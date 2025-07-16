諮商心理師：紅姐給的從來不是性 而是一種「你來，我就接得住你」的幻覺

最近，紅姐事件爆炸了。一位中年男性假扮女性，以免費性愛為名，邀約陌生男性上門。門開了，人進來了，性發生了，然後被偷拍、被上傳、被販售。一連串荒謬的過程，讓整起事件像極了現代的社會黑鏡，像是一個大型社會觀察現場…而我相信這一定也不是單一事件，只是剛好被暴露出來而已。

很多人笑，笑那些男生怎麼會「蠢到」願意上門。但身為一位性諮商師，我看到這件事情，我想的是：「這些人，內心到底有多久沒被好好地喜歡過了？」

我先說，偷拍與散布性影像，是刑事犯罪，沒有任何容忍空間！不論紅姐如何設局，只要是在對方不知情的情況下拍攝性影像並販售、散布，都是刑法明文禁止的行為。這是一種侵害，不只是身體的，更是對個人尊嚴與隱私的踐踏。而也會對於影片當事人或相關人等造成難以彌補的傷害。

但除了法律之外，這起事件還讓我們看見了另一件很沉重的事，有多少人，在性裡尋求的是「價值感」與「存在感」，甚至為了這些感覺，而放棄判斷力、忽略風險。而這部分我想是不分男女都會有的時刻…

🌟「想被喜歡」的背後，是「覺得自己不夠好」

在性諮商的現場，我常見到兩種聲音：一種是「我很想要親密關係，但我不知道怎麼做、不知道自己夠不夠好」；另一種是「我已經不敢期待會有人真的喜歡我了，只想確定自己還能被需要」。這兩種聲音，看似不同，其實是同一種底層感覺：能力不足感。

不只是性能力，其實背後可能還有各個層面的能力不足，像是：

-我不知道怎麼讓人靠近我 -我不太會處理親密裡的衝突與失落 -我很怕自己一靠近別人，就會被看穿我「沒什麼好給的」 -我很怕別人覺得我的表現不好…

所以與其被拒絕，被內在各種表現焦慮所吞噬，與其貿然的進入關係遍體鱗傷，不如先選擇一段「簡單的交換」。只要我出現，只要我給對方身體，我就能得到些什麼，不用講話，不用表現，不用負責。紅姐，提供的正是這樣一種「無門檻的肯定感」。一場看起來不費力的交易，但背後其實藏著巨大的心理補償。

🌟再談紅姐本人：他可能也在扮演一個「能掌控關係」的人

很多人討論紅姐都用「變態」、「騙炮」來罵他，但如果我們稍微往內看，他的動機也可能藏著某種能力不足感的反向展現：也許他曾經在關係裡長期被忽略、被羞辱，甚至從來不是被選擇的那個人。那麼他現在扮演「主導者」、「掌控者」，讓別人願意來找他、把身體交給他，反而成了某種扳回一城的方式。

在這場性騙局裡，他終於變成「被主動渴望的人」哪怕他知道那只是偽裝。而且每個被騙來的人，都留下了影像，甚至可以變成賺錢的工具，在一次一次的成功經驗裡，嫻熟的在掌握與操弄人性，得到性經驗的滿足。藉由這樣的事情來證明自己的價值，甚至能為自己偷偷賺取利益。

他真的沒有愛誰，也沒有要體貼誰，只是知道對方想要的是什麼，有能力去給，在大量實戰經驗中，知道怎麼操弄人心罷了。讓我想到葬送的芙莉蓮裡對魔族的評語：「魔族只會模仿人類的聲音，實際上卻是無法溝通的猛獸，你有想過他們為什麼會使用跟人類相同的語言嗎？對他們而言語言只是拿來欺騙人類的工具」。

