《我，沒有極限》：別再讓「平凡」限制你！突破那條把「還行」跟「偉大」區分開來的界線

「偉大」的定義

大多數的人一輩子都沒想過何謂「偉大」。對他們來說，偉大的人是籃球明星史蒂芬．柯瑞、西班牙網球明星拉斐爾．納達爾、作家托妮．莫里森、藝術家喬治亞．歐姬芙、音樂神童沃夫岡．阿瑪迪斯．莫札特，或傳奇飛行員愛蜜莉亞．艾爾哈特。他們把所有偉人放在神壇上，認為自己只不過是凡人，這正是為什麼他們無法達成偉業。他們把偉大變成了某種不可觸及的次元，幾乎任何人都無法到達，他們也根本沒想過瞄準它。

無論我在做什麼，無論從事哪個領域，我都以偉大為目標，因為我知道我們都是凡人，而只要願意在自己的靈魂之中尋找偉大，任何人都有可能實現。在「哥金斯字典」中，偉大是一種狀態，你在這種狀態中放下所有的缺點和不完美，汲取體內所有的力量和能量，徹底運用，來完成下定決心要做的事，即使外頭有個王八蛋跟你說這不可能做到。偉大是那些願意把自己推到不合理的極限、付出代價的罕見靈魂所追求的感覺。

一九五○年代末期，約瑟夫．基廷格上尉這位空軍飛行員，被派往新墨西哥州執行航空實驗和跳傘任務。他當時並不是一個家喻戶曉的名字，事實上根本沒人聽說過他，直到一九六○年八月十六日那天，他穿上了貼滿膠帶的紅色壓力服，登上了拴在一顆洋蔥形氦氣球上的敞篷吊艙。他駕駛該裝置飛到將近二十哩的高處，直到薄薄的大氣邊界層，一切都從藍色變成黑色。他來到了一個地平線或海平線都不存在的地方，超越了之前所有已知的極限。他懸浮在十萬兩千八百呎的高空，解開繫帶，步入太空。他的自由落體持續了將近五分鐘，最高速度是每小時六百一十四哩。他垂直墜落了八萬多呎，直到主降落傘打開。這可不是知名廣告詞「給你一對翅膀」的紅牛派對，也不是電視節目。基廷格不是藝人，而是探險家。他探索這個世界的新境界，他的飛行和跳躍使載人的太空旅行成為可能，也探索了他自己。

我不會想從外太空跳回地球上，但我知道那條介於藍色和黑色之間的大氣邊界層。它是貫穿人類靈魂的偉大微光，存在於每個人心中。一般人一輩子都不會看到它，因為要到達那裡，就必須願意把自己推到極限，而且不保證能成功。

話又說回來，「成功」也只是旅程中的另一個里程碑。跳傘落地後一邊點菸一邊漫步離去，彷彿這天只是個普通的工作日，讓基廷格看起來超酷，但這並不是讓他變得偉大的原因。他之所以偉大，是因為他願意參與這件事，明知道失敗的可能性很高，加上他為此付出了多少。這並不是為了獲得名聲或「流量」的特技表演，只是為了看看人類能做到什麼程度。

正如詞彙可以被重新定義，永遠別懷疑我們可以重新定義自己。我們有時會覺得不可能做到，因為我們活在一個充滿任意劃定的邊界及固定社會界線的世界，這些界線厚得就像堡壘的圍牆。更糟的是，我們讓這些牆在太多方面限制了自己。洗腦很早就開始，而且是從家裡開始，和我們一起長大的人，以及成長的環境，決定了我們認為自己是誰、我們認為的人生重點。你在小時候只知道你所看到的，而如果你只接觸到懶惰的人、安於平庸的人，或讓你相信你毫無價值的人，那麼偉大就永遠只是個幻想。

別讓「身分」的心魔限制了你

如果你住在貧民窟或垂死的工業或農業城鎮，那裡的建築物被木板封住，毒販猖獗，學校一團亂，就會影響其他人和你為未來設想的可能性。即使享有特權，也可能覺得被自己的處境綁住。絕大多數的父母根本不知道何謂偉大，所以沒有能力、也不敢鼓勵孩子擁有偉大的夢想。他們讓孩子享有安定的生活，不希望孩子經歷失敗，受限的視野就是這樣代代相傳。

