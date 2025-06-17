睡不好…真的是床的錯嗎？其實是煩惱太多 醫教你「光明觀想」甜甜入睡

壓力大時，為何你總是感冒反覆，甚至連一夜好眠都變得遙不可及？有人靠酒精、安眠藥入睡，有人則無法戒掉睡前鹽酥雞這口癮。結果不是胃酸逆流打斷睡眠，就是體重直線上升。知名身心靈預防醫學專家洛桑加參醫師在他的著作《不生病的藏傳紓壓術：療癒身心靈的預防醫學》（時報出版）中指出，真正該做的，不是追問小孩功課寫了沒，而是給自己三分鐘的「光明觀想」儀式。

沐浴後，換上天然材質的睡衣，躺下，讓身體像交給大地母親一樣，徹底鬆懈。觀想美麗光芒沐浴全身，自由選擇白光、金光、虹光等顏色，讓幸福寧靜包覆你，進入無重力狀態，甚至感覺自己與宇宙合一，身心回歸清明，甜甜入睡。

這樣的內在觀照，不只是放鬆而已。你是否也曾在低潮時瘋狂翻籤、擲筊、問卡牌？當運勢順遂，問題彷彿也少了，這到底說明了什麼？洛桑加參點出：真正該問的，不是天，也不是地，而是「問心」。無論是哪種算命方式，說到底都是幫助我們回頭看見自心自性。與其問別人怎麼做，不如問自己「我怎麼種下現在這個果」。

你若想知道明天會吃到什麼果實，回頭看看你昨天種下了什麼種子就知道。這不是玄學，而是藏傳智慧中的「Karma」——行為與結果的必然關聯。種下的是芭樂，就不會長出奇異果。不要再奢望奇蹟出現，你的人生正是你每天所累積的結果。

想要健康到老，關鍵從現在就可以開始累積。洛桑加參舉例指出，只要坐辦公桌時，每60分鐘起身活動2分鐘，就能降低33%的死亡風險。每週累積150到300分鐘中等強度運動，不必每天，但持之以恆，就能顯著抵消久坐對身體的傷害。他的一位讀者原本一週三次運動，記錄在月曆上之後，竟平均每週堅持五次。這種主動紀錄與回饋感，是內在動力的啟動鑰匙。

問自己，想要的是「前程似錦」還是「前程四緊」？手頭緊、眉頭緊、褲頭緊、時間緊，許多困境不是別人害的，是自己選擇了錯誤的生活方式。守戒自律，是另一種形式的業力管理。你吃下肚的，不該怪罪於餐廳。從戒宵夜開始，到晚餐提早吃，再進一步成為一天兩餐，進而實踐間歇性斷食，這些都是身體自我修復的起點。

想要在變動不安的AI時代穩住腳步，靠的不是資訊量，而是智慧。真正的「軟實力」是會問問題、能夠思考與行動的人。洛桑加參提醒：知識AI也會，但智慧不一樣，是你實踐後的體悟，是能被你內化為人生指南的光。面對科技洪流，你若能問對問題，就不用怕被取代。

圖為《不生病的藏傳紓壓術：療癒身心靈的預防醫學》書封。時報出版提供

有時候，我們明明渴望幸福，卻總在錯誤的時間做錯誤的事，結果讓自己越來越遠離快樂。要問自己的是：我是不是用貪嗔癡來堆疊煩惱？還是用善行與節制來累積福報？許多痛苦，不是因為你不知道答案，而是你不願面對真相。當你不再執著於「我」的利益，放下煩惱與欲望，智慧就會清明地浮現。

所謂「常能遣其慾而心自靜，澄其心而神自清」，當你不再處處為己、而是願意利益眾人，你自然成為有福之人。不需要再算命找方向，因為你已經成為那個方向本身。問心無愧，就是你最強大的風水。

※本文節錄自《不生病的藏傳紓壓術：療癒身心靈的預防醫學》一書，時報出版提供，未經同意請勿轉載。