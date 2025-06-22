憂鬱的星期一讓你今天也負能量了嗎？情緒沒有好壞之分
作者：郭玉婷（諮商心理師）
能量與情緒常被分作正面與負面，然而這些都沒有好壞。
負面的情緒提醒著人們，現在可能正處在一個讓自己不舒服的狀態或是做著讓自己不開心的事，這個時候常常也伴隨著身體不舒服的感受（像是胸悶、頭脹、喉嚨哽咽等等），也是身體告訴著我們要停下來好好照顧自己囉！
這時候不彷給自己幾個慢慢的深呼吸，喝口水檢視一下現在的自己經歷了些什麼，同時也讓我們開始要去思考怎麼幫助自己。
而內在負面的能量若是能夠以其他方式宣洩與表達，像是運動、歌唱、園藝活動或是創作等，這些能量也將會昇華成另一種美的藝術，轉化為另一種能量在身體撫慰著。
（本文經《擁抱心理心理諮商所》授權，原文出處「憂鬱的星期一讓你今天也負能量了嗎？」，未經同意禁止轉載。）
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