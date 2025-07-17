揭發真相卻怕被貼標籤 師大女足隊員1句話揭開沉默背後的壓力

最近，師大女足抽血的新聞，引發了不少討論。我們相信：越多的討論、越多的透明資訊、越多的關心，才能帶來更多的省思。而不是簡化成單純的對或錯、黑或白、該或不該。

在這件事裡，有一個細節很值得被聽見：記者會上，站出來的那位女足隊員說得很清楚，當初她打算要告發的時候，是被家人阻止的。即使到最後真的說出口了，她也不確定自己會被其他隊員百分之百支持，甚至有人可能覺得她「沒事找事」，害大家接下來在學校裡抬不起頭做人。

對很多人來說，這或許只是一句話；但對一個學生來說，要把這句話講出來，背後得先經歷多少掙扎？告發不是按下傳送鍵就結束了，它往往意味著和權威對抗、和熟悉的人群拉開距離、甚至得面對身邊人可能的誤解或冷眼。

我們很常看見另一種說法：只要一個學生選擇站出來，大眾就會本能地期待「她自己一定要很完美。」她平常要上課準時、不能翹課、在球隊裡表現要優秀、私底下更不能有任何「不檢點」。只有當她符合某種「純潔無瑕」的標準時，大家才比較願意相信她講的是真的。

一旦這個人哪裡「不夠好」，就很容易被貼上各種標籤：「原本就不配合吧？」「很多意見吧？」「成績不好吧？」「故意找老師麻煩吧？」好像只要她的背景、態度、生活被挑出一點瑕疵，就足以顛覆她說的話。

結果，我們花了很多力氣在檢視一個學生有沒有資格告發，卻容易忽略最需要被談的：學術倫理是否清楚？抽血是否真的基於自主意願？師生之間的權力關係，有沒有被合理保護？

從心理工作的角度看，這不是第一次、也不會是最後一次類似的狀況。很多走進我們診所的人，也一樣。他們明明是受了委屈、明明是被不公平對待，卻先被質疑：「那你自己有沒有問題？」「是不是你自己也不乖？」要別人支持之前，好像必須先把自己清理到滴水不漏，才有資格開口求助。

但真實世界裡，沒有誰永遠完美。不完美的人，難道就不能被相信嗎？不完美的人，就沒有權利把自己受的對待說出來嗎？如果我們總是把焦點放在受害者要不要夠乾淨、夠「好人形象」，討論就很容易偏離了軌道。

最後我們很可能什麼都沒談清楚：事情怎麼發生的、制度哪裡有漏洞、未來該怎麼避免……都被埋在對當事人的八卦裡。

這起事件提醒我們，單靠一個人很難扛住所有壓力，尤其當事情涉及權威、體制、和人與人之間不對等的關係時，背後還牽動了家人、同儕、學校和輿論。有些人會選擇沉默，有些人選擇硬撐著講，不管哪一種，都不簡單，也不該被簡化。

在診所裡，我們也看見許多想說真話的人，花了很多年才敢開口，因為怕被罵、怕被懷疑、怕沒有人聽。這些說出口的話，有時候不是為了報復，而只是想把事情講清楚，好讓未來不要再有人重複一樣的痛苦。

當我們陪伴當事人去釐清自己要的是什麼時，常常也提醒自己：討論這件事，不該是單純的獵巫或站隊，而是把複雜的事理慢慢談開，把模糊的界線理清楚，看見哪些地方需要改變、需要被保護、需要更多人關心。

這些討論也不只發生在新聞上。在診所裡，我們知道，每個人心裡或多或少也有一塊類似的東西：明知道有些事不公平，卻說不出口；明明想保護自己，卻不敢開口；怕被誤會、怕被貼標籤、怕自己不夠好就失去被理解的資格。

如果我們有機會陪著更多人，從把話說出來開始，讓事件能留在事件裡討論，讓該負責的人負責，該被尊重的人得到尊重，或許，就能慢慢讓未來少一點「沒事找事」的標籤，多一點願意傾聽的空間。

（本文經《阿柏醫師的喃喃自語》授權，原文出處「事件之外，我們還能怎麼談？——從師大女足抽血事件想到的」，未經同意禁止轉載。）

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