「師父跪下來說他愛我」女信徒：從小沒有爸爸 我想和他消融在一起

如何超越內在的恐懼？我愛上我的師父⋯⋯

琪羚是個溫婉柔美的女人，但是在柔和的外表之下，她知道她的內在有著難以跨越的深深恐懼，她感覺自己被一雙看不見的命運之手牽引，不知道自己如何才能讓內心和諧圓滿。在一次課程裡她提出了她的議題，希望我能用人偶排列幫她。

【排列操作】

第一步「起」：建立關係，釐清問題，收集信息，達成共識。

周老師：「你的議題是什麼？」

琪羚：「我感覺到內在有個很大的恐懼，感覺到有一種很強烈的感覺要把我拉走了。我想到了一些事，那是我很難跨越的困難，那就是我的命運。我一直以為不是在我的家族系統裡面，不是我們的學習能夠解決的。」

周老師：「我們所說的系統不限於家族系統，是整個生命裡面所發生的事情都可以工作。公司系統也可以，人際系統也可以，有時候動物也可以，有時候是生命裡巧遇的愛人和朋友，這些都是可以的。你想要生命朝向什麼樣的方向？」

琪羚：「我想要內在超越恐懼，得到平靜和諧。」

周老師：「那麼我們就來探索恐懼背後的真相，幫助自己得到平靜。」

第二步「承」：選擇代表，探索動力，詢問歷史，揭露真相。

周老師對琪羚說：「找出兩個人偶代表，一個代表你，一個代表恐懼。」琪羚找出紅色人偶代表自己，黃色人偶代表恐懼，兩個對立而站，離得比較遠（圖6-34）。 圖6-34

接著，琪羚推著自己的人偶靠近恐懼，笑著說：「我就是感覺到了奇怪的吸引力。我感覺到被恐懼拉走了。」

周老師：「但你好像很開心的樣子。」

琪羚：「我頭腦不想，但是潛意識裡有力量在拉我。」

周老師摸著人偶感覺，然後說：「是你想要把它排除在你的生命之外。不管是什麼，它對你的生命都是很重要的一部分。」

琪羚：「我是想把它放在我的心裡面，它很遠離我們的生活。我需要與它和解。」

周老師：「其實是你需要和你自己心裡面這個過程和解。」

琪羚：「到目前為止，我都非常接受。我曾愛上了我的師父，我現在接受這段感情故事成為我生命很大的經驗，並給我的教導。這件事實沒有辦法被人忽視或遺忘，但它現在卻被拿來當作故事被人批判。」

周老師：「師生戀很美，從古至今流傳很多這樣的故事。世界上如果少了這麼多美的故事，就會變成黑白了。現在最重要的是，在你心裡面給它一個位置就好。」

琪羚：「但別人總是談起我的這個故事，讓我很難堪。」

周老師：「那是因為你自己沒有與自己和解。」

琪羚：「我覺得自己花了很多時間想要放下，可是我無法面對人的指責。」

周老師：「對，有些人很無聊、愛批評。但這是你的人生，你過得很精彩。你並不需要讓無聊的人影響你。」

琪羚皺著眉頭：「我以為它不會影響我，但它還是一直影響我，讓我陷入困境。」

周老師：「的確不容易。如果批評你的是陌生人或是關係遠的人，你就要遠離那些無聊的人。他們人生很無聊，所以才會談論別人。過著精彩人生的人經常會遇到這種境況。」琪羚苦笑著。

周老師：「生命裡這些美好的事件，讓生命多了很多色彩。如果生命再來一次，你會怎麼樣？」

琪羚很堅定地說：「我並沒有後悔。」

周老師肯定她：「是的，所以不要管其他人的閒言閒語。」

琪羚：「我先生和我互相體諒，努力地修復關係。但他情緒有很大波動，有時候會失控，我感覺他是受到我曾愛上師父這事件的影響。不過，當別人提起這件事時，我先生也告訴我要堅強。」

