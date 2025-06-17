你累…不是因為壓力太大 而是「不會放下」！醫揭「四不一沒有」重建內在韌性

即便活得像樹懶一樣慵懶、如水豚君那樣淡定，照樣會有不長眼的奇葩找上門。你可能會問：「為什麼啊，我又沒怎樣？」——沒事的，這些麻煩是隨機的，不必放在心上。因為愛亂發脾氣的人到處都有，真正的智慧不是反擊，而是學會「不被掃到颱風尾」。

知名身心靈預防醫學專家洛桑加參醫師在他的著作《不生病的藏傳紓壓術：療癒身心靈的預防醫學》（時報出版）中指出，真正讓人崩潰的，從來不是壓力本身，而是「不懂得放鬆、不知道該怎麼休息」。他提醒：「每一次你不假思索地應戰，其實是在把自己送上消耗戰場。能不戰而不輸，才是更高的勝利。」

就像練肌肉一樣，負重訓練的關鍵在於「多一點點」，而不是超負荷。心理的抗壓力也是如此，只需在原本能承受的基礎上，略增一點挑戰，心靈才不會受傷。問題是，壓力不像槓片能輕易拿下，絕大多數人都不知如何「放下」。當你覺得筋疲力竭、心靈當機，洛桑加參建議從「四不一沒有」開始練習，重建內在韌性：

◎ 不要太聰明：鈍感，是智慧的另一種形式

高敏族總是能敏銳捕捉環境中的蛛絲馬跡，但也因此過度耗神。洛桑加參提醒，偶爾把細神經調整成粗線條，其實更有助於節能。千里眼不必總是打開，順風耳也可以偶爾「左耳進、右耳出」。別總是記得他人的缺點、惡言，否則只是讓自己中毒。生氣，是給自己下毒的行為，我們不做這樣的傻事。

◎ 不要太機車：讓情緒有緩衝，才有餘裕自癒

太挑剔，表面上像在對抗外界，其實是在內耗自己。憤怒就像把能量集中成一顆子彈，朝自己和別人開火。洛桑加參強調：「不好聽的話別亂講，背離事實的妄念別亂想。」當你發現自己不太愉快時，請練習立刻回歸和諧與穩定，直到成為自動反應。

◎ 不要太愛嫌：你嫌棄的，是自己的福氣

愛挑毛病的人，常常不自覺讓福氣遠離。當你費心做餅乾，卻被冷嘲熱諷，誰還願意再給他一次？同樣地，老愛批評、嫌東嫌西，只會讓好運繞道而行。福氣，喜歡與會說「謝謝」的人同行。

◎ 不要太固執：轉念，是一種智慧的讓步

洛桑加參常舉一個例子：數字6，在對面看起來可能是9。如果我們非得爭個你對我錯，那就每天都在吵架，正事都不用做了。與其與世界對抗，不如學習包容。因為包容一切，是慈悲；慈悲放心中，煩惱自然遠離。

◎ 沒有過多欲望：減壓的關鍵在於少「想要」

真正讓人疲憊的，不是壓力，而是過度的追求。戒貪，並不代表什麼都不能吃，而是不要為了炫耀、比較而一再追求自己不需要的東西。當一個人能專注於真正想實現的願望時，壓力就會自然減少，效率與幸福感也會跟著提升。

圖為《不生病的藏傳紓壓術：療癒身心靈的預防醫學》書封。時報出版提供

壓力，無法避免；但怎麼面對它，我們有選擇。洛桑加參提醒，每一次選擇「不爭、不氣、不慌、不硬碰」，都是對自己最好的照顧。看似放下，其實是撿回真正屬於自己的力量。在這個變動劇烈的時代，更該學會的不是如何戰勝他人，而是「如何不傷自己」。

※本文節錄自《不生病的藏傳紓壓術：療癒身心靈的預防醫學》一書，時報出版提供，未經同意請勿轉載。