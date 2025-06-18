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「要吃布丁，還是忍住不吃？」面對誘惑…如果迷惘了 該如何消除

皇冠文化／ 文．柿內尚文
布丁示意圖。 圖／Ingimage
布丁示意圖。 圖／Ingimage

決定自己時間的「選擇標準」

留意這四種時間後，時間的選擇方式便會改變。

在此想以「前言」提到的布丁為例，重新展開思考。

他走進咖啡廳時，看到菜單上寫著「傳統布丁」。

「口感較硬的傳統布丁，我最喜歡了。」

最近的布丁大多是入口即化的類型，而喜歡偏硬口感的他，猶豫該不該點布丁。

「剛好有點小餓，這布丁應該很好吃。好想吃……」

他心裡如此喊道。

而另一方面，又有另一種心聲。

「我不是三天前才剛開始減肥嗎。我不是在心中立誓，這次一定要減肥成功嗎！這時候得忍住。」

「在這裡吃布丁的話，一定很幸福」的心情，與「我目前正在減肥，得忍住」的心情。

這兩種情感就像天使與惡魔般，在心中糾葛。

如果是你，會怎麼選擇？

「現在先吃布丁，之後再調整其他飲食就行了。」

「想吃什麼就吃，用運動去補回來就行了。」

或許有人會這麼想，但這並不容易，所以才煩惱。

因為非減肥不可的原因，也許就是「管不住嘴，運動也沒辦法堅持」。

在此要探討的主題不是減肥，而是「時間的選擇」。

選擇吃布丁

↓想幸福地度過眼前的時間！選擇幸福的時間

選擇忍住不吃布丁

↓想達成目標（減肥）！選擇投資的時間

選擇眼前的幸福，能得到「幸福的時間」。

幸福或許有點抽象，但這五種「感覺」是促成幸福的要素。

➀滿足感 ➁充實感 ➂達成感 ➃快感 ➄平靜感

另一方面，為了達成未來的目標，選擇的是「投資的時間」。

以達成自己未來想完成的目標（例如想通過考試、想達成目標業績、想瘦三公斤等等）作為第一要務的選擇。

如果是選擇吃布丁的情況。

在那個當下或許是「幸福的時間」。但之後可能會嫌棄自己。

「我的意志竟然如此薄弱，所以才瘦不下來……」

選擇「投資的時間」

↓能得到

．未來的滿足感　

．未來的充實感　

．未來的達成感　

．未來的快感

選擇「幸福的時間」

↓能得到

．滿足感　

．充實感　

．達成感　

．快感　

．平靜感

如果以瘦下來的目標作為第一優先，這時候就要忍耐。

但往往人們都無法作出正確的選擇，而且連什麼才是正確也不知道。「絕對的標準答案」也許根本不存在。

就只有「當下自己的選擇」。這不只限於減肥。

是要選擇「當下」幸福的時間，還是為「未來」投資的時間？

為時間的選擇拿不定主意時，要試著思考四種時間。

「最近全都是角色的時間，無法照自己的意思取得幸福的時間。」

「最近為了取得資格，增加了念書的時間，所以全是投資的時間，幸福的時間好少。」

如果會這麼想，有可能這時候就會選擇幸福的時間。

也就是吃布丁。

圖為《這個布丁要現在吃？還是先忍耐？》書封。皇冠文化提供
圖為《這個布丁要現在吃？還是先忍耐？》書封。皇冠文化提供

如果都是「角色的時間」或「投資的時間」，有時會壓得人喘不過氣來。

也會有想讓人生充滿更多幸福的念頭。

另一方面，像這種時候或許忍住不吃布丁會比較好。

「最近已得到許多幸福的時間，過著很滿足的日子。」

要一面思考四種時間的分配，一面朝自己追求的理想時間分配靠近，為此展開行動。藉由這麼做，時間的選擇能力也會逐漸提升。

※本文節錄自《這個布丁要現在吃？還是先忍耐？》一書，皇冠文化提供，未經同意請勿轉載。

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