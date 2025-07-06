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《別動不動就自責》：將罪惡感看成「活著的證明」 釋放內疚、迎向自由

方智出版社／ 文．枡野俊明
示意圖／Ingimage
示意圖／Ingimage

罪惡感是枷鎖？還是自由之翼？

這世上恐怕沒有人能夠毫無罪惡感地走完一生，無論是活躍於鎂光燈下的明星，還是修行悟道的僧侶，都不例外。

有人悲傷不已地訴說：「我深深傷害了朋友，罪惡感快把我壓垮了。」

任何人都渴望從罪惡感中獲得解脫。然而，要實現這個願望並沒有那麼容易。既然如此，我認為可以換個比較正面的角度來看待罪惡感—罪惡感或許正是我們「活著的證明」。

在不久的將來，我們都會迎接生命的終點。到了那個時候，無論是此時此刻的感受，還是曾經歷過的事物，一切都將隨風而逝。這樣想，罪惡感其實也是生命脈動的一部分。比起過著平淡無奇、毫無情感起伏的人生，內心因悔恨而撕裂成碎片、情感豐富的人生，更值得我們去體驗和珍惜。

人之所以產生罪惡感，正是因為「想活得更好」的願望未能如願，不是嗎？每個人都渴望變得更好，想為他人帶來正面的影響，人天生就具有往上爬的欲望。因此，當我們撒了謊、傷害了他人，或未能回應別人的期待時，便會感到內疚、產生罪惡感，因為我們知道那不是自己本來想成為的模樣。

但請別忘了，我們「想變得更好」的念頭依舊存在。因此，不該讓罪惡感成為阻礙自身成長的枷鎖。

一旦陷入自責的螺旋之中，情緒便會產生惡性循環，像滾雪球一般，越想越不開心，最終把內心壓垮。

在負面的情緒壓垮你之前，請先停下腳步提醒自己：這世上不存在從未犯錯、失言的人，沒有人是完美無瑕的，那種人並不存在。

既然如此，我們該怎麼活下去呢？

讓罪惡感從懊悔，轉化為「省思」。如何讓這次後悔的經驗成為成長的養分？如何避免再次重蹈覆轍？禪的智慧能幫助我們把負面的經驗，轉化為正向的力量。

以下故事正是絕佳的案例。

「因為自己輕率的發言，為上司造成非常大的麻煩。那次之後，每當要開口前，我都會刻意停頓一下，思考『這句話講出來，是否會傷害到對方？』、『對方又會如何解讀？』養成這個習慣之後，我講起話來變得溫和多了，人際關係也因此獲得了改善。」

圖為《別動不動就自責：把罪惡感化為力量，不內耗的禪智慧》書封。方智出版社提供
圖為《別動不動就自責：把罪惡感化為力量，不內耗的禪智慧》書封。方智出版社提供

「有段時間，我太過專注於工作，經常忽略了與家人相處的時間。直到某一天，我因為工作太忙，而錯過了女兒的學校活動，讓我非常後悔自責。那次經驗讓我重新審視自己，開始留意工作與生活的平衡。結果，家人之間的關係變得更加緊密，工作也變得更順利。」

這些例子告訴我們，省思罪惡感，能幫助我們從中汲取教訓，避免重蹈覆轍，找到人生新的可能性。

罪惡感未必是束縛我們的枷鎖，它也可以成為帶我們飛向新未來的翅膀。

罪惡感究竟是枷鎖，還是羽翼呢？端看我們怎麼做決定。

（本文出自《別動不動就自責：把罪惡感化為力量，不內耗的禪智慧》，方智出版社出版，未經同意禁止轉載。）

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