周老師：「讓他有些情緒也很好。」

琪羚：「我努力對待他，因為事件是我造成的。」

周老師：「有情緒是健康的，一段時間就會過去。關鍵是你自己要讓它過去，才能過去。」

琪羚：「因為我愛上師父，團體很多人都認為我是犯戒，因而遠離我。我覺得沒有任何地方能容得下我。」

周老師：「那是他們要修行的過程。很多人都會犯戒的，沒關係，這是一個學習的過程。關鍵是你的心，你要原諒你自己。」

琪羚：「我覺得自己沒有做錯什麼。我有些責任，但不是都是我的錯。」

周老師：「你要接受你自己，否則你總是會看到這些人。如果你心裡面有東西，就覺得這些人會影響到你。」

琪羚：「很多年來，我在做一些教學，學生們從我這裡得到許多，彼此很相愛。可是過段時間，他們聽說了我曾愛上師父的故事，就會覺得我欺騙了他們的感情，轉而指責我。我就覺得我怎麼總是遭受這樣的命運。」

周老師：「你要看你自己如何創造了自己的命運。比如，我認識一位心理治療師，他在開課時便先說，『我離了三次婚，你們在座的有沒有比我更有經驗的？』我覺得他自己先說出來很聰明、也很真誠。否則有人會說：『你離了三次婚，你還教我們夫妻怎麼相處，你不是在騙我們嗎？』但是，重點不在於我們是否是完美無缺、潔白無瑕的人，重點是我們經歷了這些之後，我們從裡面成為了什麼樣的人。」

琪羚：「我知道自己，但別人不知道啊。」

周老師：「別人不知道是因為你自己不是真正知道，比如，當在一個團體裡面，一開始你可以跟他們說，我的生命經歷很豐富，我曾經愛上我的師父，曾經發生什麼事，這都是我生命的一部分。」

琪羚：「就是因為他是我的師父，我才會愛上他，這不是普通的男女之愛。」

第三步「轉」：尋找解決之道，表達情感，回歸序位的愛。

周老師：「好，我們排列出來看。找出你所愛的人，放在恐懼的後面，兩人貼在一起。」（圖6-35） 圖6-35

「現在你注意看喔，我要把恐懼與這個人慢慢地拉開，你注意看著後面這個人。」（圖6-36） 圖6-36

琪羚很努力看著，然後無奈地說：「我沒有辦法連結。」

周老師：「沒關係，我們再試一次。」這次案主感覺比較好了，可以注視著後面他所愛的人。

周老師：「扶著你自己的人偶，看到你所愛的人。」

琪羚：「我感知他很大，像巨人般，無法形容。」

老師找了一個小的人偶代表，代表小時候的琪羚。然後說：「來，牽著你自己，牽著小時候的你，知道他是誰嗎？」

琪羚帶著似乎在逃避的異常神情說：「我想抱抱他⋯⋯別人總說我是缺爸爸，因為我小時候就沒有爸爸，所以找一位師父來代替。但是，我覺得他不是我爸爸。他很巨大，也很偉大。」

周老師：「是的，對於一個小女生來說，你的爸爸是很巨大的。是的，進入小時候的你，再抱抱他（圖6-37）。很不容易，他看到你了，你也靠近他了。閉上眼睛，回想你抱住你爸爸的感覺，還有你對他說的話。」琪羚慢慢靜下來進入深層的感受裡，她開始激動地掉眼淚，她把父女兩個人偶抱在一起好久⋯⋯ 圖6-37

當琪羚抱著爸爸的同時，周老師在旁邊用溫暖的語氣對她說：「你的爸爸，你愛他，他也愛你，但是他壓抑他自己。不過現在你在心裡面，感覺到和他的重新連結；你在心裡面，已經再次感受和他的連結。你要記得這個連結，在適當的時候，你可以去找他；你不用得到母親的允許，因為你已經是大人了，你要去看他是活著還是過世了；你要去找他，看他後來的生命是怎麼樣，很真實地去看到你爸爸的人生是怎麼過的，去看到他也是一個平凡的人，他是怎麼走過他後來的日子的。然後這個時候你就變大人了。」周老師把大的人偶放在小的自己的身後（圖6-38），對琪羚說：「你的爸爸會很高興，如果他還活著，看到你已經長大成人了。」 圖6-38

