心理師到底會不會被ChatGPT取代？業內人士提4原因：樂見個案嘗試

作者：曾麗心（臨床心理師）

最近諮商時常聽到個案與我分享他跟AI對話的經驗，通常我是樂見個案這樣的嘗試，有幾個原因：

1. 個案會花時間紀錄與整理自我想法與情緒感受，而且是在諮商室之外的日常生活中能持續練習，這對自我探索和自我照顧都會帶來正向效果，我在諮商中也經常會邀請個案可以持續進行自由書寫，幫助自己釐清各種想法與感受。

2. 個案可以透過AI對談持續拓展觀點，不會只糾結在個人想法和視角，有機會稍微跳脫個人主觀意識，思考其他的可能性，這對促進心理彈性也是好的練習。

3. 大多時候個案可以從AI獲得無條件正向心理支持，且互動品質可能遠勝許多真實人際關係（例如不擅長接應情緒的父母或伴侶），對於生活中較缺乏高品質人際連結的個案來說是一種保護與滋養。

4. AI可以24小時不打烊，讓個案可以獲得即時性的心理撫慰與回應照顧，有助暫時撐過急性壓力來襲的不適感，但我認為這僅可作為基礎急救照護，也就是在急診室做了基本處理後還是要轉入門診或病房接受更深入的照護。

我現在的實務經驗作法是，個案會把與AI討論後的結果帶來與我分享，我們可以進一步深入剖析與探討他面臨的心理困擾，我也會帶入其他非純粹對話性的治療，例如身體意象動作、放鬆練習、牌卡、繪畫等。

另外，若我在治療中提到一些較專精的心理學理論或名詞時，我也會鼓勵個案可以再回家透過AI查詢相關知識作為理解輔助，有助鞏固印象、增進治療效果。

我也會提醒個案，心理師無法一直陪伴在你身邊，但你可以運用AI幫助自己度過急性情緒風暴，重點是記住－－「你能、你可以自我照顧」，而不是「AI能」。

所以，現階段我暫時小結，AI會是心理師和個案的好幫手，我樂見更多人能運用AI來談心事、聊煩惱，因為這意味著「愈來愈多人重視自己的心理健康」，這絕對是一件美事。

（本文經《擁抱心理心理諮商所》授權，原文出處「心理師到底會不會被ChatGPT取代？」，未經同意禁止轉載。）