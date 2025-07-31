熱戀退燒後，我們該如何愛？心理學揭「從浪漫愛邁向成熟愛」的三階段

醒悟

從浪漫愛邁向成熟愛

愛不是靜態的。我們因為不滿而分道揚鑣；感情回來時，又同心協力走下去。有些人不知道這種過程，美好時光結束時就分開，並且認定壞時光會永遠持續下去。這些人逃離、意志消沉，或是逐漸陷入外遇。其他人則把這些高低起伏視為動態過程的一部分，當他們預期並了解這些，就能夠增進感情，使關係恢復活力，甚至比以前更加生機盎然。

如果你接受愛的感覺並非固定不變，而是以自然的循環行進，那麼在滿意時期隨之而來的混亂時，你將比較能準備好支持下去，而且目光看得更遠。一些研究者已經證明，不滿時期的間隔是四年。其他人用比較線型的進展追蹤愛的階段，從浪漫到幻滅到成熟。

如心理學家巴瑞．丹（Barry Dyn）和麥克．葛林（Michael Glenn）所言，第一階段是擴展和承諾的階段。第二階段是收縮和背叛的時候，這時你們倆都變得比較不能妥協、不願改變，開始退縮到僵化的模式和例行公事，其中很多是在一起前就存在的。這時，你們可能會對彼此非常失望，捲進幾件明確的人際糾葛，所有的變化都圍繞在少數幾個相同的主題上，以不同的形式反覆出現。如果這些居家場面，沒有讓你們分開或搞得雙方筋疲力竭，又如果你們可以接納彼此的侷限，就可能進入愛的第三階段─折衷、適應、融合和解決的階段。

因此，在浪漫序幕後的某處，有個時期無可避免一定會來臨，這是進入更穩固、安全、親密關係的首要條件─那就是醒悟時期。你奉若神明的人，結果只是個凡夫俗子。你原本生活在童話故事中，現在童話似乎變成眞實人生的故事，結局並非從此以後過著幸福快樂的日子。

你的批評變得愈來愈刻薄，而性興奮程度則下降。如果你想跨越這波濤洶湧的大海，那麼當你發現熱戀時神魂顚倒或舒適安逸的一切日漸減少時，你必須妥協。

身為不忠的伴侶，你可能對另一半有一系列的抱怨。但你對情人的感覺又如何呢？我和一位為了暑假實習生而離開丈夫的律師，有過以下這段對話，她就是典型的例子：

「妳不喜歡妳的情人什麼部分？」 「完全沒有。」 「你們兩個會為什麼事吵架？」 「我們不吵架。」 「深入探討未來時，妳想你們之間會發生什麼樣的衝突？」 「我想不出會有什麼衝突。」

如果你還沒跨越浪漫愛這個美好卻華而不實的階段，我很懷疑你會在情人身上發現多少不滿之處。正如婚姻治療師斯圖亞特（Stuart）和傑克伯森（Jacobson）所提出的，那是因為「求愛是人類欺騙最大量的時候」。當你身體的化學物質為你注入魅力和理想化的感知，你就持續不在意情人的缺點。愛終究會無可避免地幻滅，努力對付幻滅的日子，還在前方等候。

每段持續的關係都會有煩惱和失望的時刻，有苦澀、不愉快的事，僅僅只是因為兩個人很少在任何特定時刻，有相同的需求。昨天另一半身上有你喜歡的特質，明天可能讓你討厭，這未必是因為他或她的言行有何不同，而是源自於你內在的衝突。上週二讓你很感激的關注，今天可能讓你怨恨，把它當作對你獨立自主的威脅。你星期三如此欣賞的魅力和殷勤，星期四你可能置之不理，認為那是對方過度需要你的關注。除非你被愛矇蔽，否則你無法忽略或拒絕其中一面，沒辦法把你喜愛和討厭的面向隔絕開來，因為它們是同一個人的兩個面向。

當人們離婚並再婚時，他們期望變得更幸福，但統計數據卻講述了不同的故事。根據著名婚姻研究專家約翰．高曼（John Gottman）的說法，第二次婚姻的失敗率比第一次婚姻還要高：

百分之五十的第一次婚姻和百分十六十的第二次婚姻以離婚告終。如果再加上繼子女，第二次婚姻失敗的比例，就會躍升至百分之七十。記住，美國最幸福的夫婦，有百分之六十九的問題都沒有解決。

當你在決定要離開或是留下來重建信任時，我鼓勵你的目光要跨越此刻，看得更遠，試著更客觀地觀察另一半。對於被強烈吸引力沖昏頭的人而言，這表示要看透浪漫愛的盲點，敞開自我，並面對以下的可能性：與另一半之間沒那麼激烈，但比較溫暖、比較持久的愛。

浪漫愛冷卻時，不可避免會帶來失落感，彷彿入秋頭幾天的蕭瑟，但這也讓你邁向更成熟、堅定關係的大門；在這樣的關係中，你們接納對方身上可愛與可恨之處，容忍在愛情關係脈絡裡矛盾的感覺，即使受傷或失望，也要有意義地繼續相守。

不要太輕易放棄另一半。問問自己：「問題是在於我們的關係中，還是在於我？我不愛了，是因為我需要的，另一半永遠無法給我，還是因為我一時承受不了愛情幻想的失落：這種幻想引誘我相信愛是不變的；我會永遠對另一半抱持正面的態度；我永遠不必與衝突抗爭，這些衝突讓我質疑我們夫妻間的基本協調性。」克萊麗莎．平蒄拉．埃思戴絲在《與狼共舞的女人》中，豐富地表達出這些問題：

每個女人和男人內心都有一部分抗拒知道，在所有愛情關係中，死亡必然如影隨形。我們假裝我們可以愛，但對愛情幻想不會消逝；假裝我們可以繼續前進，而表面的期待不會消失；假裝我們可以有所進展，我們最愛的興奮和刺激永遠不會消失。但在愛情中，從心理上來說，一切都會被拆散，一切都會……什麼會死？幻想會死，期待會死，擁有一切的貪欲，想要讓一切維持美好，這些全都會死。因為愛總是造成死亡本質的下降，所以我們可以理解為什麼要有充足的自我力量和情感，才能許下承諾。

※本文為心靈工坊出版的《走出外遇風暴：如何重建信任與親密【全新增訂版】》，未經同意請勿轉載。