比失眠更可怕的，是你習慣了不想睡──寫給那些每天都「不小心」熬到凌晨的人

睡不著的人，不一定是有煩惱

有時只是覺得，今天還沒被好好過完。

有人問我：「你最近還會失眠嗎？」我笑了一下說：「沒有。只是有點晚睡。」但我知道，那其實是種習慣性的逃避。因為一旦睡著，明天就會來；而明天，是要上戰場的。

心理學上稱這種現象為「報復性拖延入睡（Revenge Bedtime Procrastination）」。這是當一個人白天無法掌控人生、情緒受限、感受壓抑時，夜晚變成他唯一可以為自己做主的時間。雖然明知會累，但還是想多撐一點、滑一點、再看一集、再回一封訊息，只為了找回一點點對生活的控制感。

根據《Sleep Health》期刊的研究顯示，這種拖延型失眠與焦慮、自責、情緒調節困難高度相關。而許多人並不知道，這並不是「不自律」的問題，而是一種潛在的心理求生機制。

你的大腦沒在放假，它只是換了一種方式累

現代神經心理學指出：真正進入深層睡眠前，人體必須進入副交感神經主導的狀態。也就是，你的心跳要慢下來，思緒要安靜，大腦才能切換到休息模式（parasympathetic state）。

但問題是——很多人身體關機了，大腦還沒下班。

在Netflix、手機、社群短影音之間跳轉，其實是一種被動麻痺的狀態。它讓我們暫時不用面對情緒、不用整理白天被擠壓的思緒。但這不是休息，而是延遲處理。等你終於闔上眼，那些未完成的對話、壓抑的委屈、被否定的自我，就會在黑暗中浮上來。

「失眠，從來不是病，而是大腦在對白天的壓力，進行過時的處理。」——神經心理學者Matthew Walker（《為什麼我們睡不著》作者）

你不是不累，而是怕明天再重來

有一種失眠，是因為還有事沒做完；另一種失眠，是因為你覺得自己今天根本不算活過。

如果你每天都要滑到手機沒電才肯睡、躺在床上反覆切換姿勢、腦中一直重播白天的一句話，那也許不是睡不著，而是「不想面對明天」。你不是真的還想熬夜，而是潛意識還沒從防禦模式退下來。

「真正的放鬆，不是什麼都不做，而是你可以不用再假裝堅強。」——精神科醫師Dr. Sue Johnson

如果你也是這樣，想讓生活好一點點

你可以先不強迫自己立刻早睡，但可以先從為自己「收工」開始。幫自己關掉一盞燈、關掉一個app、寫下一句今天的感受，都是讓大腦回家的方法。

如果你發現，這樣的失眠持續了幾週甚至幾個月——你不需要等到「崩潰」才求助。你只是需要一個，真正讓你慢下來、不被評價的空間。

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睡前的那一刻，不該是一場孤軍奮戰。

（本文經《聊心茶室》授權，原文出處「《比失眠更可怕的，是你習慣了不想睡》」，未經同意禁止轉載。）

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