接著，周老師對琪羚說：「摸摸代表長大後的自己的大人偶，她現在是什麼感覺？」

琪羚摸摸自己的人偶，那個長大的自己去感覺，然後說：「現在沒有很激烈的感覺了，很平靜了。」周老師引導她：「現在帶著這個平靜的感覺，轉過來，看看這個黃色人偶。」琪羚推著長大的自己朝向黃色的人偶，在離他不遠的地方停下來（圖6-39），又開始哭泣起來。 圖6-39

琪羚問周老師：「你的意思是說我因為父愛缺失，所以去師父身上找尋。可是，是他先說愛我的，不是我去追求他。因為他是我師父，我很尊敬他，我沒有辦法拒絕。所有有分量的人都說他是一位很偉大的人。我覺得不是我去找一個替代我父親的人。」

琪羚情緒有些激動，周老師：「不，不，我們還沒有結束。」周老師把剛才父親的人偶放到琪羚的人偶代表身後支持她，等琪羚情緒平靜一些。周老師：「像剛剛一樣，用平靜的心去面對。你想向他鞠躬嗎？好，你扶住自己的代表，向他鞠躬，有什麼話想對他說嗎？」

琪羚：「我先生和我有一段時間在談離婚，他贊成我的決定，願意成全我的追求，但後來他很憤怒，有很多的情緒，他說他覺察到那是一種一生都沒有過的強烈情緒。後來我離婚了，但師父也沒有接受我。師父的弟子們都很痛恨我，就編了很多奇怪版本的故事流傳。最後一刻，我向師父說對不起。現在我也不知道他在哪裡。我覺得他的前途都被我毀了。」琪羚心痛得想要哭出來。

周老師：「不說最後一刻，我們在當下、在這裡面對，而且他也有他的責任。」

琪羚開始泣不成聲，平靜一會兒，面對師父鞠躬（圖6-40）。 圖6-40

老師感知一下，然後對琪羚說：「你知道他什麼反應嗎？」

琪羚：「他說不用說對不起，因為那是他要的，所以他接受。」

周老師：「是的，他也向你說對不起。」

然後周老師扶著師父也向琪羚鞠躬。琪羚有些顫抖，情緒激動，閉著眼睛哭泣。

周老師：「深呼吸，深呼吸，接受，接受。你願意接受嗎？」琪羚含著淚點點頭。

周老師：「因為當你接受，你就會自由了，他也自由了。愛及情緒會來也會去，這些並不是不好的。有了這些經驗之後，我們才學會用更好的方式面對，以更智慧、更圓融的方式去照顧這一切。許多高僧大德也都曾被情慾勾起過，但每一個人面對的情況不一樣。所以，彼此都有責任，但是並沒有什麼錯，已經發生了就接受，最重要是要從中學習。畢竟，你們都付出了很大的代價。對他來說，你是他生命的功課，所以他才會遇到你。這很好，你讓他有機會經歷這一遭，他也會從這個過程學到很多。師父本來就是站在較高的位置，所以他更要謹慎，這是他要學習的。在他有更大的成就之前，這是必然要經歷的關。這是每位師父都要經歷的關：情關和錢關。這只是小小的考驗而已。」

然後老師感知了一下師父，代表師父說：「謝謝你來成就我，我也願意成就你。」接下來，老師慎重地對琪羚說：「他是你的師父，但是在某一部分你們是平等的，就是你們內在的本性是平等的。他教你一些東西，你也教會他一些東西。也許上輩子你是他的師父。所以現在，要重新站在一個位置，以成人的方式去看到他。」

