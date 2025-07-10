不只身高、外貌…孩子會繼承父母和家族的情緒、價值觀 如何避免重擔傳承到下一代？

作者：盧珍珍（諮商心理師）

你想要停止重擔傳承到下一代嗎？

每個人都從父母或家族的基因遺傳了他們的身高、外貌或特質，這些遺傳都是自然而然的，無法干預或選擇的，但你知道嗎？我們的很多情緒表達、價值觀的建構、固著的信念，也都在成長過程中被潛移默化著，並在無聲無息中，從你成長的家族中傳承下來。

傳承(Legacy)來自於長輩或祖先的教導或經驗，晚輩依照他們的經驗，為了避免走冤枉的路，但傳承(Legacy)本身也有強大的力量，大部分的人都不敢違抗，大多數的人都在沒有選擇之下就接受了，完全沒有機會去思考，我們到底受哪些傳承的影響，例如，一個公司或組織的文化，工作氛圍等，都是可能與傳承有關。但這些傳承也有可能已成為重擔，這是IFS治療提到很重要的觀念之一，稱為繼承重擔(Legacy Burdens)。

文化的傳承，有些是禮物，但有些已成為重擔，這些傳承會用很多的方式出現在個人情緒的表達、信念、行為或價值觀等，也許你繼承了在工作的表現是要非常的傑出或做事精準，你可能會變成過度的要求自己也可能會嚴格的要求別人或下屬。如果你來自於總是用責備的方式被不斷地要求完美，那你也可能繼承了如此的方式對待自己或對待別人。這些重擔也會用很多的方式呈現，例如，挑剔、責罵、取笑、羞愧、自我懷疑、自責、覺得自己不夠好、或覺得都是別人所造成的問題。

我們到底要留下什麼給下一代，是值得我們認真思考的，但我們大多數人可能從來沒有想過，有些傳承已經成為重擔了還不自知，如果我們沒有看見這些重擔已經嚴重影響到我們個人、家庭與社會，那我們可能就會把這些重擔傳給了下一代，一代傳給下一代，直到有人看見了，願意阻斷與行動，才有可能停止重擔的傳遞。

你想要停止重擔傳承到下一代嗎？

請先從觀察開始：

1. 你繼承了那些來自父母的信念或價值觀，例如，家人不能表現脆弱面，男生不能哭，女生要溫柔乖順，哪些父母的表達方式是明顯的，哪些是隱喻的？

2. 從你的原生家庭或家族的習慣或家族聚會，例如，你的家族或家庭如何度過節慶或年節，這些節慶有哪些的習俗或習慣，對你而言已成為重擔？

透過以上的問題，慢慢的練習、觀察與思考，有發現到的，就先寫下來，再看看有哪些是值得留下來的珍貴禮物可傳給下一代，哪些已成為重擔，先開始，透過檢視自己的繼承，才能慢慢看見自己的傳承是否有重擔，讓我們每一代都可以阻斷重擔繼續傳承到下一代。

（本文經《擁抱心理心理諮商所》授權，原文出處「你繼承了什麼？」，未經同意禁止轉載。）