不是衝動…而是生存策略？心理師揭死亡念頭背後的弔詭力量

作者：徐維廷（諮商心理師）

在我的諮商室裡，有時會遇到一些特別勇敢的靈魂。他們並非處於突發的、急性的崩潰邊緣，而是長年累月地，與「死亡」的念頭共存。近期接受到郭佳穎精神科醫師的推薦，閱讀精神醫學權威喬爾．帕里斯（Joel Paris）在其影響深遠的著作《與死神曖昧》（Dying to be Free）後，有些話想跟大家分享。

「我想死」這三個字，對他們來說，不是一時的衝動，而更像是一個熟悉的背景音，一種深植於內心的生存策略。如果你也是這樣的人，我想讓你知道：你的痛苦，值得被更溫柔、更深刻地理解。

「想死」的念頭，不只是警報，更是一種生存的呼喊

當一個人長期活在難以忍受的精神痛苦、深刻的空虛與絕望之中，「死亡」往往會成為一個看似唯一能由自己掌控的選項。

心理學家發現，對於長期受苦的人來說，「保留隨時可以去死」的念頭，paradoxically，成為了一種讓當下難以忍受的痛苦，變得稍微可以忍耐的方式。

它像一個「最終的逃生口」。正是因為知道這個出口存在，你才獲得了那份弔詭的力量，去度過一個又一個艱難的明天。

這個念頭，是你用來對抗徹底崩潰的最後一道防線。它不是軟弱，而是你在極端痛苦中，為自己找到的一種（儘管痛苦的）生存方式。

心理治療能做什麼？不只是「阻止」，而是陪你「好好活」

當治療師聽到「我想死」時，我們的首要任務，並非總是手忙腳亂地「阻止」這件事發生。尤其對於慢性自殺意念的個案，過度的危機介入，有時反而會剝奪你的自主感，讓你覺得更無助。

一個深刻的治療關係，能提供一個安全的空間，讓你安心地談論死亡：在這裡，你可以探索對死亡的矛盾情感，而不必擔心嚇到誰，或被立刻貼上「危險」的標籤。被理解，而非被評判：我們會一起去理解，這個「想死」的念頭，在你的生命中扮演了什麼角色？它幫助了你什麼？又讓你付出了什麼代價？

重新建立生命的連結：治療的最終目標，不是狹隘地「活下去」，而是更宏大的——協助你重新建立一個有意義、有連結、有滿足感的生活。

我們的工作，是陪你一起把生命的房子打理好，讓它變得舒適、溫暖、值得留戀。當生命本身變得足夠吸引人時，「死亡」那個選項，才會自然而然地失去它的魅力。

給正在受苦的你

如果你正長期與自殺的念頭共存，請記得：

你的感受是真實的：你所承受的痛苦、空虛與絕望，都是真實的。請不要因為這些念頭而自我批判。

你已非常努力：光是能讀到這裡，就證明了你內在強大的生命力。你已經在痛苦中堅持了很久，這份堅韌本身就值得被看見。

尋求專業協助：你不需要獨自一人承受這一切。找一個能理解你這種處境的心理師，他能為你提供一個不帶偏見的空間，陪你走過這段幽暗的旅程。

給身為陪伴者的你

如果你身邊有這樣的朋友或家人，你的支持至關重要：

聆聽，而非說教：避免「想開點」、「要加油」這類的話語。給予他們空間，讓他們說出內心的痛苦。

確認感受，而非解決問題：你可以說「聽起來你真的好痛苦」、「感覺你撐得很辛苦」，讓他們知道你聽見了他們的感受。

鼓勵並協助他們尋求專業資源：你的關心，加上專業的協助，會是最好的支持。

生命的重量，有時確實難以承受。但請相信，即使在最深的黑暗裡，也依然有理解的可能，有重新長出力量的希望。

願我們都能更溫柔地，對待自己與他人的痛苦。

【求助資源】

‧ 衛生福利部安心專線：1925（依舊愛我） ‧ 生命線協談專線：1995 ‧ 張老師專線：1980 ‧ 若您或身邊的人有立即的生命危險，請直接撥打119或至最近的急診室尋求協助。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

（本文經《擁抱心理諮商所》授權，原文出處「當死亡的念頭揮之不去：心理師想對長期與自殺意念共存的你說」，未經同意禁止轉載。）