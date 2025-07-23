當植物枯萎時…你的心是不是也累了？這些跡象提醒你是時候學會多照顧自己

作者：黃子銘（諮商心理師）

你最近有好好關心自己嗎？我們常常忙於工作、照顧家人，卻忽略了自己的身心狀態。直到某一天身體抗議，才驚覺壓力早已累積許久。

我家的窗台上種著幾盆植物。有時候，它們長得很好，因為我定期澆水、換土；但有時候，它們顯得枯黃無力，因為我忙碌時可能會忘記照顧它們。我發現，植物的狀態原來反映了我的生活狀態。

為什麼要留意自己的狀態？

有些人習慣了「衝衝衝」，生活中充滿責任，沒有時間停下來關心自己的狀態，往往等到身體出狀況時才意識到需要調整。

以前的我不太關注自己的狀況，直到那陣子經常感冒、生病，才驚覺自己可能壓力過大。

其實，我們都需要好好關照自己的狀態，這樣才能及時調整，而不是等到身心出現問題後才來補救。當我們越早察覺，改變的空間也就越大。

這些生活細節，透露你的身心狀態

工作期間，我發現自己的生活狀態與忙碌程度息息相關。當我過得不太好時，通常會出現這些跡象：

· 環境變亂：家裡變得雜亂無章，桌上堆滿雜物。 · 外表氣色：鬍子沒刮、上一次理髮是很久之前等等。 · 植物枯萎：陽台上的植物缺乏照顧，顯得沒有生機。 · 運動減少：因為沒有休閒時間，運動的頻率明顯降低。 · 飲食不均：經常外食，選擇油膩的食物，甚至常吃宵夜。

這些跡象提醒我，我的狀態並不好，也沒有好好照顧自己。當我察覺到這些變化，就知道該做出一些調整，比如休假一天去運動、吃頓營養均衡的餐點，或者調整工作排程，讓自己喘口氣。

你呢？什麼「跡象」通常能夠反映你的生活狀態？

先從同理自己的辛苦開始

當生活變得混亂時，往往是因為我們真的很辛苦了。可能是家人生病、工作壓力大，讓我們無暇顧及自己的需求。但這並不是我們的錯，而是生活本來就有高低起伏。

與其責備自己，不如先對自己說聲：「辛苦了。」

從小地方開始改變

改變不需要很大，我們可以從最容易做到的小地方開始：

· 均衡飲食：如果最近吃得比較油膩，可以選擇一餐吃得稍微均衡一點（真的只要一餐就好，記住，原則就是改變要非常非常小）。 · 恢復運動習慣：安排10分鐘的慢跑，在家門口樓下走走，有餘力的話，也可以去健身房運動30分鐘。 · 整理環境：花幾分鐘整理桌面或陽台，讓空間更舒適。

這些小小的改變，能幫助我們阻止生活狀態繼續下滑，也會對心情帶來一點正向影響。你可能會意外的發現，只是小小一個改變的舉動，竟然會讓心情變得不一樣，就像點燃小小一顆火種，卻能燃起旺盛的營火一樣。

結語

如果你感覺最近過得不太好，試著先覺察自己最近的狀態，看看是什麼原因導致的。還有點力氣的話，挑選一個小地方，做出小小的改變照顧自己，也對自己說一聲，辛苦了。

（本文經《看見心理諮商中心》授權，原文出處「你最近過得好嗎？從內外在跡象，學會多照顧自己」，未經同意禁止轉載。）

商品推薦