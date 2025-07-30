她愛得卑微，他卻從未真心？專家揭「沒有回報的愛」背後的殘酷真相

沒有回報的愛

「如果我不是這麼愛他，我就不會容忍他這樣對待我。」

沒有回報的愛是對另一半強烈但毫無根據的依戀，讓你想要跟對方在一起，無論你們關係有多不正常。這感覺背後有個你看不見的盲點，那就是你的另一半一直都不愛你，他持續這樣糟蹋你，你怎麼做都無法改變這種情況。

有些人堅守這些關係，儘管任何旁觀者都覺得這關係是多麼剝奪和虐待。「但是我愛這個人。」你茫然地說，彷彿這就足以讓你的依戀合理化。

你冥頑不靈地努力讓另一半留下或回頭，有時不顧一切，而沒有仔細檢視這個人是否適合你。你的自尊這麼低、你的權利意識這麼不成熟、你的愛情觀這麼狹隘，以致你甚至沒想過要問：「我基本的需求是什麼？在這段關係中，哪些需求獲得滿足，哪些常被嚴正拒絕？我的另一半能改變我在意的部分嗎？我的另一半想要改變嗎？」

琳達的丈夫承認他和歌唱老師外遇，但他拒絕討論此事，繼續定期和情人約會，家裡晚餐常常遲歸，或是整晚留在歌唱老師住的城市。他命令琳達不要問他問題，或製造不愉快的場面，但也不要假裝一切都很正常，假裝他們之間還有愛。（她對他很好時，他覺得很厭惡；這讓他覺得自己受到操控。）

琳達找治療師諮商，一個看過一個，尋求能誘使她丈夫回頭的策略。其實她眞正在尋求的是她迷失的自我─這個自我告訴她，她感覺到的劇烈痛苦和空虛，來自於她愛上一個自私到殘酷、輕蔑對待她的人。但她並不知道這一點。

我第一次與蓋兒會面時，她的丈夫克瑞格剛跟她坦承，在他們十四年的婚姻中，他有過十七段外遇，她聽到後震驚不已，拒絕相信。「我們的婚姻很美滿，」她信誓旦旦地說：「克瑞格和我是天作之合。」她對他信心十足，彷彿在描述太陽每天升起般天經地義。然而，當她開始較有自覺地詳查婚姻的殘骸時，她的選擇性失憶消失了，記憶變得精確而仔細。她記起克瑞格曾滿身大汗地爬上床，想要做愛。她會稍微抱怨一下，而他對她的抱怨不太在乎。現在她驚駭地意識到，他那天稍早可能跟別人做過愛，還懶得洗乾淨。她也回憶起，她因乳房疑似有腫塊去照乳房X光那天，離開醫師診療室後，他載她回家途中，全程都用汽車電話跟證券經紀人聊天，完全沒問到她的診察結果─而她也從未承認她的幻滅和憤怒。

蓋兒和我面談多次後，才終於能撥開自我否認的層面，回首面對在婚姻中貶抑的感受，以及她完全沒有處理自己的猜疑。「如果我不是這麼愛他，我就不會容忍他這樣對待我。」有一天她說道。她能夠承認他傷害了她，是往正確方向推進了一步，雖然這並沒有讓她少愛他一點。

蓋兒回首檢視自己和父母的關係時，她才意識到她對自己和婚姻的低期望，是有原因的。

她的父親是個暴虐的花花公子，他用不忠的罪名來辱罵他身段很低、過於寬容的妻子。她母親的反應是留在家中，更努力工作，隨時隨地滿足他的性需求。「如果妳想要妳的丈夫忠誠，」她告訴她女兒：「當他想要性愛時，永遠不要拒絕。」

蓋兒帶著愛等於隸屬的信念長大。在她的婚姻中，她為了丈夫去工作，在家庭之外沒有發展任何興趣。直到她把愛的定義擴展到她從父母及丈夫身上體驗到的愛之外，她才開始怒火中燒：「我想要和値得擁有的，遠遠超過這些。」

你跟蓋兒一樣，必須問問自己：「我一直都在欺騙自己另一半愛的能力嗎？我長久以來一直在原諒這個人的行為嗎？我本身或我的過往有什麼迫使我去愛，去迎合背叛我或脅迫我的人嗎？」

