明明有實力 為何總在面試中被淘汰？演說教練揭破關鍵盲點：你沒說進HR心坎裡

「我已經面試了十家公司，可是依然無法獲得一個offer。」小張失落地說。他擁有完整的市場部主管資歷，履歷漂亮、經歷紮實，卻在面試關卡連連碰壁。演說與口語表達訓練師劉仕祥在著作《深度溝通力：最紛擾的時代，練就最會說話的自己》一書提到，問題不在經歷，而在於他沒能透過語言展現自己的價值。「無論你有多厲害，如果言語無法打動HR的心，你一樣會被淘汰。」

面試不是背台詞的比賽，更不是展示履歷的複誦，而是一次「說進人心」的交鋒。劉仕祥指出，許多求職者的問題不是準備不夠，而是不知道怎麼回答得讓HR「聽進去」。

你講的是成就，HR聽的是價值

面試時被問「你最有成就感的一件事是什麼？」小張侃侃而談他大學時參加創業比賽的經歷，聽起來熱血卻讓人納悶：「身為主管，你工作中的成就去哪了？」劉仕祥指出，面試官問任何問題都不是為了閒聊，而是要預測你是否能勝任職位、為公司創造價值。真正的關鍵，是把回答聚焦在「與應徵職務的關聯性」，否則即使回答流利，也難以令人信服。

結構化回答，更容易說進對方心裡

太多求職者在面試中侃侃而談，看似口才不錯，實則雜亂無章。劉仕祥提醒，說話要結構化，才能讓面試官一聽就懂。與其將優勢混在一大段敘述中，不如明確條列：「我有三個優勢，第一是......、第二是......、第三是......」，簡單數位化就能大幅提升溝通效率，也讓你的觀點更容易被HR接住。

不只說「對」的話，更要說「有感覺」的話

劉仕祥也觀察到，許多人在回答情境題時，會給出一套看似完美的「教科書式回答」，卻因缺乏實例而顯得空泛。「像是在回答：如果和主管意見不同，你會怎麼辦？」若只說「我會理性溝通並尊重上司決定」，聽來固然正確，但卻難以讓人感受到真實。

反之，若加入親身經歷，比如：「我曾在上一份工作中建議將活動地點改為戶外，最初主管不同意，我便收集資料說明利弊，最後成功說服主管並讓活動效果提升。」這種回答不只理性，更具說服力，讓HR真切感受到你的處事態度與實力。

面試的本質，是「打動對方內心」

要回答得讓HR動心，關鍵不在花俏詞句，而是理解對方真正想聽的是什麼。劉仕祥建議，就算無法精準猜中面試官的用意，也應時時圍繞「這個職位最看重什麼能力」、「我能為公司創造什麼價值」來作答。

最好的面試，不是你說了多少，而是HR記得了多少。當你能將回應擊中對方的核心關切，面試自然就會成為你與對方心與心交流的機會。正如劉仕祥所說：「把話說到面試官心坎裡的程度，決定了你面試成功的速度！」

※本文節錄自《深度溝通力：最紛擾的時代，練就最會說話的自己》一書，時報出版提供，未經同意請勿轉載。