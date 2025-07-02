你的善良正在殺死你嗎？給高敏族情緒自救的四大練習：別讓慈悲成為負擔

「你真的在幫助別人，還是把別人的煩惱硬塞進自己心裡？」有些人天生感官敏銳、心思細膩，特別容易感受他人的痛苦。明明出發點是慈悲，卻常被情緒拖著走，心像被苦水泡過一樣，總是無法放鬆。知名身心靈預防醫學專家洛桑加參醫師在他的新書《不生病的藏傳紓壓術：療癒身心靈的預防醫學》（時報出版）中提出，「右腦活躍的高敏族，很容易將他人的煩惱當成自己的，久了就會讓小小的心變成苦海。」若情緒壓力堆積到戳一下就爆的程度，身心健康將大受影響。

但要逃離壓力、找回快樂，不一定得離群索居或遠走深山。洛桑加參說：「躲去山上也沒用，問題只是在空氣比較好的地方繼續煩惱罷了。」與其逃避，不如練習「當下解脫、就地開悟」。他提出四項具體的藏醫生活練習，幫助現代人強化抗壓韌性，甚至預防失智。

感到不安時，學會面對問題

不安情緒會像雪球一樣滾大，原本只是一點擔心，經過妄念加工與旁人攪局，很容易惡化成大災難。洛桑加參建議，學習聖嚴法師的智慧：「面對它、接受它、處理它、放下它。」他提醒，九成的擔憂根本不會發生，與其任由妄念蔓延，不如轉向正念思考，因為「往好的方向想，是願力；往壞的方向想，就是怨力。」

感到悲傷時，坦然去體驗

「苦亦無常。」洛桑加參指出，悲傷是人生的一部分，但它終究會過去。悲傷的淚水與汗水，都是排出壓力的形式。有人透過觀影哭一場，有人靠運動揮汗如雨，都是極佳的情緒出口。提醒自己悲傷不必壓抑，但也別過度，以免傷身又傷運。

感到恐懼時，檢視能量流失

恐懼像水，會吞沒理智；憤怒如火，能焚毀好心情。兩者皆會「耗能」，令人精疲力盡。洛桑加參強調：「說破就不靈。」將情緒看清楚、說出來，反而能解除它的魔力。他也建議從「利他」著手來轉化恐懼，「若恐懼源於自我執著，那就多為他人著想，利他放捨，才是長久安定之道。」

感到焦慮時，培養解決力

「有辦法處理的就別焦慮；沒辦法處理的，焦慮也沒用。」洛桑加參建議，用閱讀來對治焦慮。不一定要讀心靈雞湯，也可以讀專業書籍，實際解決當下難題。當你靠閱讀獲得新知、解鎖技能，就不再只是排解情緒，而是讓自己真正成為「有能力面對問題的人」，自然更令人安心，也更能紓壓。

圖為《不生病的藏傳紓壓術：療癒身心靈的預防醫學》書封。時報出版提供

洛桑加參也分享自己行醫與人生體悟：「成功不必在我，願意把球傳給最適合得分的人，你才會被搶著邀請組隊。」他相信，具備助攻能力的人，是團隊裡最不可或缺的存在。願意成就他人、也願意分享智慧，才是讓人搶著與你合作的真正原因。

最後，他引用文殊菩薩的一句話為結語：「讓他們都開智慧吧！」不管是曾詆毀、怨懟、誤解你的人，若你願意放下執念、保有智慧，就會明白──真正的力量來自內在的安定與清明。

※本文節錄自《不生病的藏傳紓壓術：療癒身心靈的預防醫學》一書，時報出版提供，未經同意請勿轉載。