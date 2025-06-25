「蓄意自我傷害」重回前10大死因 專家：與詐騙有關…心理師揭被詐騙後的心靈重建

近日衛福部公布最新國人十大死因，自殺再次回到十大死因之列，引起社會高度關注。專家指出，此現象可能與近年來頻傳的詐騙案件有關，許多人在遭受詐騙後感到人生無望，最終選擇輕生。這是一個令人痛心的警訊，提醒我們在防範詐騙的同時，更要關心受害者的心理健康。

如果你或你認識的人不幸成為詐騙受害者，請務必理解，感到痛苦、憤怒、自責都是非常正常的情緒反應。你並不孤單，許多人都曾面臨類似的困境。重要的是，要給予自己時間和空間去療癒，並尋求適當的幫助。以下是一些心理健康上的建議，希望能幫助你度過這段艱難的時期：

1. 允許自己感受所有情緒：

被詐騙後，你可能會經歷各種強烈的情緒，例如：

● 憤怒和怨恨：對於詐騙者的可惡行徑感到憤怒，甚至可能對自己或相關單位感到不滿。

● 羞愧和自責：覺得自己很笨、很丟臉，不明白為什麼會上當受騙。

● 恐懼和焦慮：擔心未來的生活、財務狀況，甚至對人失去信任感。

● 悲傷和失落：為失去的金錢、財物，甚至對未來生活的期望感到悲傷。

● 無助和絕望：覺得自己的人生被毀了，看不到未來的希望。

請允許自己感受這些情緒，不要試圖壓抑或逃避。這些都是你經歷創傷後的正常反應。告訴自己：「我現在感覺很糟，這是可以理解的。」

2. 不要獨自承受，尋求支持：

許多受害者因為羞於啟齒，選擇獨自承受痛苦。但請記住，你並不孤單，向信任的親友傾訴是走出困境的第一步。他們的支持和理解能給你帶來安慰和力量。你也可以考慮以下支持管道：

● 家人和朋友：與你親近的人分享你的經歷和感受，他們的關愛和支持是重要的力量。

● 心理諮商師或治療師：專業人士可以提供你情緒上的支持和心理調適的技巧，幫助你處理創傷和負面情緒。台灣自殺防治網提供了許多心理諮詢資源，可以多加利用。新聞中提及教育部正在推廣「社會情緒學習」，可見心理健康的重要性從小就該開始重視。

● 受害者支持團體：與有相似經歷的人交流，可以獲得同理和理解，並學習他們如何走出困境。

● 法律諮詢：尋求法律專業人士的協助，了解你的權益，並嘗試降低損失。如同新聞中專家所說，「民眾遇到相關事件時，也務必請熟悉法律的人協助，降低損失。」

3. 重新建立安全感和信任感：

被詐騙的經驗可能會讓你對人失去信任，對周遭環境感到不安全。重建安全感和信任感需要時間和耐心。你可以從小處著手：

● 重新審視你的社交圈：遠離讓你感到不舒服或可疑的人，與值得信任的人保持聯繫。

● 設定界線：學會拒絕不合理的請求，保護自己的隱私和財產。

● 慢慢重新建立信任：不要強迫自己立刻相信所有人，給自己和他人時間去建立信任。

4. 照顧好自己的身心健康：

壓力會對身心健康造成負擔。在經歷詐騙後，更要注重照顧好自己：

● 規律作息：保持充足的睡眠，有助於情緒穩定。

● 健康飲食：提供身體所需的營養，增強抵抗力。

● 適度運動：運動可以釋放壓力，改善情緒。

● 培養興趣：從事讓你感到放鬆和愉悅的活動，轉移注意力。

● 練習放鬆技巧：例如冥想、深呼吸等，幫助你平靜心情。

5. 專注於你能控制的事情：

被詐騙往往會讓人感到失控和無力。試著將注意力轉移到你能控制的事情上，例如：

● 報警處理：即使追回損失的機會渺茫，報警也是必要的程序，有助於警方掌握詐騙集團的犯罪手法。

● 尋求法律協助：了解你的權益，並採取可能的法律行動。

● 調整生活：重新規劃你的財務狀況，面對新的生活。

● 學習新知識：了解常見的詐騙手法，提高警惕。

6. 給自己時間和空間療癒：

心理創傷的療癒需要時間，不要對自己過於苛責，也不要期望自己能很快恢復正常。允許自己慢慢走出陰影，接受已經發生的事實。過程中可能會遇到挫折，但請不要放棄，持續尋求支持和幫助。

7. 從經驗中學習，幫助他人：

雖然被詐騙是痛苦的經歷，但你也可以從中學習，提高自己的防範意識。如果願意，你也可以將自己的經驗分享出來，提醒身邊的人注意，避免更多人受害。這份分享的力量，或許能為你帶來一些安慰和意義。

請記住，生命仍然充滿希望。即使遭受了詐騙，你仍然擁有自己的價值和潛力。不要因為一時的挫折而放棄自己。尋求幫助，你一定能重新站起來，迎接新的生活。

如果你感到非常痛苦，甚至出現輕生的念頭，請務必撥打以下求助專線：

● 1995：生命線 ● 1925：24小時安心專線（衛生福利部） ● 165：反詐騙諮詢

請相信，有人願意傾聽你的痛苦，並提供你需要的幫助。你並不孤單。

（本文經《擁抱心理心理諮商所》授權，原文出處「被詐騙後的心靈重建：請記得，你並不孤單」，未經同意禁止轉載。）