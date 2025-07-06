「被愛」的孩子更會愛人！父母如何相愛 影響孩子未來如何對待自己的伴侶

你們覺得，孩子對於「愛」的認知基礎，是從哪來的呢？

孩子剛出生時，是百分之百的在接受被父母愛，還不懂得付出愛。隨著慢慢長大，在「被愛」的感受與「相愛」的體驗中浸潤之後，漸漸明白到「愛」的真諦，才懂得什麼是愛，以及有能力去愛人。

「被愛」是爸媽對待孩子的方式，「相愛」是孩子眼中的爸媽是如何對待彼此，這兩個來源建立了孩子對於愛的認知基礎。

如何與青少年說愛呢？說穿了，好好的愛孩子、愛伴侶，是身體力行的最佳實踐。

在家裡傳達愛

我們對孩子的愛，是讓他體驗，進而擁有；夫妻之間的愛，是給孩子的示範，進而模仿。

爸媽想把愛傳遞給孩子，物質的提供屬於淺層的感受，較為深層且能回味一輩子的還是要回到內在。能進入孩子內心深處的愛，無論是對孩子或是對伴侶，皆能傳遞「重視與在乎」「平等與尊重」「無條件的包容與接納」這三種的互動姿態。

我們對孩子的重視與在乎，讓他覺得自己是一個重要的人，是值得被愛的。

我們對伴侶的重視與在乎，讓孩子知道不能把伴侶的一切視為理所當然，而是要用心對待。

我們對孩子的平等與尊重，讓他懂得對他人一視同仁，成為不會貶低與歧視別人的人。

我們對伴侶的平等與尊重，讓孩子真正體會到兩性平權，對待伴侶不會有階級觀念。

我們對孩子有著無條件的包容與接納，讓他明白無論外在行為表現如何，自己依然是個有價值的人。

我們對伴侶有著無條件的包容與接納，讓孩子看到夫妻之間應該有的相互扶持、成為一體的感覺。

簡而言之，我們如何愛他，孩子會用相同的方式來愛自己與愛他人；我們如何愛伴侶，孩子會用類似的方式來與未來的另一半相處。

雖然在青少年的心中排序，朋友或許比爸媽重要，可是，這份渴望被爸媽所愛的心，是不會變的。

我在網路上看過一個影片，講述的是街訪青少年曾聽爸媽說過哪些很傷人的話，沒想到被孩子深深烙印在心中的傷痕語句，是「真是後悔生下了你」，這句話完全否定了孩子整個人的存在，超傷的。所以，再怎麼生氣，也不要說氣話，還是要試著對孩子好好說話。

教導孩子學習尊重他人

希望孩子能尊重他人的前提，當然是我們要先尊重孩子，過程中他將體會到「什麼是尊重」，待同理心的能力逐漸健全之後，就能把他所體會到的感受展現出來對他人了。

我們在尊重孩子的同時，也需要教導他懂得尊重爸媽，因為爸媽是孩子學習應對他人的第一個對象，而教導的方式，就是讓孩子練習「換位思考」，方式是「多說爸媽的感受」，有必要時，適時表達拒絕。如此，才能讓孩子明白，不是他想怎麼樣別人就需要配合的。

比方，學齡前的孩子在哭鬧，揮手打到媽媽，媽媽就必須嚴厲的說：「我知道你很生氣，可是，你的手打到了我，我會很痛的。你可以生氣，但不能打人。」

小學的孩子想找爸爸玩，爸爸剛下班回家有些累，可以說：「你想找爸爸玩啊，好開心喔，只是我現在有些累，想要休息一下，我的拒絕可能會讓你失望，不然，你等爸爸休息三十分鐘，時間到了，我就可以陪你囉。」

青少年很衝，頂撞了爸媽，講了不好聽的話，爸媽可以說：「我們約束你，你當然會不高興，可是你因為不高興而說了這些話，我們聽了也很難過。孩子，你是可以生氣的，請你試著用不同的方式來表達你的生氣，好嗎？」

圖為《覺察叛逆，看懂孩子的內在需求》書封。如何出版社提供

我們尊重孩子，是在塑造孩子自己的界線，而表達父母的感受，是在讓孩子明白每個人都有界限的存在。我不能冒犯你，你當然也不能冒犯他人。所以，我都會提醒兒子和女兒，「伴侶之間，當我們向對方說『不要』的時候，就是在驗證對方有多尊重我們的時刻。」特別是女生，需要多加留意，絕對不能為了愛而違背自己的意願，讓對方強行跨越到自己的界線裡來。

（本文出自《覺察叛逆，看懂孩子的內在需求》，如何出版社出版，未經同意禁止轉載。）