🌟那些走進門的男生，不是真的不知道風險，而是已經太習慣「先懷疑自己」

很多人問：「他們怎麼沒看出來是男的？怎麼還甘願進去？」但事實是，他們可能看出來了，或至少心裡有過一絲懷疑。只是有些人太熟悉「不要挑」、「不要太挑剔」的自己。

從小到大，很多社會文化都在要我們調整自己來符合別人的期待。像是別太情緒化、要可靠、要有用、不要太敏感、忍一忍就過了…帶著這些信念價值關久了，可能就連自己的「不安」都會自動關靜音。

當渴望出現時，他們早已不習慣去問：「我值不值得被好好對待？」「這真的是我想要的嗎？」於是來都來了，任憑慾望來襲卻忽略了內在真實的需求…

說不定在結束後，有些人還會進入到無止盡痛苦的自我懷疑，為什麼我做這件事？早知道不要這樣了，再加上影片被大肆流傳，慾望被曝光，被無止盡的羞恥感折磨著…

🌟紅姐事件讓我們看見的，不只是性慾，而是許多人想變好、卻不知如何是好的卡住

有些人其實知道自己在性裡「太過衝動」、「太缺乏界線感」、「太快相信」，但也會說：「我也不想這樣啊，可是我不知道還有什麼別的方式可以讓我感覺自己是重要的。」

有時候，想變得更好的人，會先試著壓抑需求。但如果這些需求長期無處安放，它們會從更隱蔽的地方跑出來，變成失控的行為、或衝動的選擇。

其實在看這些現象，我認為無關乎性別，很多看似荒謬的過程，背後往往一定也都有傷、有故事在那裡需要被傾聽與了解。很多時候，或許真的只是能力不足，才讓這些人做出了這些選擇。

🌟性諮商，是一個讓你學習親密感與自我接納的安全空間

也許看這些事情，網路上紛飛的觀點，誘發了很多人不舒服的感受，那或許也是個很好的入口，來好好探索自己怎麼了。

像是我看到：

▪️有人開始變得疑神疑鬼，會不會我身邊的人其實身邊也有一位「紅姐」？ ▪️怎麼大家都在撻伐這些男性？其實這些男性也只是想要性而已呀？而開始感覺到不被社會理解的孤獨 ▪️有些人會羨慕紅姐怎麼能應付這麼多人，感覺到羨慕 ▪️有些人開始自我懷疑，為什麼紅姐可以，我明明也不差怎麼就沒有人願意跟我發生性…

每一個在你看到這個事件最直覺有的感受與疑問，或許都是一個好珍貴的入口來看看你怎麼了。

▪️你怎麼看待自己的慾望？怎麼看待性？ ▪️怎麼看待親密？怎麼回應那個「想靠近，卻又怕被拒絕」的自己？ ▪️內在有什麼渴望被喚起？什麼傷被引發？

🌟我們都在學習，從理解別人，到真正接住自己

紅姐事件看起來像是一場笑話，或一場詐騙。這其實是無數人在人際、在性、在親密裡不斷「想靠近又怕受傷」的縮影。

我們都以為自己該成熟一點、理智一點、能控制一點，可現實是，渴望被愛、想要靠近、想要被喜歡的心，從來都沒這麼簡單就能關掉！

只是很多時候，我們不知道怎麼說，不知道從哪開始，也不敢承認，原來自己也曾羨慕過紅姐的「能給」，也曾羨慕那些能「被需要」的人。

這些感覺，這些疑問，這些不好意思說出口的羨慕、懷疑、自我否定，都值得被好好地看見。

如果有機會，可以找個安全的地方好好聊一聊，慢慢拆解那些藏起來的慾望，慢慢學會靠近，而不是一再將就，你可以重新建立關係的能力，而不是只靠壓抑與逃避過日子。

我們其實都一樣，都想成為那個有能力愛人，也有底氣被愛的。

（本文經《許庭韶諮商心理師》授權，原文出處「我們其實都只是想要被喜歡，從紅姐事件，看見渴望與無力之間的交錯」，未經同意禁止轉載。）