琪羚移動著自己的人偶向前靠近師父，然後說：「我還是想要更靠近一些。」

周老師：「可以。告訴他你想要對他說的話。」

琪羚：「我覺得沒有話要說。」

老師去感知琪羚的人偶代表，然後讓琪羚再次摸著自己的人偶，去感覺自己內在的力量的升起。琪羚去感覺，然後說：「我沒有什麼話想說。」

老師引導：「所有的分開都有悲傷，沒有悲傷就是沒有愛過。你對他說：『我曾經愛過你。』」

琪羚：「我說不出來。」沉思一段時間後，琪羚才說：「其實我沒有說過我愛他，是他跪下來對我說的。我理不清我對他是什麼感覺，好像比愛更大。我不知道該對他說什麼。」琪羚傷心無奈地哭泣。老師讓琪羚再看父親一眼，感受父親的支持力量，然後再看師父。琪羚慢慢地平靜下來，好像有了力量。

周老師：「感覺你內在的力量。」琪羚點點頭。周老師接著說：「這就是你內在力量的升起，記得，你的內在和每個人都一樣，都是平等的，感覺這個力量。」琪羚閉上眼睛感受，然後又點頭。周老師：「你的內在和所有佛、菩薩也一樣，都是平等的，就如同他們每個人也都是如此。很好，再看著這師父。」

琪羚說：「我有一個奇怪的感覺，我是平靜的、沒有慾望的，但我很想往前。我感受這個人偶的感覺，想要這兩個人偶成一體的感覺。」

周老師：「嗯，等一下。」

老師找出一個人偶，告訴琪羚：「他代表生命，代表宇宙的生命。」然後把生命擺在父親和師父的後面，讓琪羚的人偶面對他們（圖6-41）。

琪羚：「我看到生命很觸動我，我很感動。」

周老師：「去感覺你自己，現在想站在哪裡？」

琪羚摸著自己，說道：「我想靠近父親，停在那裡，但是我對師父的感覺沒有界限，想要去到他那裡，我很想和他變成一個。我一直想要往那裡去。」

老師引導說：「你想超越他，是想來到生命這裡，這一些如同你的爸爸是你的生命通道，生命穿越你爸爸來到你。現在，你的追尋是需要穿越某些人、某些方法，連結上你背後更大的生命。在這個穿越過程中，如果這個人的角色扮演好，就會引導你連結到更大的生命。就如同爸爸的角色如果扮演好，孩子就會因為爸爸而長大。師父的角色扮演好，你就會穿越他，來到這個更大的生命。」

琪羚：「我不想繞過去，我想和他消融。」

周老師：「可以，帶著覺知，慢慢地、慢慢地進入他、穿越他、消融他，來到更大的生命。是的，就是這樣，這是你的渴望，這是所有人的生命的渴望，這樣才是你真正要走的對的路。因為前面你走過這些過程，才有辦法走到這裡。這是你的兩個關，或者說是兩個功課。這個方向沒有錯，但是要經歷一些事是必要的。」琪羚點點頭。

第四步「合」：扣回主題，內化過程，回家之後，行動建議。

琪羚：「現在我在想，也許，師父就是這把讓我開悟的鑰匙。」

周老師：「是的，你是要經歷這些的。生命成長過程並不像我們想的那樣，有些表面看來的負面事情，背後的意涵更深。開悟的路不容易，有時候也很容易，不容易的是會挑戰我們最恐懼的、最需要經歷的事。你正在經歷這個，重點是要從經歷中學習，這樣才會是對的方向，否則，你會停在那裡。不要停在那裡，要繼續往前走。」

圖為《系統排列的全息智慧：一對一排列與線上個案的理論與實踐》書封。心靈工坊提供

頓了頓，老師指著師父說：「這是一個好人，好人有時候是會陪伴我們走一段人生的路，和情感的深淺沒有關係。有些人沒有情感，但是是一輩子的好朋友。他可以保護你。沒有他，你會遇到更多的麻煩。你要感謝他。」

琪羚：「我一直在努力的。」

周老師：「感謝不需要努力，只需要發自內心。他在保護你，有這份關係是對你的保護，因為他幫你劃清安全的界限。你要明白。」

然後周老師對琪羚說：「好了，結束了，我們祝福你。」

※本文為心靈工坊出版的《系統排列的全息智慧：一對一排列與線上個案的理論與實踐》，未經同意請勿轉載。