外遇曝光後的抉擇：面對真實的愛，還是浪漫的幻象？

一旦外遇曝光，你就必須決定要努力重建關係或結束它。無論你選擇哪條路，我鼓勵你深思熟慮地選擇，不要單憑感覺行事。無論感覺有多強烈，通常感覺是建立在非常主觀的假想上，結果可能證明是不切實際、沒有益處或不眞實的。現在你覺得正確的事，日後可能變成一個無法輕易推翻的衝動決定，令你悔恨當初沒有好好處理。

以下兩種選擇是死胡同。第一個是回到婚姻後絕口不提外遇發生的原因，或是保證絕不再犯。這是張門票，可以通往安寧的絕望生活，或者沒那麼安寧。第二種是伴侶繼續在一起，但至少有一方繼續不忠，而另一方則努力對抗憂鬱或憤怒。這毫無希望可言。

有些案例中，夫妻雙方坦然同意「開放」的關係，或是其中一方身體或心理上無法擔任主動性伴侶，而另一方自願留下來提供協助和情感支持。但除了這些案例以外，我從沒聽說任何持續的外遇會對夫妻有利。事實上，我從沒見過拖延未決的外遇，除了破壞夫妻認真處理關係中親密不足的努力外，還能有什麼用處。

實際上只有兩種可行的選擇。

一種是跟另一半同甘共苦，努力改善你們的關係。受傷伴侶的風險是你可能盲目地被另一半牽著走，無論如何都堅持要保持關係完整無缺。這種例子是沒有回報的愛。「我只要另一半回來就好。」你說。但你會快樂嗎？

另一種選擇是分手，然後開始建立分離後的生活。不忠伴侶的風險是你可能盲目地被情人牽著走，無論如何都堅持跟這個人在一起。這種例子屬於浪漫的愛。「如果我感受到的愛這麼強烈，這愛一定是眞的。」你說。但眞的是這樣嗎？

在你做出任何無法逆轉的選擇前，讓我們先仔細檢視這兩種類型的愛。現在不是快速解決的時候，這是急不得的。

※本文為心靈工坊出版的《走出外遇風暴：如何重建信任與親密【全新增訂版】》，未經同意請勿轉載。