快訊

生態攝影機意外拍到已滅絕「林中仙子」 清晰照曝光專家嗨翻：奇蹟的開始

仙塔律師捲靈骨塔案　昔語錄曝光掀熱議：原來早就不演了

7月5日預言倒數！南海海槽強震恐釀近30萬人死亡 日急定防災計畫曝光

明明有實力 為何總在面試中被淘汰？演說教練揭破關鍵盲點：你沒說進HR心坎裡

時報出版／ 文．洛桑加參
示意圖／Ingimage
示意圖／Ingimage

「我已經面試了十家公司，可是依然無法獲得一個offer。」小張失落地說。他擁有完整的市場部主管資歷，履歷漂亮、經歷紮實，卻在面試關卡連連碰壁。演說與口語表達訓練師劉仕祥在著作《深度溝通力：最紛擾的時代，練就最會說話的自己》一書提到，問題不在經歷，而在於他沒能透過語言展現自己的價值。「無論你有多厲害，如果言語無法打動HR的心，你一樣會被淘汰。」

面試不是背台詞的比賽，更不是展示履歷的複誦，而是一次「說進人心」的交鋒。劉仕祥指出，許多求職者的問題不是準備不夠，而是不知道怎麼回答得讓HR「聽進去」。

你講的是成就，HR聽的是價值

面試時被問「你最有成就感的一件事是什麼？」小張侃侃而談他大學時參加創業比賽的經歷，聽起來熱血卻讓人納悶：「身為主管，你工作中的成就去哪了？」劉仕祥指出，面試官問任何問題都不是為了閒聊，而是要預測你是否能勝任職位、為公司創造價值。真正的關鍵，是把回答聚焦在「與應徵職務的關聯性」，否則即使回答流利，也難以令人信服。

結構化回答，更容易說進對方心裡

太多求職者在面試中侃侃而談，看似口才不錯，實則雜亂無章。劉仕祥提醒，說話要結構化，才能讓面試官一聽就懂。與其將優勢混在一大段敘述中，不如明確條列：「我有三個優勢，第一是......、第二是......、第三是......」，簡單數位化就能大幅提升溝通效率，也讓你的觀點更容易被HR接住。

不只說「對」的話，更要說「有感覺」的話

劉仕祥也觀察到，許多人在回答情境題時，會給出一套看似完美的「教科書式回答」，卻因缺乏實例而顯得空泛。「像是在回答：如果和主管意見不同，你會怎麼辦？」若只說「我會理性溝通並尊重上司決定」，聽來固然正確，但卻難以讓人感受到真實。

反之，若加入親身經歷，比如：「我曾在上一份工作中建議將活動地點改為戶外，最初主管不同意，我便收集資料說明利弊，最後成功說服主管並讓活動效果提升。」這種回答不只理性，更具說服力，讓HR真切感受到你的處事態度與實力。

面試的本質，是「打動對方內心」

要回答得讓HR動心，關鍵不在花俏詞句，而是理解對方真正想聽的是什麼。劉仕祥建議，就算無法精準猜中面試官的用意，也應時時圍繞「這個職位最看重什麼能力」、「我能為公司創造什麼價值」來作答。

最好的面試，不是你說了多少，而是HR記得了多少。當你能將回應擊中對方的核心關切，面試自然就會成為你與對方心與心交流的機會。正如劉仕祥所說：「把話說到面試官心坎裡的程度，決定了你面試成功的速度！」

※本文節錄自《深度溝通力：最紛擾的時代，練就最會說話的自己》一書，時報出版提供，未經同意請勿轉載。

面試

相關新聞

明明有實力 為何總在面試中被淘汰？演說教練揭破關鍵盲點：你沒說進HR心坎裡

「我已經面試了十家公司，可是依然無法獲得一個offer。」小張失落地說。他擁有完整的市場部主管資歷，履歷漂亮、經歷紮實，卻在面試關卡連連碰壁。演說與口語表達訓練師劉仕祥在著作《深度溝通力：最紛擾的時代，練就最會說話的自己》一書提到，問題不在經歷，而在於他沒能透過語言展現自己的價值。「無論你有多厲害，如果言語無法打動HR的心，你一樣會被淘汰。」

你的善良正在殺死你嗎？給高敏族情緒自救的四大練習：別讓慈悲成為負擔

「你真的在幫助別人，還是把別人的煩惱硬塞進自己心裡？」有些人天生感官敏銳、心思細膩，特別容易感受他人的痛苦。明明出發點是慈悲，卻常被情緒拖著走，心像被苦水泡過一樣，總是無法放鬆。

睡滿8小時還是累？從疲憊中解脫：掌握慢性疲勞症的成因與改善方法

「我睡足八個小時，但還是覺得好累。」、「我不知道為什麼我總是這麼累，即使我什麼也沒做。」、「我的疲勞已經影響了我的工作和生活品質，但我不知道該怎麼辦。」長期疲勞可能是警訊，慢性疲勞症候群（CFS）是一種常被低估和忽視的疾病，其特徵之一是持續的疲勞，無法被休息緩解。

明明睡前調好鬧鐘了 為何隔天卻按掉讓自己後悔？

早上七點。鬧鐘鈴響。前一天追劇看到很晚，感覺沒睡飽。但得早上七點起床，提早到公司處理昨天沒做完的工作。雖然心裡明白，但好睏……腦中被迫展開二選一的選擇，看是要起床，還是繼續睡。我也多次在這樣的二選一抉擇下，敗給睏意，選擇繼續睡。然後深感後悔，心想「剛才要是起床就好了」。

什麼是情緒勒索？有這5種特質的人小心！了解特徵與破解之道

情緒勒索是一種不健康的溝通方式，它將情感作為手段來操控他人，或達到自己的目的。情緒勒索者以多種方式，包括要求、威脅、施壓和冷漠等手段，有意或無意地引發被勒索者產生負面情緒和感受，例如愧疚、害怕失去。這些情緒會對被勒索者造成心理創傷。為了減輕這種不適感，被勒索者可能屈從於對方的要求。長期下來，這種惡性循環會逐漸消耗被勒索者的自我意志，直至精神耗盡。然而，真正的關係應該基於尊重、理解和溝通，而不是通過情緒勒索來達到目的。

「蓄意自我傷害」重回前10大死因 專家：與詐騙有關…心理師揭被詐騙後的心靈重建

近日衛福部公布最新國人十大死因，自殺再次回到十大死因之列，引起社會高度關注。專家指出，此現象可能與近年來頻傳的詐騙案件有關，許多人在遭受詐騙後感到人生無望，最終選擇輕生。這是一個令人痛心的警訊，提醒我們在防範詐騙的同時，更要關心受害者的心理健康。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。