讓你相信有權掌握自己的生活，或是有能力靠自己成功，並不在本書討論的範圍；但若你有自我懷疑，你可能會尋求專業協助，以便在你又自動陷入情感荒原前，矯正自我形象。

當然，你如何對待另一半也很重要；你的負面行為可能激起對方負面地對待你。如果你很冷漠或愛挑剔，而另一半也是如此，你就不應該驚訝。你的行為如何造成你們關係中的痛苦狀態，你必須承擔應負的責任，而你也有權利要求另一半負相對的責任。

銘記在心，有些人罹患了造成自己無法或不願改變的人格障礙，情感上或心理上都有。舉例來說，蓋兒的丈夫克瑞格就可能被診斷出自戀型人格。這樣的人認為自己有權去愛，而實際上沒有能力形成可靠的連結。他們的內心感到空虛，依附他人只是為了強化、吹捧自己。他們無法了解對等互惠的概念，做不到以相互提升的方式對待彼此。這樣的人通常不會覺得罪咎或自責，因為他們沒有同理心。他們可能會把伴侶的需求當作批評，覺得受到威脅，甚至覺得你遺棄他。

如果你跟這樣的人在一起，善意和自助書籍都不足以讓你們的關係順利進行。夫妻治療可能同樣沒有什麼效果。由於自戀者解決內在衝突有困難，不信任別人，沒有能力妥善處理人際問題，所以他們通常無法忍受治療的親密而放棄，或是換過一個又一個的醫生。如果你留在這段關係中，你將必須不斷對他奉承迎合，即使如此，他還是可能覺得受剝奪和委屈，最終把你換掉。

因失去伴侶以致在心理上崩解的自戀者，可能陷入憂鬱深谷，卻反而能夠改變。不過，在重建關係前，他們必須先重建自己。如果你想等他走過這個歷程，你最好對這過程將費時多久要有實際的概念─幾個月、幾年，甚至一輩子也可能不夠。

自戀是受損人格的一種，另一種是反社會。反社會者不由自主地說謊，沒有承擔工作和家庭義務的責任感，對衝動的控制很弱，常常導致肢體暴力和不法行為。這種人通常無法維持長期一夫一妻關係達一年以上。

其他伴侶則受苦於所謂的邊緣性人格障礙。這些人常常喜怒無常、焦慮、遲鈍、充滿敵意。如果你誠實地表達自己的感受，那麼和這一類人的關係，可能 會讓你長期感到憤怒、不安全或疲憊。

還有幾種類型的人也抗拒改變，跟這些人維持關係並不容易：這些酗酒或吸毒者、肢體或言語暴力的人、自我感脆弱的人，或者就是拒絕認眞看待你的問題、拒絕與你一起努力強化關係的人。這並不是說，如果你不滿意，另一半對你而言壞到無可救藥，你就應該離開。無論如何，我鼓勵你睜開雙眼，面對你們關係的眞相，學習在受到傷害時承認這點。對方應該要努力贏得你的愛意；愛意不應源自你內在某個過度活躍的源頭，愛一邊源源不斷湧出，另一邊你卻罔顧自己遭受什麼對待。要謹愼提防「自我欺騙」─透過虛假的敍事說法，讓你以為一切都沒問題，誘使你選擇「永無止盡地原諒對方，而不是改變的可能性」。

為了避免對另一半貿然做出有害的錯誤結論，你可能會想在精神病學家貝克（Beck）和佛里曼（Freeman）的《人格障礙的認知行為治療》（Cognitive Therapy of Personality Disorders）和珍．卡派多（Jane Carpineto）的《唐璜症候群》（The Don Juan Syndrome）中，多閱讀關於適應不良人格的資料。

最終，你必須為自己決定，另一半是被棘手的力量掌控，不可能改變，或是沒有動力在這騷亂時刻給予你所需要的愛。有多少是無法逆轉的，有多少是可以訓練的；有多少是出於永久受損的心理，有多少是出於關係中可以改變的情況。一旦你放棄另一半，睜開雙眼，看清沒有回報的愛裡包含的欺騙和扭曲，你將能夠好好回答這些問題。

※本文為心靈工坊出版的《走出外遇風暴：如何重建信任與親密【全新增訂版】》，未經同意請勿轉載。