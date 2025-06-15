夏至陽氣最旺卻最傷心？預防心肌梗塞與身心失衡 醫提醒4大逆轉關鍵

6月21日夏至是一年之中白晝最長、陽氣最盛的時節。陽氣強盛到什麼程度？在北極圈內，你可以整天看到太陽不落；在阿拉斯加，人們在亮如白晝的午夜打棒球、騎單車、曬日光浴。這是一個揮霍光明與時間的季節。

然而，回到台灣，即使還沒到一年中最熱的時候，陽氣已悄悄轉折。站在嘉義水上、花蓮舞鶴台地或豐濱等北回歸線經過之地，正午陽光直射下的人，甚至會驚覺自己變成了「無影人」。

這種極致的光明，象徵著一種隱藏的轉變。知名身心靈預防醫學專家，洛桑加參醫師於其著作《靜心・淨心：52周的修煉，一年後與完美的自己相遇》中指出，夏至是一個陰陽交替的臨界點，若不留心調節，容易招致身心失衡。從食養、補水、心臟保健到心理修煉，他歸納出四大關鍵修煉，提醒讀者在最旺之時，也要懂得守住本心。

一、吃對薑，助陽抗炎防水腫

「早上三片薑，賽過喝參湯」這句話不只是俗諺，更反映出夏至時節人體對薑的需求。這時吃薑最能發揮效用，無論是祛寒濕的熱薑茶、抑炎抗癌的老薑、促進消化的嫩薑，都恰如其分。特別適合食慾不振、下半身水腫、吃素、常吃冰品與生食的人。

但洛桑加參也提醒，使用抗凝血劑者不宜吃生薑，膽結石患者需控制用量。薑性溫升，中午前食用為佳，避免晚上食用影響睡眠。

二、防中暑，補水應在口渴前

夏天容易出現熱痙攣、熱衰竭與熱中暑，尤其肌肉量少、排汗差者為高風險族群。洛桑加參提出五項預防原則：

★避開中午烈日，減少戶外劇烈活動。

★每日攝取與體溫接近的溫水，不要等口渴才補水。

★穿著天然材質衣物，提升散熱效率。

★多吃蔬果，補充礦物質與維生素。

★出現頭痛、抽筋、無汗等徵兆時，立刻移至陰涼處並補水。

三、調心火，才能守住「心」的下坡路

越熱的天，心臟越忙。高溫會促使心臟加快血液輸出，以利散熱，若再加上情緒起伏或原有心血管病史，更易引爆心肌梗塞。洛桑加參教你一套情緒緊急呼吸法：

步驟1、發怒時先閉嘴、盯著手機；

步驟2、打開碼表功能，深吸一口氣按下啟動；

步驟3、憋氣15至20秒後吐氣；重複數次，直到心平氣和。

這種簡單又有效的調息方式，有助於穩定心神，也降低三高族群在夏季的風險。

圖為《靜心・淨心：52周的修煉，一年後與完美的自己相遇》書封。時報出版提供

四、放下他人目光，活出內在的小太陽

夏至之際，陽氣極盛，人也容易感受到一種明亮、動態的生命能量。然而，若此刻你仍沉溺於社群媒體的比較與虛擬互動中，不斷關注他人的動態、他人的評價，就等於錯失了天地贈予的能量黃金期。「這一刻，你就是你自己的小太陽。」洛桑加參如此提醒。當陽氣頂峰來臨，正是回望初心、重新定位人生方向的契機。無需外援、無需討好、無需比較，只需專注在自己身上，全力發光發熱，就已足夠。

※本文節錄自《靜心・淨心：52周的修煉，一年後與完美的自己相遇》一書，時報出版提供，未經同意請勿轉載。