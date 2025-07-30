「他應該無條件愛我」…13個愛情幻想+6個偏見 恐讓關係走向失敗

正視你對愛和婚姻不切實際的期望

如果和另一半的關係沒有符合你的愛情觀，那麼問題可能不是出在這段關係，而是出在你的觀念。要為你的不滿負責的，不是另一半，而是你不切實際的期望。這些期望包括：

• 「另一半和我應該隨時都感受到深厚且毋須言喻的連結。」 • 「另一半應該能預先考慮到我的需求。」 • 「我不應該為了愛而努力。」 • 「我不應該為了得到信任而努力。」 • 「我值得被愛。」 • 「來電的感覺不是對了，就是錯了。」 • 「我的另一半應該無條件地愛我。」 • 「無論何時，只要我有需求，另一半都應該給我情感上的支持。」 • 「愛是一種無法勉強或虛構的感覺。愛要不就存在，要不就是沒有。」 • 「美好的婚姻是沒有衝突的。」 • 「如果我在這段關係中不快樂，就是另一半的錯。」 • 「我們不該努力對彼此產生性欲；那應該是自然發生的，或者根本沒有。」 • 「當熱情消逝，關係也消逝了。」

請你仔細想想這些對愛的觀念，可以自己思考，也可以和別人一起討論，然後自問哪些觀念你深信不疑。它們對你而言，有多實際和有用。你可能不想理會這些觀念，認為這是比你不成熟或不敏銳的人才會有的幼稚假想，但你可別被自己騙了，有些觀念可能就隱藏在你的不滿背後。

你的不快樂有多少是因為不切實際的期望（在這情況下，你必須改變），有多少是因為另一半無法滿足你的基本需求（在這情況下，另一半必須改變），要明確判斷這些並不容易。這是個複雜且非常主觀的判定，唯有深入探討自我內在，才能評斷。但在以下的情況，你對愛情不切實際的偏見，可能讓你走向失敗：

• 你希望另一半成為你的朋友、同伴、保護者、玩伴、導師和情人─當然要能根據你當下的需求，主動且殷勤地擔任適當的角色； • 你期望另一半完全按照你的想法行事，在你要求的時間準確做到，當你忙碌時，另一半也要快樂地做事； • 你期待另一半能以超越你自我的方式，使你成長提升，讓你覺得更聰明、更深情、更能幹，但永遠不會自卑； • 你想要另一半與你融為一體，成為你自己，但不要用熱情或依賴阻礙你，當然也不會讓你感到無聊； • 你期待另一半知道你的需求，能完全清楚地溝通這些需求，即使在你不可理喻的時候。 • 你期待另一半原諒你的人性侷限，即使你排斥他或她的不完美。

如果你發現自己對愛的要求太多了，但還想要你們的愛延續下去，你有權修正期望，或是採用比較適合現階段關係的期望。比較適度、可行的假想，可以讓你比較容忍和寬容，保護你不受任何成熟關係中自然幻滅的衝擊。

以下這則親密連結的願景，摘自社會學家綺麗兒．梅西（Cheryl Mercer）所著的《成年人》（Grown-ups）。有些人可能會覺得這樣有點沉悶且太單純；有些人則覺得是深奧且成熟的。

當我想到婚姻時，非常奇怪地，我最渴望的不是跟一個男人有崇高的心靈結合；那是不容易想像的幻想。對我而言，奇妙的是將男人和女人以熟悉的親密感連結在一起的是共同的例行事務，他們在其中做愛、選擇家具、計畫假期、為衣櫃的空間吵架、共用牙膏、用去年一樣的方式慶祝耶誕節。我自己曾經戀愛過，所以我知道共同建立生活是什麼樣子─私密的玩笑、共同的朋友、事先知道誰泡咖啡、誰拿報紙，甚至聽對方再講一次最喜歡的故事，也是讓人很自在的無聊感受。在我看來，承諾永遠分享生活中的細瑣片刻，而不只是輝煌時刻─對我而言似乎是非常有人性的，甚至比第一次跟某人做愛還要更親密。

※本文為心靈工坊出版的《走出外遇風暴：如何重建信任與親密【全新增訂版】》，未經同意請勿轉載。