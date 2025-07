熱戀像毒癮？為何「浪漫愛」讓人不顧一切拋下長期伴侶

浪漫愛

「我準備好要冒一切風險,為了一個讓我快樂、充分被愛、這麼有活力的人。」

浪漫愛是一種強烈而毫無根據的依戀,是身為不忠伴侶的你可能對情人產生的感覺。這種愛可能讓你想離開另一半,不論你們原本的生活有多麼令人滿意。

「我對情人的愛一定是眞的,」你認為,「否則我就不會對這個人這麼來電,願意為這個人犧牲這麼多。」這種感覺的盲點是,你所謂的熱戀可能跟你未獲得滿足的童年需求有關,而非關這位第三者是誰。熱戀的感覺讓人振奮不已,但若持續下去,你必定會從中滑落;然而,為了這種快感,你甘冒風險,放棄與另一半尚有機會挽救、有回報、一輩子的關係。

面對情人這種無法抵擋的、迷醉的情感,還有跟另一半在一起的痛苦失望,你要如何釐清其中意義?要如何區分狂熱但一時的依戀,和持久的愛情盟約?當浪漫愛情感覺如此美好時,為何要轉身離開?或者當你直覺想逃離時,為何要留在另一半身邊?

如果你和情人熱戀中,你可能對這些問題不感興趣;你只想盡情享受這段旅程。但我請你繼續讀下去,探究浪漫的愛是什麼、不是什麼,這樣你在選擇可能無法逆轉的去留決定後,才不會後悔。

每當你想到或看到情人時,內心可能發生什麼情感變化、認知變化和化學變化呢?我們就從這裡開始檢視吧。

浪漫愛的情感變化

浪漫愛充滿了「狂喜、忘我、卓越和極樂」,艾薩.史派特.柏森(Ethe Spector Person)在《愛情夢幻與命中注定的相遇:浪漫激情的力量》中寫道。這種崇高的連結通常是指強烈來電的吸引力,一拍即合讓你整個人感覺到自己與眞命天子或眞命天女相遇了。「或許所有的羅曼史都像那樣,」英國小說家珍奈.溫特森(Jeanette Winterson)在《激情》(Passion)中寫道:

「無法在日常生活中找到出路的,不是平等雙方間的一紙婚約,而是夢想和欲望的爆發。只有戲劇有辦法做到,當煙火延續時,天空就是不同的色彩。」

在浪漫愛中,情人變成你生活中唯一的焦點,充實了你的身體和靈魂。你強烈希望一有空就跟對方在一起,融合為一體。你不斷想到情人;你不時地想要為這個人做些什麼,也想要和對方一起做事。由於人容易為自己的行為和感覺賦予意義,所以你將自己的反應解讀為眞愛。

還有什麼可以解釋你這包羅萬象的執念呢?

你在情人身上投注愈多的時間和情感─買禮物、計畫共處的時間─你對這個人感覺到的愛就愈多。同樣地,你對另一半投注的時間和情感愈少,你對其感受到的愛,可能就愈少。

浪漫愛的認知變化

當你陷入熱戀時,通常會發生知覺扭曲的現象,你把對方理想化,認為這個人有很多正面的特質,遠超過任何人實際可能擁有的。你鍾情的目標變得美麗、出色、振奮人心、靈敏,最重要的是,對方獨屬於你。曾有假設認為,這些扭曲的認知是為了演化目的,也就是說讓伴侶能夠結合,以行傳宗接代的重責大任。不論原因是什麼,你誇大情人的正面特質,選擇性地只看那些部分,遮掩住比較可疑的特質,藉此,你不容置疑地愛慕著情人,長遠關係中的另一半根本無法匹敵。

同時,你可能以同樣扭曲卻很負面的用語描述另一半,作為情人的陪襯。枯燥乏味、狹隘、沉悶、吹毛求疵─這是你用來誹謗另一半的部分用語,藉此把你拋棄另一半、投向別人懷抱的行為正當化。「配偶若不是令人厭惡,就是看來狹隘。」艾薩.史派特.柏森寫道:「婚姻若不是很糟,就是讓人感到單調乏味。」這種看法可能讓你踏出這段婚姻的路途平緩些,但這看法可能扭曲或充滿漏洞。

浪漫愛的化學變化

愛是「自然的快感」,社會學家安東尼.華爾士(Anthony Walsh)在《愛的科學:了解愛和愛對身心的影響》(The Science of Love: Understanding Love and Its Effects on Mind and Body)中寫道。換句話說,你強烈的激情體驗有這樣的生理基礎,你的身體沉溺在類似安非他命的化學成分中,例如:多巴胺、正腎上腺素、苯乙胺醇(PEA)。然而,這些藥物,尤其是PEA,讓人神魂顚倒的效果,並不會永遠持續下去。身體逐漸對它們建立起耐受性,要達到同樣心曠神怡的狀態,必須要求更多才能產生。在愛的下一個階段,大腦釋放出另一組新的化學成分,叫作腦內啡─一種天然止痛劑,能撫慰你,創造出安全感和平靜感。這些化學成分幫助你從激昂的熱戀,邁向比較親密、持久的愛戀。

這種生物模型有個限制,它讓浪漫愛轉變到成熟愛的過程顯得平順且毫不費力,彷彿你的大腦和身體化學成分,自動把你從一種情感階段帶到另一個階段。然而,在任何長期的關係中,你和另一半都可能經歷隨著幻滅時期而來的枯燥乏味。我們不知道,在這些難熬的時刻,你有什麼化學上的變化,但我們的確知道,為了讓你們的關係熬過這些難關,你必須為愛的變化無常做好準備,並且接受它。

※本文為心靈工坊出版的《走出外遇風暴:如何重建信任與親密【全新增訂版】》,未經同意請勿轉載。