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如果屈原活在現代 他會是…被罵的「爛草莓」？

擁抱心理／ 陳惠婷（諮商心理師）
如果屈原活在現代，他會是…被罵的「爛草莓」？ 示意圖／Ingimage
如果屈原活在現代，他會是…被罵的「爛草莓」？ 示意圖／Ingimage

作者：陳惠婷（諮商心理師

端午節那天，兒子一邊吃粽子一邊問我：「媽，端午節不是紀念屈原投江嗎？可是如果他是現在的人，他會不會被說是爛草莓啊？說他抗壓性太低、心理素質太差？那我們就沒有端午節可以過了，也少放一天假。」

我一時語塞，然後笑出來，又覺得有點苦澀。

我說：「嗯……可能喔，就沒有粽子可以吃了，也沒有龍舟可以划。」

他接著模仿起電視新聞口吻：「知識份子理念受挫，不被理解，投江身亡——網友譏諷草莓族」、「是工時太長？還是心理太脆弱？是制度問題？還是個人問題？」

底下留言一堆冷嘲熱諷：「現在年輕人真的好脆弱」、「哪一代不是這樣過來的？」

如果屈原活在現代，也許他不會跳江，而是寫下一篇悲憤又絕望的長文，發在社群上：「忠誠換來流放，直言被視為不合群。這樣的世界，還值得我留下嗎？我活著的意義何在？」

我們這些讀貼文的人，也許會點讚、留言：「我懂你」，甚至轉發、分享，說：「這真的太有感了」。

但，可能還是沒能真正拉住他。

兒子提醒了我，端午節，或許不只是紀念一個古人投江的故事，也是另一種的提醒——

在我們的家庭、職場、社會中，有多少人正像屈原那樣，被誤解、感到孤立、正在掙扎中？

當有人說出「我真的撐不住了」，我們的第一反應，是安慰？還是責備？

我們是不是太習慣說：「別想太多啦」、「你太敏感了」——來掩飾自己的不耐煩與無能為力？

端午節，不只是紀念一個古人投江的故事，也是提醒我們——

如何看待悲傷、憤怒、失望，以及，那些從來沒被說出口的心碎。

願我們在掛上菖蒲與艾草時，也學會怎麼成為彼此的庇蔭。

願每一個還活著的屈原，都能遇見一個願意傾聽的人。

願我們，不只是紀念古人離去的哀傷，也學會接住身邊還活著的痛。

另外，你知道嗎？菖蒲的花語是「驅邪避災」、「堅貞不屈」、「忠誠與勇氣」。

它葉如劍，自古被掛在門上，守護一家平安。

但願我們也能像菖蒲那樣，成為彼此的守護者——

不只是趕走邪氣，也願意驅走冷漠與誤解。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

（本文經《擁抱心理心理諮商所》授權，原文出處「如果屈原活在現代，他會是…被罵的「爛草莓」？」，未經同意禁止轉載。）

粽子 端午節

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