幾乎每個人都喜歡扭曲人生敘事，使自己裹足不前，對此感到驚訝嗎？我經常聽到這種事，享有特權的孩子會說：「我擁有的東西太多了，所以沒辦法發展出你擁有的那些技能。」一無所有的孩子會告訴我：「我擁有的東西不夠多，所以沒辦法發展出你擁有的那些技能。」無論一個人過著什麼樣的人生，都會承認自己為什麼無法抵達想去的境界。他們一開口，我就看到他們的視野是多麼受限，說出自己的悲慘故事時，總是期望我會把「變得偉大」的工具包送到他們的家門前，但人生沒這麼簡單。

身分是個陷阱，如果放任不管，就會永遠綁住你。有時候，身分是社會加諸在我們身上的負擔；有時候，是我們貼在自己身上的一個類別。把自己跟某個特定的文化、群體、工作或生活方式聯繫起來，確實能賦予自己力量，但也可能讓自己受限。如果你過度堅持自己的身分，就很容易受到「群體思維」的影響，可能永遠不會知道你到底是什麼樣的人、能達成什麼。我認識一些人，他們太執著於找到某一種工作，而一旦在該職位安頓下來後，就剪掉了自己的翅膀，不再繼續前進或嘗試新事物，而這阻礙了他們的進化和發展新技能。有時候，我們會被他人誤導，他們根據我們在他們眼中的身分來分類我們。我和海軍招募員會面時，其中幾個試圖引導我放棄海豹訓練，要我尋找其他機會，因為認為我不適合。我當時體重過重，軍職性向測驗分數很低，膚色也是個問題。別忘了，我只是海豹部隊歷史上第三十六位黑人成員。招募員那麼做並不是想傷害我，我也不相信他們有種族歧視，而是真心認為提供更實際的選項是在幫我。

然而，最常誤導我們的，其實是自己，我們這些很難看見自己有何價值的人，就像我小時候那樣，經常拿最心煩意亂的事情來建立身分。不是因為我們想這麼做，而是因為潛意識裡認定其他人就是這樣看待我們。千萬不要讓別人對你的看法，或你正在面對的問題來阻止你進步。

我的生長環境和過去的經歷，使我過度焦慮、壓力破表。膚色使我成了槍靶，幾乎到哪都得面對刻板印象且孤立無援，而我的職責就是反抗這一切。無論你的環境多麼艱難、絕望或安逸，找到埋藏於你靈魂中的那條由藍轉黑的邊界線—那道微光—並尋求偉大，就是你的工作、義務和職責，也是你該為自己負起的責任。沒有人能為你指出那道微光，你必須自己去發現。

成為偉人並沒有先決條件。你可能是被一群狼養大，可能在三十歲時無家可歸、大字不識，可能在四十歲時從哈佛畢業；你可能是這個國家最有成就的大咖之一，但你試著征服一個新領域，依然比你認識的其他人還要飢渴又努力。這一切的起點，是「決心去看看自己已知世界的外頭」，超越你所在的街道、城鎮、州或國籍，超越文化和身分。只有這樣，真正的自我探索才能開始。

在那之後，真正辛苦的工作才要開始。每天早上和一整天與那些心魔搏鬥，真的會讓人發瘋，因為它們只想打垮你。當你對抗自我憎恨、自我懷疑和孤獨之類的有毒限制時，你的心魔不會鼓勵你，也不會讓你對自己或你的渺茫勝算抱持正面想法。它們想限制你，希望你投降、走回老路，希望你在變得韌性十足之前就早早放棄，因為如果你變得強韌，那麼長期以來讓你感到無比沉重的辛勤犧牲、努力付出和孤獨苦修，反而會變成你的避風港。你原本一直無法想像自己能變得偉大，但在變得強韌後，這對你來說會變得易如反掌。到時候，動力會像上升氣流一樣聚集，將你送入空中，飛向你已知世界的外部極限。

（本文出自《我，沒有極限：解除心智枷鎖，戰勝內在自我》，方智出版社出版，未經同意禁止轉載。）