續了大約六個月，這時他發現自己過度操勞，就像他靑春期那樣。他對黛比無私的奉獻，一度讓他感覺良好─被需要、重要、有效用，現在則讓他感到沉重，感覺自己身陷牢籠，充滿怨恨。

另一名叫作瑪莉的個案，有個不時批評和貶抑她的父親，所以她發覺自己深受彼得吸引，彼得總是要求她要努力以獲得讚許，然後又拒絕認同她的努力。你會預期她渴求的是相反的人─無條件支持她、相信她的人，但只有像彼得那樣的人，讓她覺得自己像舊時熟悉的自我─讓她感覺自己像成長過程中，習慣認識的自我─能激起她愛的感覺。她對彼得的愛戀是不正常的，但在某些無意識的層面，這讓她覺得很自在。童年模式可能有助於解釋，為何受傷的伴侶，繼續愛著執迷不悟的另一半；為何不忠的伴侶，受到情人的吸引。

身為受傷的伴侶，你可能選擇留在一段不滿足的關係，因為那是你孩提時唯一認識的關係，是你現在唯一認識的關係，那對你而言感覺就像愛。由於你身陷過去的困境，無法辨識對你最好的事和你從父母身上學到的事。因為你無法承認你所經歷的忽略和傷害，所以留在對你鮮少或沒有回報的伴侶身邊，從不質疑或評估其他的選擇。

身為不忠的伴侶，你可能怨恨另一半無法給你孩提時從未得到的一切，於是轉往他處以求滿足這些需求，把未來寄託在你幾乎不了解的情人身上。你沒有和另一半共同解決幻滅過程和自己內在的衝突，而尋求別人、尋求新的人，或讓別人對你有機可乘。

你說，這次感覺很不一樣。你被強烈、卓越的感覺矇蔽了雙眼，你一度相信它確實如此。

你賦予這個不可思議的激情療癒的力量，感受到前所未有的自己。這個人似乎和先前關係中傷害或損毀你的人截然不同，這個人一定會給你自我感，以及你終身渴望卻一直逃避的愛。所以你相信了。

但這麼無情地將你吸引到情人身邊，在你們之間創造出強烈來電吸引力的，可能不是完美的愛，而是童年的未竟之業，以及從過去的虐待和剝奪中解脫的承諾。正如我所說，強烈的來電吸引力可能是由不健康的愛情模式所觸發。不怎麼來電、化學反應低的感覺，可能表示你選擇的另一半，可以讓你比孩提時代更積極、更充實地體驗自己。看到這裡，你可能會翻白眼，但一開始不怎麼來電的關係，可能會減少過去的問題，從長期來看，結果會變得更令人滿意和持久。

最終，你可能決定，跟情人共度此生比跟配偶在一起更好。愛是會變化的，是人生變化的嚴峻考驗之一，這讓你逐步成長、擴展，變成最好的自己。外遇可以讓你回想起你自身的正面特質，那些特質在受剝奪或虐待的關係中遭到壓制，外遇也賦予你有信心離開了無生氣的關係，要求擁有更有回應的配偶。

但在你離開另一半之前，我鼓勵你仔細傾聽心中的爭論和失望，它們可能會告訴你─在童年發展過程中，你在哪裡停住了；為了療癒，你必須在新的關係中完成什麼。在你逃離之前，問問自己：「退出關係是代表自我實現的正當途徑嗎？或者這不過是個藉口，好避開我還沒解決的童年衝突？」

不管你對另一半的選擇為何，你將經歷幻滅，並且必須努力讓關係維持活力和健全。如果你不這麼想，你就還是在欺騙自己。

在本章中，我鼓勵受傷的伴侶和不忠的伴侶雙方，都要評估自己對於愛的假想。然而，你們對復合，可能還有很多異議。下一章將幫助你面對這些問題，做出留下或離開的重大選擇。

※本文為心靈工坊出版的《走出外遇風暴：如何重建信任與親密【全新增訂版】》，未經同意請勿轉載。