南京紅姐斬千男 諮商師揭「來都來了」背後的心理學

作者：張宇傑（諮商心理師）

關於「南京紅姐」，網友們最常問的就是：「來都來了，到底是什麼心態？」張宇節諮商心理師在IG回覆了一篇，這裡也分享給大家看看。

這句「來都來了」，心態其實比你想像的更複雜，更值得我們好好聊聊。

表面上，這句話聽起來像是一種「隨便啦」、「都到了，不做白不做」的灑脫，但在心理學上，它很可能是下面幾種情緒的總和：

1. 不甘心成本已經付出

在行為經濟學裡，這叫「沉沒成本謬誤」。人們會因為已經投入了時間、金錢或情感，就不願意輕易放棄，即使知道繼續下去可能不太對勁。心裡想的是：「我都來這一趟了，就算感覺怪怪的，也先做了再說。」

2. 怕丟臉，怕被嘲笑

尤其在匿名或男性群體的壓力下，「離開」可能會被視為軟弱的表現。因此，許多人即便明知眼前的情況不合理，還是選擇留下來，心想：「總比被朋友笑說『你也太膽小』好。」

3. 不想面對「我可能被騙了」的羞恥感

承認「我上當了」需要很大的勇氣。說一句「來都來了」，反而比較像是在掩蓋內心的失落與進行自我保護。

所以，「來都來了」並非放鬆，而是焦慮、自尊與群體壓力的混合體。一個真正有底氣的人，會坦然地說出：「我有權利在任何時候轉身離開。」而不是勉強自己撐到底，只為了讓自己看起來沒那麼「可笑」。

給你一個可以練習的小問題：

下一次，當你又想說出「來都來了」的時候，可以停一秒鐘問問自己：「我是真的想繼續，還是只是不敢承認，這一切其實不太對勁？」

（本文經《擁抱心理諮商所》授權，原文出處「來都來了的心理學」，未經同意禁止轉載。）