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睡滿8小時還是累？從疲憊中解脫：掌握慢性疲勞症的成因與改善方法

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長期疲勞可能是警訊，慢性疲勞症候群（CFS）是一種常被低估和忽視的疾病，其特徵之一是持續的疲勞，無法被休息緩解。 示意圖／Ingimage
長期疲勞可能是警訊，慢性疲勞症候群（CFS）是一種常被低估和忽視的疾病，其特徵之一是持續的疲勞，無法被休息緩解。 示意圖／Ingimage

「我睡足八個小時，但還是覺得好累。」、「我不知道為什麼我總是這麼累，即使我什麼也沒做。」、「我的疲勞已經影響了我的工作和生活品質，但我不知道該怎麼辦。」長期疲勞可能是警訊，慢性疲勞症候群（CFS）是一種常被低估和忽視的疾病，其特徵之一是持續的疲勞，無法被休息緩解。CFS可能是由多種因素引起的，包括生物學、心理和環境因素。這篇文章將向你介紹慢性疲勞症候群的原因、診斷方法和治療選項。在閱讀本文後，您將對這個疾病有更深入的了解，並可以為自己或您認識的人提供更好的協助和支持。

什麼是慢性疲勞症候群？

慢性疲勞症候群是一種體內長期處於疲憊和虛弱狀態的疾病。這種疾病的症狀包括嚴重的疲勞，甚至在休息後也無法緩解，持續至少6個月以上；還有其他類似流感的症狀，例如喉嚨痛、肌肉疼痛、淋巴結腫大、失眠、記憶力下降等。慢性疲勞症候群的全球盛行率並不確定，由於該病的診斷標準存在爭議，不同地區的診斷標準和方法也有所不同。據估計，慢性疲勞症候群的盛行率約為0.2％至2.5％不等，因地區和族群的不同而略有差異。目前沒有明確的原因和治療方法，但患者可以透過休息、運動、壓力管理等方法緩解症狀。慢性疲勞症候群是一種復發性疾病，需要長期的管理和治療，以提高患者的生活質量。

慢性疲勞症候群的成因

慢性疲勞症候群的成因至今仍不明確，但是研究顯示可能與以下因素有關：

1. 病毒感染：有些研究表明，某些病毒感染可能與慢性疲勞症候群有關，例如Epstein-Barr病毒、Coxsackie病毒、引起腸胃炎的諾羅病毒等。

2. 免疫系統失調：慢性疲勞症候群患者的免疫系統可能存在異常，例如T細胞和B細胞活性降低、細胞因子的失調等。

3. 神經內分泌失調：患者的神經系統和內分泌系統可能存在異常，例如下視丘-腦垂體-腎上腺軸的不正常活動。

4. 心理社交因素：一些研究表明，心理社交因素，如精神壓力、憂鬱症狀、人格特質、童年創傷等可能與慢性疲勞症候群有關。

5. 基因遺傳：慢性疲勞症候群可能與遺傳有關，某些基因變異被認為可能增加患病風險。

慢性疲勞症候群的治療方法

目前尚無慢性疲勞症候群的特效治療方法。治療目標是緩解症狀和改善生活品質。下面列出常用的治療方法：

1. 休息和適度運動：適當的休息和輕度的運動可以幫助改善症狀，增強體力和抵抗力。患者可以根據自己的能力進行輕度的運動，例如散步、瑜伽、太極等。

2. 藥物治療：一些藥物可以用來緩解症狀，例如非類固醇抗炎藥、抗抑鬱藥、催眠藥、抗病毒藥等。然而，由於慢性疲勞症候群的病因複雜，藥物治療的效果有限，且可能出現副作用。

3. 心理諮詢療法：慢性疲勞症候群常常與心理壓力和抑鬱等問題有關，因此心理諮詢可以幫助患者面對和應對情緒和壓力。對於壓力和情緒的調節可以透過減壓練習等方法進行。

4. 改變生活方式：患者可以改變自己的生活方式，例如改善飲食習慣、增加睡眠時間和睡眠品質、降低壓力和情緒不穩定等。

綜合治療通常包括上述多種方法的結合使用，並且需要長期執行。在治療過程中，心理諮詢和認知行為療法具有重要作用。患者可以通過諮詢來理解自己的情緒和症狀，學習如何減輕壓力和調節情緒，進而幫助改善症狀和提高生活質量。

（本文經《聊心茶室》授權，原文出處「從疲憊中解脫：掌握慢性疲勞症的成因與改善方法」，未經同意禁止轉載。）

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